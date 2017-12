Politica

Blatul amendamentelor. Un deputat de Cluj demască simulacrul de democraţie din Parlament

de Mircea Tatar, 14 decembrie 2017, 16:15

Deputatul USR de Cluj Emanuel Ungureanu a arătat că există un "blat ordinar" între Ministerul Sănătăţii şi parlamentarii puterii să nu treacă niciun amendament, iar aşa zisa dezbatere din parlament este doar de ochii lumii.

Pentru a ilustra această „piesă de teatru prost", Emanuel Ungureanu a transmis live pe pagina sa de Facebook şedinţa Comisiei de Sănătate a Camerei Deputaţilor, care trebuia să avizeze Bugetul pentru Sănătate.

Chiar pe la începutul şedinţei, Emanuel Ungureanu i-a atenţionat pe cei prezenţi despre ce avea să urmeze. Deputatul a declarat că va fi respins inclusiv un amendament al său pentru dotări la spitalul din Turda, municipiu condus de un primar PSD:

"Sunt de un an de zile în parlament şi sunt încă confuz dacă politica este despre arta de a minţi sau despre arta de a spune adevărul sau arta de a sluji oamenii. În mod evident toţi cei care suntem la această masă, fie că vorbim de parlamentari, de miniştri sau domnii de la Casa de Asigurări de Sănătate, ştiu foarte bine că în această comisie astăzi nu va trece niciun amendament, de la niciun partid, în afară de o mică corecţie la Spitalul Floreasca, mai degrabă o chestiune de tehnică legislativă. De ce vă spun asta? Pentru că se spune că aici facem politica de sănătate, nu politică. Ştim foarte bine că acesta este o minciună şi vă dau un exemplu concret. Am folosit acest moment şi am introdus un amendament pentru un spital care are un manager pus de PSD, care este susţinut de către un primar PSD, mă refer la Spitalul din Turda. Domnule ministru, în 2017 trebuiau să fie demolate două clădiri, lângă care, dacă vă uitaţi pe pagina mea de Facebook, vedeţi că tronează capcane pentru şobolani, filmarea este de ieri, se poate vedea foarte clar.

În anul 2017, Guvernul, Ministerul (n.red. - Sănătăţii) nu a finanţat un proiect susţinut de PSD. Deci aşteptările ca în jocul acesta absurd, politicianist, pe care îl facem toţi, că depunem 1000 de amendamente, că depunem 100, fără să existe niciodată un dialog cu Ministerul care nu dă două parale pe noi, când avem Comisie de Sănătate, trimite un secretar de stat care nu ştie aproape nimic despre ce e vorba, niciodată nu suntem consultaţi pentru nimic, mai mult când încercăm să ne implicăm în rezolvarea unor probleme punctuale, cum ar fi în cazul meu salvarea Institutului de Transplant din Cluj, aflăm că medicii de acolo trebuie să găsească o soluţie de salvare a Institutului până în februarie anul viitor. Ţin să vă aduc aminte că această responsabilitate pentru acest Institut cade în sarcina Ministrului nu a medicilor de acolo", a afirmat în plenul Comisiei de Sănătate, Emanuel Ungureanu.

Deputatul clujean a fost contrat chiar de colegul său de la Cluj, senatorul UDMR Laszlo Attila, preşedintele Comisiei de Sănătate din Senat:

"Am rugămintea să terminăm cu acest populism ieftin în domeniul sanitar. Şi mă adresez în calitate de preşedinte de comisie şi în calitate de om care m-am plimbat pe la aceste instituţii la care faceţi referire şi căutăm soluţii de luni de zile. Şi atunci trebuie să le luăm în ordine. Trebuie să regândim un pic eficienţa utilizării banului public în perioada următoare. Atunci când visăm salvarea unei instituţii de transplant căreia îi scade de la 165 la 42 numărul transplanturilor pe an, acolo este o problemă şi la 62 de paturi e destul de greu să fie salvată în condiţiile în care le propuneţi dumneavoastră. Propunerea a fost făcută, este o procedură legală care trebuie respectată, trebuie să se întrunească consiliul de administraţie, trebuie să se facă propunerea şi există şi soluţia care să ducă la salvarea acestei instituţii. Ceea ce ţine de afirmaţiile făcute la o instituţie care se află în subordinea unei autorităţi publice, vă rog să mă scuzaţi, dacă o primărie nu este capabilă să-şi demoleze o cocioabă, acel primar să-şi dea mandatul înapoi. Nu ştiu ce fonduri necesită pentru demolarea unui garaj sau a unei cocioabe, care stă acolo în curtea spitalului şi de multe ori îmi pun întrebarea dacă nu cumva omul sfinţeşte locul", a afirmat senatorul Laszlo Attila.

