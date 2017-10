Politica

Bate şaua să priceapă iapa. Kelemen, despre relaţia cu guvernanţii: „Lucrurile se vor complica, dar PSD-ALDE are majoritate şi fără noi"

de Ionel Lespuc, 05 octombrie 2017, 19:15

Kelemen Hunor lasă să se înţeleagă că nu se va reînnoi protocolul UDMR - coaliţia PSD-ALDE. „În acest moment trebuie să trag o singură concluzie, nu am alta, clasa politică românească a refuzat dialogul cu minoritatea maghiară", a spus liderul uniunii.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, are apariţii rare la televiziuni. După votul din Camera Deputaţilor pe legea propusă de uniune, de scădere a pragului de reprezentanţi, de la 20% la 10%, pentru folosirea limbii materne în administraţia publică locală, Kelemen a fost prezent la o emisiune de dezbateri la TVR Cluj. Nu vrea să rupă acum protocolul cu coaliţia PSD - ALDE, a dat asigurări liderul UDMR, care le dă însă suficiente semnale guvernanţilor că prietenia s-a sfârşit.

„Noi facem o analiză a protocolului de colaborare pentru fiecare sesiune parlamentară. Analiza pentru sesiunea de toamnă o vom face la finalul ei. Dar votul de ieri (miercuri n.r.) bineînțeles că va îngreuna această colaborare. În protocol nu era scris că trebuie susţinută nu ştiu care lege, nici pentru ei, nici pentru noi. Dar fiecare are priorităţi şi, dacă cineva nu găseşte parteneri şi susţinători pentru a vota aceste priorităţi, atunci şi cei care au avut parte de un refuz vor avea cu greu o altă abordare. Deci lucrurile se vor complica, dar până la urmă nu e nicio problemă, pentru că PSD-ALDE are majoritate şi fără noi. E adevărat că pentru oprice majoritate există această dorinţă de a avea o majoritate mai largă, dar nu noi îi menţinem în viaţă", a spus Kelemen.

Liderul UDMR a precizat că este supărat atât pe reprezentanţii coaliţiei de guvernare, cât şi pe membrii opoziţiei. „Supărarea noastră nu a trecut şi este o supărare care se îndreaptă şi spre PSD - ALDE, dar şi spre opoziţie. Fiindcă ieri în Camera Deputaților - e adevărat că este prima cameră sesizată, nu e decizională - nimeni nu a acceptat dialogul. Asta este problema, până la urmă. Că dacă am fi ajuns la un compromis, unii ar fi votat pentru acel compromis, iar alţii împotrivă (probabil că ar fi votat în majoritate împotriva acelui compromis), dar am fi avut un dialog. În acest moment trebuie să trag o singură concluzie, nu am alta, clasa politică românească a refuzat dialogul cu minoritatea maghiară", a explicat Kelemen Hunor.



Kelemen a făcut precizări legate de proiectul de lege, subliniind că ar fi dorit să poarte un dialog, dar că nu a avut cu cine. „Noi am propus un proiect de lege, fiindcă aşa funcționează lucrurile în Parlament. Astea sunt democraţiile parlamentare. Am căutat o soluţie de compromis. Aproape pentru fiecare proiect de lege se găseşte câte o soluţie de compromis. Şi dacă vine de la guvern se mai modifică ceva, sunt amendamente, inclusiv pentru legea bugetului sunt amendamente acceptate. Acum ei au refuzat. Nici nu au intrat în detalii. Noi ieri ne-am dus cu soluţii de compromis. În loc de 10%, am urcat la 15%, am eliminat pragul alternativ la comune şi oraşe mici, au rămas numai câteva oraşe mari pe prag alternativ, am spus că se poate renunţa la sancţiuni, să nu introducem asta în corpul legii (pentru că şi acum sunt sancţiuni, dar în hotărârea de guvern), am spus că avem şi alte soluţii de compromis, ne-am dus pregătiţi de dialog, dar ei au refuzat dialogul, cu toţii", a afirmat Kelemen, la TVR Cluj.

Comisiile de Administraţie Publică, Juridică şi Drepturile Omului ale Camerei Deputaţilor, dar şi plenul au respins miercuri proiectul de lege al UDMR care prevedea scăderea pragului necesar pentru folosirea limbii maghiare în instituţiile publice de la 20% la 10%. Proiectul de lege urmează să ajungă în Senat, care este cameră decizională.

DECLARAŢIE

„Vom vota toate proiectele care din punctul nostru de vedere servesc binele public, binele comun, interesul general al societăţii şi nu vom susţine nimic din ceea ce credem că merge împotriva bunului simţ, împotriva interesului general. Dar nu se pune problema să rupem acum teatral sau mai puțin teatral hârtia semnată, suntem în octombrie, mai sunt trei luni în faţa noastră din această sesiune de toamnă şi vom vedea după"

Kelemen Hunor, despre protocolul cu PSD-ALDE, la TVR Cluj