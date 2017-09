Politica

Bătălia pentru păstrarea legii antifumat. Ce spun parlamentarii de Cluj şi iniţiatoarea legii, Aurelia Cristea

de Mircea Tatar, 19 septembrie 2017, 16:18

Modificarea Legii care interzice fumatul în spaţiile publice închise a ajuns la Comisia de Sănătate a Camerei Deputaţilor, unde marţi a avut loc o dezbatere generală pe marginea proiectului de modificare.

Publicitate

Proiectul de modificare a fost iniţiat de deputatul PNL Daniel Fenechiu şi susţinut de 32 de parlamentari de la mai multe partide şi el practic urmăreşte o relaxare a legii, prin modificarea denumirii de spaţiu public închis unde fumatul este interzis.

Emanuel Ungureanu: PSD joacă la două capete



În cadrul dezbaterilor de marţi, deputatul clujean Emanuel Ungureanu, vicepreşedinte al Comisiei de Sănătate, din partea USR, s-a declarat categoric împotriva relaxării actualei legi şi a spus că problema fumatului, prin efectele nocive asupra sănătăţii, este una de siguranţă naţională. „Alături de colegul meu Tudor Pop vom respinge orice modificare a legii. Fumatul nu este un hobby, este un atentat la sănătate. Rata cancerului pulmonar este catastrofală", a spus deputatul Emanuel Ungureanu.

Deputatul USR de Cluj Emanuel Ungureanu a afirmat pentru ZIUA de CLUJ că bătălia pentru această lege va fi dură în continuare şi că PSD joacă la două capete.

"Pot să vă spun că după ce mass-media a ieşit din sală (n.red. - de la Comisia de Sănătate), doamna deputat Lucreţia Roşca, de la PSD, vicepreşedinte al Comisei de Sănătate, şi una dintre iniţiatoarele modificării legii, a spus că ar dori o analiză mai atentă a implicaţiilor acestei legi, să vedem o situaţie de la Ministerul Finanţelor, despre influenţele asupra veniturilor încasate de baruri şi restaurante după intrarea legii actuale în vigoare. În acelaşi timp, companiile puternice din industria tutunului fac un lobby agresiv la Guvern şi la premierul Tudose pentru modificarea legii antifumat", a susţinut Emanuel Ungureanu.

Aurelia Cristea, iniţiatoarea legii, şah la PNL



Împotriva acestei modificări s-a poziţionat şi fostul deputat clujean Aurelia Cristea, cea care a susţinut amendamentele care au înăsprit legea antifumat şi i-au dat forma aflată astăzi în vigoare.

"Eu am reusit sa-mi conving colegii din PSD, si multi si din celelalte partide, in 2015, sa voteze in favoarea actualei legi. Chiar daca liderii PSD, presedintele partidului si actualul prim ministru, presedintele comisiei de sanatate, Florin Buicu, sunt fumatori inraiti sunt convinsa ca nu vor sustine schimbarea legii. Pentru ca oricat de incomod le este (chiar stiu asta), stiu ca au facut o fapta buna. Iar confirmarea pentru fapta buna se reflecta in sustinerea a peste 85% din populatia tarii pentru actuala lege si recunoasteri internationale de la OMS pentru Romania.

Ceea ce este insa curios daca PNL, autorul celebrei legi a preventiei, aflata pe circuit sustine initiativa domnului senator. Actuala lege privind interzicerea fumatului in spatiile publice inchise se incrie clar in categoria legilor cu scop preventiv", a scris, pe Facebook, Aurelia Cristea.

Deputatul Florin Stamatian încă studiază proiectul de modificare



Deputatul PNL de Cluj Florin Stamatian, şi el vicepreşedinte al Comisiei de Sănătate a Camerei Deputaţilor, a declarat pentru Ziua de Cluj că va exprima un punct de vedere după ce va studia în detaliu prevederile proiectului de modificare, dar s-a pronunţat pentru crearea de "condiţii civilizate la fel ca şi în străinătate" pentru cei care fumează, fără ca aceştia să deranjeze în vreun fel pe nefumători.

Horia Nasra: "Legea antifumat" a făcut mult bine



Un alt parlamentar de Cluj, de data aceasta de la PSD, Horia Nasra, a spus că este împotriva modificării legii care interzice fumatul în spaţiile publice.

"În ultimele săptămâni în spațiul public s-a pus problema modificării "Legii nr. 15/2016 pentru prevenirea și combaterea consumului produselor din tutun" din diferite considerente, în special economice, unele moderate, altele exagerate. Cu siguranță că "legea antifumat" a făcut mult bine atât nefumătorilor cât și fumătorilor, aducând un plus de sănătate tuturor și în acest context consider că forma actuală a legii trebuie respectată", a postat Horia Nasra pe o reţea de socializare.

Interesant este faptul că împotriva relaxării prevederilor legii antifumat s-au exprimat peste 350 de ONG-uri, care au trimis o scrisoare deschisă către membri Comisiei de Sănătate a Camerei Deputaţilor, în care le cer parlamentarilor să respingă ferm orice relaxare a acestei legii şi solicită înăsprirea ei, prin mai multe amendamente.

De altfel, modificările la legea antifumat au primit aviz negativ şi de la Guvernul României şi de la două comisii de specialitate ale Camerei Deputaţilor, Comisia pentru Drepturile Omului și de la Comisia pentru Industrii și Servicii. Proiectul de lege a trecut tacit de Senat, iar acum Camera Deputaţilor este cameră decizională. Votul final, pentru acest proiect, în Comisia de Sănătate, va fi dat, cel mai probabil, în următoarele săptămâni.