Întreaga desfăşurare a şedinţei poate fi vizionată aici:

După încă câteva luări de cuvânt, ceea ce anunţa Emanuel Ungureanu s-a întâmplat, printr-o singură ridicare de mână au fost respinse 1.400 de amendamente depuse la bugetul Ministerului Sănătăţii.

Într-o declaraţie dată pentru ZIUA de CLUJ, deputatul Emanuel Ungureanu s-a declarat indignat de ce s-a întâmplat.



"Efectiv mi s-a pus un nod în gât de indignare la Comisie când am văzut că se joacă aceeaşi piesă de teatru prost, în care în capul mesei se pune Ministrul Sănătăţii, conducătorii de la Casa de Asigurări, preşedinţii celor două Comisii de sănătate. Toată lumea de la putere din ultimii ani ştie că este un blat ordinar prin care Ministerul impune Comisiei de Sănătate un buget, negociază de dinainte ca niciun amendament să nu treacă, pentru că Bugetul niciodată nu s-a discutat în mod real în Parlament, ci s-a discutat cu uşile închise, de nişte băieţi deştepţi.

De data aceasta, la presiunile mele, deputaţii PSD, ALDE şi UDMR din comisie n-au mai depus amendamente pe care să şi le respingă apoi. Practic singurele amendamente pe care le-a depus în bătaie de joc UDMR, deşi ştia că nu o să le treacă nimeni pentru că sunt parte din acest blat. În afară de acelea, doar opoziţia a mai depus amendamente, iar PMP-ul a depus în bătaie de joc mii de amendamente, făcând copy-paste la amendamente din anii trecuţi, ştiind de la început că ele nu vor trece.

Practic eu în comisie le-am bătut obrazul pe româneşte tuturor, că se cheamă presă, se prefac miniştrii, preşedinţii de comisii, de casă de asigurări, că discutăm despre sănătate, practic noi niciodată nu am fost consultaţi, deşi aşa ar fi fost normal, că reprezentăm poporul.

Am făcut un amendament, de 300.000 de euro pentru dotări , care este susţinut de un primar PSD, care a fost început de un manager care a fost consilier local PSD şi le-am demonstrat că pe mine mă interesează construirea de spitale, indiferent de cine-o face. Nici măcar nu au avut bunul simţ să se intereseze ce s-a întâmplat în 2017, deşi acelaşi Minister, condus de Bodoc a aprobat ideea de demolare a două clădiri acolo şi de construire a altora de la zero. Ca să nu zică că inventez, că sunt politicianist, am filmat cu o zi înainte de Comisia de Sănătate, live, capcanele de şobolani, cu clădirile care trebuiau demolate, conform planului ministrului PSD, a primarului PSD, a managerului PSD", a spus Emanuel Ungureanu.

Filmarea cu capcanele pentru şobolani din curtea spitalului din Turda poate fi văzută aici:

Deputatul USR a reacţionat şi pe Facebook, răspuzându-i şi senatorului Laszlo Attila:

"Am descoperit astăzi un mare prieten al dumnezeului medical Lucan, senatorul UDMR de Cluj, Laszlo Attila.

Acest politician a știut de ani de zile mârșăviile care se produc în sistemul medical din Cluj și a tăcut complice. A avut interese directe să tacă.

M-a numit astăzi în Comisie populist pentru că încerc să salvez de la faliment Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj și îmi doresc să nu ajungă pe mâinile ticăloase ale lui Petru Șușcă.

Am reacționat virulent alături de colegul meu Tudor Pop împotriva acestei simulacru de dezbatere lipsit de sens.

1400 de amendamente care însemnau milioane de euro în plus pentru Sănătate au fost făcute praf de mașinăria de vot specific sovietică a PSDragnea.

Trăim dureros blestemul zilei de 11 decembrie 2016 când 61% dintre românii cu drept de vot au stat cu spatele la țara lor", a scris Ungureanu pe pagina sa de Facebook.