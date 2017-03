Politica

„Bobocii” clujeni, între entuziasm şi disperare după prima lor lună în parlament

de Valentin Malaescu, 05 martie 2017, 11:52

„Încântat sau dezamăgit?”, „Activitatea în parlament merită sau e pierdere de vreme?”, la aceste întrebări i-am provocat să răspundă pe opt dintre cei nouă parlamentari-debutanţi de Cluj (unul n-a fost de găsit).



Deşi „boboc", senatorul USR Mihai Goţiu a ajuns direct vicepreşedinte al Camerei superioare pare destul de mulţumit de noul lui „job". „Ca experienţă personală de viaţă nu pot să spun că nu merită. Ca scriitor şi jurnalist sunt multe lucruri interesante de văzut aici. Ca senator, şi noi, cei din USR, începem să intrăm în pâine şi cred că se pot face lucruri faine şi din opoziţie", a spus Goţiu.

Senatorul PSD Vasile Ilea este extrem de încântat, iar optimismul îl dă afară din casă. „Nu există pierdere de vreme în parlament decât pentru cine nu-şi face datoria cum trebuie. Deocamdată activitatea mea a fost mai mult de organizare şi adaptare. Activitatea de parlamentar are două coordonate: activitate în teritoriu şi în parlament. În privinţa activităţii din teritoriu, am deja un cabinet parlamentar în Cluj-Napoca şi cer primăriei încă un sediu, în plus, urmează să-mi deschid cabinete parlamentare în Câmpia-Turzii şi-n Huedin.

În parlament am fost prezent la toate şedinţele comisiilor din care fac parte, unde s-a dezbătut o problematică extrem de vastă. Din punctul meu de vedere, am două luni de activitate în parlament, pentru că în ianuarie a fost sesiune extraordinară şi, pentru mine, a fost o perioadă de acomodare intensă (în ianuarie s-a convocat formal sesiune extraordinară doar pentru a permite guvernului să emită ordonanţe - n.red.). Mă simt foarte optimist, plin de putere să fac lucruri bune pentru oameni. N-ai voie să mergi blazat în parlament, altfel mai bine nu mergi", a conchis Ilea.

În ciuda unei prime dezamăgiri, deputatul UDMR Csoma Botond îşi păstrează, la rândul său, optimismul. „E greu să tragi o concluzie după doar o lună de activitate, dar, aşa, ca o primă impresie, la Legea Bugetului, în ciuda argumentelor, n-am avut succes cu amendamentul privind centura metropolitană, iar asta mi-a lăsat un gust amar. Dar, pe termen lung, cred că merită, că se poate face câte ceva în parlament. De exemplu, săptămâna viitoare voi face o interpelare legat de Parcul Feroviarilor, care mai are nevoie doar de un HG pentru a trece în proprietatea primăriei. Una peste alta sper că în cei patru ani de mandat să am câteva succese, să pot face câte ceva pentru clujenii care m-au trimis în parlament", a declarat Csoma.

Deputatul USR Adrian Dohotaru e de părere că aleşii neamului mai au de muncit până vor fi capabili să performeze aşa cum speră cei care i-au trimis în parlament. „Trebuie foarte multă muncă şi energie pentru ca lucrurile să funcţioneze mai bine în parlament. Trebuie să ne profesionalizăm până vom putea veni cu lucruri extrem de coerente care să fie acceptate de toţi, dar asta, repet, presupune extrem de multă muncă", a spus Dohotaru.

Fost stagiar în Parlamentul European, deputatul PNL Sorin Moldovan pare a avea o ştachetă mult prea înaltă pentru evaluarea legislativului de pe Dâmboviţa. „Sunt un pic dezamăgit, mă aşteptam la altceva. Am lucrat un pic în Parlamentul European şi, prin comparaţie, aici lucrurile sunt un pic neprofesioniste, nu mă mir că ies o mulţime de legi proaste. Sistemul şi programul de lucru sunt prost gândite, nu există suficiente dezbateri pe fiecare proiect de lege. Un parlamentar nu se poate pricepe la toate şi ar avea nevoie de specialişti drept consilieri, dar, la bugetul actual, e foarte greu să găseşti consilieri profesionişti pe diverse domenii.

Acum, din fericire, s-a revenit la votul electronic, pentru că a fost, de exemplu, un vot cu mâinile ridicate, în care s-a numărat din ochi, preşedintele a anunţat rezultatul la două secunde după vot, asta e bătaie de joc la adresa celor care ne-au trimis acolo şi ne plătesc. Am formulat mai multe întrebări şi interpelări şi n-am primit răspunsurile deşi termenele legale au trecut. În concluzie, e o crasă lipsă de profesionism, dar sper că ăsta e doar începutul şi lucrurile se vor mai regla pe parcurs", a afirmat Moldovan.

