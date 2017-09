Politica

BPN al PSD, convocat pentru a lua o decizie politică în cazul Shhaideh - Plumb

de mediafax, 25 septembrie 2017, 10:29

Biroul Permanent Naţional al PSD a fost convocat pentru luni, ora 11.00, la sediul central al formaţiunii, pentru a analiza şi lua o decizie politică referitoare la situaţia vicepremierului Sevil Shhaideh şi a ministrului delegat pentru Fonduri Europene, Rovana Plumb.

Social-democraţii trebuie să analizeze la nivelul BPN situaţia creată de punerea sub urmărire penală de către procurorii DNA a vicepremierului Sevil Shhaideh pentru abuz în serviciu în dosarul „Insula Belina", dosar în care DNA cere şi încuviinţarea urmăririi penale pentru Rovana Plumb, ministru al Fondurilor Europene.

Procurorii cer urmărirea penală pentru Rovana Plumb în legătură cu săvârşirea complicităţii la infracţiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în exercitarea funcţiei ministeriale.

Prima reacţie a social-democraţilor la acuzaţiile pe care DNA le-a formulat împotriva celor doi miniştri ai Guvernului Tudose, a venit la nivel de secretar general adjunct al PSD.

Astfel, Codrin Ştefănescu, secretar general adjunct al PSD, a remis presei un comunicat în care a susţinut că acţiunea demarată de procurori împotriva lui Sevil Shhaideh este ""o ultimă zvâcnire" într-o bătălie purtată împotriva PSD de către "rămăşiţele binomului", el nominalizându-i pe George Maior, Florian Coldea, Codruţa Kovesi, dar şi pe Victor Ponta.

"George Maior, cel care de ani de zile se visează preşedinte al PSD, prim-ministru sau chiar preşedinte de ţară, în echipă cu Coldea, Kovesi şi recent cu grupul Ponta, coordonează un plan de eliminare a lui Liviu Dragnea utilizând ultimele resurse pe care le mai au în sistem. Iar acţiunea de astăzi, împotriva viceprim-ministrului Sevil Shhaideh, este doar o ultimă zvâcnire în bătălia pe care o duc împotriva PSD", a afirmat Ştefănescu.

Fostul premier Victor Ponta a respins, imediat, acuzaţia lui Codrin Ştefănescu potrivit căruia ar încerca, împreună cu George Maior şi Codruţa Kovesi, să-l înlăture pe Liviu Dragnea din fruntea PSD, spunând că Ştefănescu a emis "un comunicat absolut idiot""

În ce priveşte dosarul care i s-a deschis vicepremierului Sevil Shhaideh de către DNA, Ponta a spus că nu a făcut niciun denunţ, fiind doar audiat ca martor în privinţa modului în care s-a adoptat Hotărârea de Guvern prin care insula Belina a trecut în proprietatea CJ Teleorman.

"Nu am făcut niciun denunţ în acest dosar. Nici contra lui Dragnea, nici împotriva altcuiva. Luni va ajunge dosarul la Comisia juridică şi se va vedea că nu există un denunţ făcut de mine. Când vor constata acest lucru aştept nişte scuze de la domnul Dragnea", a mai spus Ponta.

Pe de altă parte, şi ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat, vineri seara, referitor la începerea urmăririi penale pe numele lui Sevil Shhaideh şi al Rovanei Plumb, că acestea nu ar trebui să demisioneze, precizând că "ţinta este Liviu Dragnea".

"Din punct de vedere legal, nu există niciun fel de Hotărâre de Guvern că se adoptă transferuri de proprietate între administraţii. Mai mult decât atât, nu s-a înstrăinat această proprietate, adică ea a rămas tot a statului. Este în patrimoniului Consiliului Judeţean, nu a fugit nimeni cu lacul, nu l-a mutat de acolo, nu l-a dat altcuiva. (...) Bineînţeles că ţinta este Liviu Dragnea. Când vrei să loveşti într-o structură, loveşti la cap ca să poţi să o distrugi", a spus Vasilescu, vineri, la RTV.

Întrebată despre intenţia Rovanei Plumb şi a lui Sevil Shhaideh de a demisiona, sursa citată a spus că, de fapt, asta se urmăreşte.

"Nu ştiu (dacă vor demisiona - n.red.), dar sper că n-o vor face, pentru că asta se urmăreşte", a mai spus Vasilescu.

Şi preşedintele executiv al PSD, Niculae Bădălău, a luat poziţie pe această speţă, el menţionând că se lua o decizie politică în BPN după ce vor fi analizate toate datele.

