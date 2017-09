Politica

Bădălău: Este o politică a unora de a decredibiliza liderii PSD

de mediafax, 18 septembrie 2017, 13:57

Preşedintele executiv al PSD Niculae Bădălău a declarat, luni, că va depune un ”denunţ calomnios” pe numele liberalului Marin Anton, subliniind că există o ”politică de decredibilizare” a liderilor PSD.

"Vreau să vă spun că există şi denunţul calomnios, pe care cu siguranţă îl voi face. Nu l-am atins, asta e foarte clar. Detest violenţa şi consider că, pur şi simplu, este o provocare mizerabilă. Am trecut pe lângă el, mi-a adresat câteva cuvinte urâte la care i-am răspuns. (...) Haideţi să aşteptăm certificatul medico-legal şi să urmărim, pentru că, a doua zi, eu l-am văzut pe un post de televiziune şi dânsul nu avea nimic, era chiar foarte vesel", a declarat preşedintele executiv al PSD, Niculae Bădălău.

Acesta a mai spus că nu l-a ameninţat niciodată pe senatorul USR Mihai Goţiu, afirmând că există o "politică de decredibilizare a liderilor PSD".

"Am văzut că şi domnul Goţiu s-a trezit. Eu nu am auzit că l-aş fi ameninţat vreodată. Eu nu am auzit până acum lucrul acesta, dacă o să-mi permită, de la zece metri, dacă eu l-am ameninţat vreodată. (...) Cred că este o politică a unora de a decredibiliza liderii PSD pe tot felul de ţigăneli. Cred că schimbul politic trebuie să fie pe idei, trebuie să fie pe guvernare. Pentru asta ne-au trimis oamenii aici, nu să spunem de mamă şi de altceva", a mai spus Bădălău.

Niculae Bădălău, preşedintele executiv al PSD, a fost acuzat de liberalul Anton Marin că l-ar fi lovit, sâmbătă seara, la nunta dintre copiii primarilor din Colibaşi şi Comana, din judeţul Giurgi. IPJ Giurgiu a deschis un dosar penal, cauza urmând a fi preluată de la Parchetul General.