Deşi are unele nemulţumiri, deputatul PSD Horia Nasra dă o notă destul de bună parlamentului. „Mi se pare că toţi ar trebui să fim mult mai serioşi şi aplicaţi şi să avem o prezenţă mai mare în plen, din partea tuturor partidelor. Eu am o prezenţă de 99-98%, am pierdut vreo două voturi pentru că am fost la baie. Nu sunt nici încântat, nici dezamăgit, după mine parlamentul ar fi aşa, de un 7-8", a apreciat Nasra.

Cel mai vârstnic „boboc", deputatul PNL Florin Stamatian, susţine că a avut momente în care s-a întrebat ce caută acolo. „Depinde din ce unghi priveşti. Acomodarea mea este destul de grea pentru că am descoperit că eu sunt făcut pentru munca executivă, nu legislativă. Procesul legislativ e foarte greoi şi, în general, se reduce la modificări aduse legilor mai vechi, la aprobat sau respins ordonanţe ale guvernelor anterioare. Sau mă lupt şi nici acum n-am terminat cu ordonanţa lui Vlad Voiculescu de modificare a Legii Sănătăţii, care e o inepţie. Aşa se întâmplă când îşi dau cu părerea despre sănătate oameni care n-au nicio legătură cu sistemul de sănătate.

E o furie, o nervozitate, e prost înţeleasă legătura cu societatea civilă. Se pricepe, nu se pricepe, fiecare se simte dator să-şi dea cu părerea, fiecare vrea să fie văzut, dialogul e greoi. De multe ori se face opoziţie doar de dragul opoziţiei, aşa am ajuns eu să fiu acuzat că m-aş fi dat cu PSD. Dar, deocamdată, lucrurile sunt la început, inclusiv reprezentanţii ministerelor sunt la început. Sincer, când sunt la Bucureşti, muncesc cam 35-40% din ce munceam acasă, sunt excesiv de multe hârtii şi proceduri. De vreo două ori m-am întrebat ce caut acolo", a declarat Stamatian.

Dar cel mai dezamăgit parlamentar-boboc este deputatul USR Emanuel Ungureanu, care se declară pur şi simplu disperat. „Sunt disperat, ăsta e sentimentul meu dominant. Dacă vă uitaţi pe pagina mea de facebook, unde transmit live toate şedinţele comisiei de sănătate, veţi vedea cât de ineficient se lucrează. Acum două săptămâni m-am opus mutării inspectorilor sanitari de la Ministerul Sănătăţii. L-am rugat pe preşedintele comisiei să invite inspectorii sanitari să-şi spună părerea, azi zeci dintre ei cer să rămână la Ministerul Sănătăţii. Luăm decizii fără să ne consultăm cu specialiştii din domeniu.

Suntem super bine plătiţi şi nimeni nu ne verifică eficienţa. Când era în campanie se înghesuia să apară la televizor, acum preşedintele comisiei mi-a cerut să nu mai filmez şedinţa, nu mai vrea să fie văzut. Oamenii ne plătesc foarte bine şi au dreptul să ştie cum lucrăm. E un număr imens de parlamentari îngrozitor de bine plătiţi şi e o îngrozitoare lipsă de transparenţă - deşi toţi promiteau transparenţă totală în campanie - care te scoate din minţi şi o totală lipsă de evaluare a rezultatelor. Disperare e cuvântul de ordine.

Vorbitul fără rost e un flagel în parlament. Eu sunt şi profesor de istorie, am descoperit că pe teme de istorie e specialist medicul Ciuhodaru. Apropo de Ciuhodaru, a venit o dată la mine să-i susţin în comisie un proiect legislativ foarte bun. Sigur că i l-am susţinut, dar, când s-a ajuns la vot în comisie, Ciuhodaru n-a mai venit, că PSD, partidul său, n-a fost de acord cu proiectul, e strigător la cer.

Cine a spus că trebuie 150 de parlamentari a greşit, la cum se lucrează acum, 100 ar fi mult prea mulţi. Suntem plătiţi absolut indecent la cum şi cât se lucrează. Concluzia mea este că cel mai mare deficit nu e de resurse sau de inteligenţă ci de caracter. Ies legi strâmbe, dar nu e vorba de tehnică legislativă ci de ticăloşie", a concluzionat Ungureanu.

În ciuda insistenţelor, deputatul PSD Cristina Burciu n-a putut fi contactată.