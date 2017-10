Politica

Audieri pe bandă rulantă la Comisia privind alegerile din 2009

de Agerpres, 24 octombrie 2017, 17:38

Comisia specială de anchetă parlamentară privind alegerile prezidențiale din 2009 a decis, marți, audierea Elenei Udrea, a fostului colonel SRI Daniel Dragomir, fostului colonel de contrainformații militare Doru Paraschiv, dar și a generalului Marian Hăpău, director și în acea perioadă al Direcției Generale de Informații a Apărării.

"În contextul declarațiilor publice făcute de anumite persoane care au fost invitate la Comisia SRI, am analizat și am votat, în unanimitate, invitarea pentru săptămâna viitoare la audieri la Comisia de anchetă pentru alegerile din 2009 a doamnei Elena Udrea, a ofițerilor Paraschiv - în baza declarațiilor făcute aseară la 'Cotidianul', Dragomir și Marian Hăpău, care la momentul respectiv era șeful serviciului de informații al Armatei. Totodată, au mai fost niște discuții cu privire la răspunsul venit de la SRI referitor la prezența celor doi angajați în sufrageria domnului Oprea și am amânat discuția pentru săptămâna viitoare", a anunțat președintele comisiei, deputatul PSD Oana Florea.