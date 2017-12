Politica

Băsescu, despre legea privind Statutul magistraţilor: Am depistat o zonă extrem de riscantă, făcută cu subtilitatea borşafului de meserie

de mediafax, 11 decembrie 2017, 22:58

Fostul preşedinte, Traian Băsescu, a declarat, luni, că în ceea ce priveşte Legea 303/2004 privind Statutul magistraţilor, o zonă riscantă este că majoritatea PSD-ALDE nu a explicat ce înseamnă autoritatea ministrului Justiţiei, ceea ce „lasă poarta larg deschisă la abuzuri”.

„Eu am depistat o singură zonă extrem de riscantă în Legea 303, la modificare, deşi au făcut-o ca la carte, deci cu subtilitatea specifică borşafului de meserie, a profesionistului. E un articol în statutul magistraţilor care spune: procurorii numiţi de preşedintele României se bucură de stabilitate şi sunt independenţi în condiţiile legii. Asta spune acum Legea 303. Ei au modificat şi au spus: procurorii îşi desfăşoară activitatea potrivit cu principiul legalităţii al imparţialităţii şi al controlului ierarhic, sub autoritatea Ministrului Justiţiei. Deci, a dispărut independenţa şi a apărut controlul ierarhic şi autoritatea Ministrului Justiţiei. Aici, era obligatoriu dacă erai de bună-credinţă să explicitezi ce înseamnă controlul ierarhic şi ce înseamnă, mai ales, sub autoritatea ministrului Justiţiei, pentru că fiecare poate să înţeleagă ce vrea. Faptul că n-au mers mai departe să expliciteze ce înseamnă sub <<autoritatea ministrului Justiţiei>>, lasă poarta larg deschisă la abuzuri", a susţinut Băsescu, la România TV.

„Care este subtilitatea? Constituţia prevede nişte teze. Ea dă nişte teze generale, ele trebuie explicitate articol cu articol, prin lege, ori ei n-au mai făcut asta. Ne putem aştepta la o decizie a PSD-ului de a pune Justiţia sub control", a spus Băsescu.

Fostul preşedinte spune însă că nu este de acord nici cu procurorul general, Augustin Lazăr.

„Nu pot fi de acord nici cu ţipetele procurorului general, ale domnului Lazăr. S-a introdus răspunderea magistraţilor, dânsul ţipă: <<asta înseamnă intimidarea procurorilor>>. Dar pe oricine chemi tu într-un dosar penal, îl chemi ca să răspundă pentru faptele lui. De ce un procuror nu poate răspunde pentru abuzurile pe care le face?", a conchis Băsescu.

Modificarea Legii 303/2004 privind Statutul magistraţilor a fost adoptată, luni, de plenul Camerei Deputaţilor, cu 179 de voturi „pentru" şi 90 de voturi „împotrivă".

Propunerea legislativă care modifică Legea 303/2004 privind Statutul magistraţilor a primit aviz favorabil din partea Comisiei speciale pentru legile justiţiei şi a fost votată doar pe articole săptămâna trecută, în aproximativ 11 ore de dezbateri în plen, în ciuda opoziţiei PNL şi USR.

Cea mai importantă modificare adoptată de deputaţi la textul actual al legii se referă la introducerea răspunderii magistraţilor.