Avocata lui Liviu Dragnea: Acuzaţiile în dosarul Tel Drum, pe baza unui bileţel roz găsit la percheziţii

de mediafax, 29 noiembrie 2017, 18:51

La percheziţiile din vară, procurorii ar fi găsit un bileţel roz pe care era scris codul numeric personal al lui Liviu Dragnea, iar în dreptul acestuia era indicativul "şefu", aceasta fiind proba anchetatorilor pentru acuzaţiile din dosarul Tel Drum, susţine Maria Vasii, avocata liderului PSD.

Avocata Maria Vasii a declarat, miercuri, că la percheziţiile din vara anului 2017, procurorii ar fi găsit un bileţel roz pe care era trecut codul numeric personal al preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, alături de indicativul "şefu". Apărătoarea lui Liviu Dragnea susţine că aceasta ar fi fost proba procurorilor pentru a-l acuza pe liderul PSD de constituire de grup infracţional organizat. Vasii a mai precizat că, de fapt, bileţelul era pentru şoferul lui Liviu Dragnea, care avea astfel datele acestuia pentru a-i reface permisul de vănătoare.

Liviu Dragnea a contestat sechestrul dispus de DNA în dosarul Tel Drum, în valoare de aproximativ 27 milioane euro, instanţa supremă stabilind termen pentru data de 29 noiembrie. Preşedintele PSD a invocat faptul că nu s-a constituit nicio parte vătămată în cauză.

"Procurorul nu a procedat potrivit legii la determinarea pretinsului prejudiciu - nefiind până la acest moment o constituire de parte civilă în cauză. Sub acest aspect vă solicit să observaţi că nu mi-a fost adusă la cunoştiinţă împrejurarea că ar exista vreo constituire de parte civilă din partea vreunei părţi civile. Procurorul nu are vocaţie să solicite sau să dispună măsuri asiguratorii înainte de constituirea de parte civilă- respectiv înainte de momentul procesual al revendicării unor despăgubiri din partea celor pretins vătămaţi/prejudiciaţi prin săvârşirea infracţiunii ce face obiect al acţiunii penale. Nu a procedat la evaluarea bunurilor puse sub sechestru pentru a păstra limita prevăzută de lege de întindere a măsurii asiguratorii .(..) Nefiind justificată legal ipoteza de luare a măsurii sechestrului prin poprire asupra conturilor mele bancare, vă solicit a dispune ridicarea măsurii popririi", se arată în contestaţia depusă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de avocatul lui Liviu Dragnea.