"Privim cu îngrijorare. Luni vom avea o discuţie la partid, în cadrul Biroului Permanent, în care vom analiza cu atenţie absolut toate datele", a spus Niculae Bădălău, la RFI.

Întrebat de moderator dacă s-ar impune demisia celor doi miniştri, Bădălău a precizat: "Decizia este una politică şi se va lua în cadrul Biroului Permanent. Vom avea toate datele. Deocamdată nu avem toate datele şi în urma unei discuţii, pentru că suntem un partid democratic, vom lua decizia".

"Discuţia este pe două acte administrative, întocmite acum patru ani. La experienţa dânselor, eu sunt convins că au avut motivare şi au respectat procedurile corecte, pentru că sunt doi miniştri foarte buni, cu experienţă vastă. Nu cred că cineva s-a hazardat într-un act administrativ, într-o Hotărâre de Guvern, să o dea total în contradicţie cu legea. (...) Eu nu pot să spun dacă sunt vinovate sau nevinovate, dar ţinând cont de experienţa dânselor, am convingerea că dânsele n-au întocmit... dacă era un ministru la primul mandat, care n-avea experienţă, gândeam, dar ţinând cont de experienţa dânselor, sunt convins că documentele au fost întocmite corect. E părerea mea. Acum, nimeni nu poate să spună <<vinovat>> sau <<nevinovat>> decât un judecător", a mai spus Bădălău.

Senatorul PSD Paul Stănescu, liderul organizaţiei judeţene Olt, a declarat, vineri, că situaţia vicepremierului Sevil Shhaideh, pusă sub acuzare de DNA, va fi analizată luni în partid, el menţionând că va susţine ca aceasta să nu demisioneze, întrucât beneficiază de prezumţia de nevinovăţie.

Pe de altă parte, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a susţinut, marţea trecută, la România TV, că Victor Ponta "era cu mâna pe sus" ca să fie chemat de DNA la audieri, Dragnea precizând că nu ştie dacă i s-a deschis vreun dosar penal în ce priveşte transferul lacului Belina din administrarea Apelor Române la CJ Teleorman.

"Era cu mâna pe sus, ca la clasă, să-l cheme la DNA să pună nişte lucruri", a spus Liviu Dragnea referindu-se la audierea fostului premier la DNA, în cursul zilei de luni.

Liderul PSD a afirmat că nu ştie dacă este vorba de un dosar intrumentat împotriva sa privind lacul Belina, despre care Victor Ponta a spus, pe 8 septembrie, că ar fi fost transferat în administrarea CJ Teleorman pe vremea când Dragnea era vicepremier. "Lucrurile se umflă în presă, iar eu nici nu ştiu dacă există dosar deschis pe numele meu", a spus preşedintele PSD.

Dragnea a spus că nu are motive să se îngrijoreze în ce priveşte lacul Belina, el precizând că a pescuit pe lacuri din toată ţara fără să poată spune cineva că îi aparţin. "Am pescuit şi în Maldive. Nu ştiţi? Oceanul Indian e al meu. Să mai meargă unii să verifice", a spus Dragnea ironic.

Liderul PSD i-a transmis sănătate lui Ponta cu ocazia zilei de naştere. "Îi urez sănătate. Mi-am adus aminte că mâine e ziua lui. Îi doresc tot ce-mi doreşte şi el mie, cu mare drag şi cu toată sinceritatea", a mai spus Liviu Dragnea.

Fostul premier Victor Ponta a fost audiat aproximativ patru ore, luni, la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), în calitate de martor într-un dosar de corupţie.

"E procedura asta care durează foarte mult să transcriu. Mi-au fost puse întrebări ca martor, am răspuns la toate. Nu am voie să vă spun despre ce e vorba. Eu ştiu cel mai bine pe pielea mea diferenţa între politică şi justiţie. În politică ne batem, dar nu ne batem cu dosare. Deci nu am niciun fel de dorinţe, nici nu mă ocup cu denunţuri, delaţiuni. Am fost chemat ca martor, am spus ceea ce ştiu, dar eu nu confund bătălia politică... eu nu confund şi nu duc bătălia politică cu arme judiciare că s-a dus contra mea bătălia politică cu arme judiciare şi nu mi-a plăcut. Ce mie nu-mi place, altuia nu-i face", a declarat Victor Ponta, la ieşirea din sediul DNA.

Procurorii nu au făcut precizări referitor la dosarul în care a fost audiat fostul premier al României.

Ulterior, Victor Ponta a spus, la TVR, că nu a făcut niciun denunţ. "Nu m-am apucat eu să-l delaţionez pe Dragnea. N-am depus în viaţa mea nicio plângere împotriva cuiva", a afirmat Ponta.