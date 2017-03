Politica

Buda îi cere premierului Grindeanu un raport privind situaţia autorizării autorităţilor de management pentru fondurile UE

de Ziua de Cluj, 18 martie 2017, 19:03

Europarlamentarul Daniel Buda a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă susţinută la Cluj în prezenţa liderilor PNL, că îi solicită premierului Sorin Grindeanu "o foaie de parcurs clară în ceea ce ce priveşte autorizarea autorităţilor de management prin intermediul cărora să vină bani europeni în România”, el explicând că măsurile anunţate de Ministerul Dezvoltării Regionale ar putea avea ca urmare o procedură de infrigement aplicată României.

Europarlamentarul Daniel Buda a declarat că îi solicită premierului Sorin Grindeanu să vină cu "o foaie de parcurs clară în ceea ce priveşte autorizarea autorităţilor de management" pentur fondurile UE, în condiţiile în care, spune el, există semnale din partea reprezentanţiilor acestor organisme că nu se iau măsuri în privinţa autorizărilor lor.

"Îi solicit public domnului prin-ministru Grindeanu să vină cu o foaie de parcurs clară în ceea ce priveşte autorizarea autorităţilor de management prin intermediul cărora să vină bani europeni în România. (...) România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană legat de ceea ce însemană înfiinţarea acestor autorităţi de management. Ori fără aceste autorităţi banii europeni nu au cum să fie decontaţi în România şi am fost apostrofaţi public, în plenul Parlamentului, inclusiv de către doamna comisar Corina Creţu, care ne-a spus foarte clar că este mai mult decât îngrijorată de ceea ce înseamnă absorbţia fondurilor europene în România. Este inadmisbil să existe bani europeni pe diverse paliere, cu diverse programe, care din cauza incapacităţii administrative ale actualului Guvern să nu devină apropiabil României şi cetăţenilor. Şi de aceea îl somez public pe Sorin Grindeanu să vină cu o foaie de parcurs clară înăuntrul cărui interval de timp va veni cu aceste autorităţi de management gata finalizate. De ce vă spun acest lucru, pentru că la Bruxelles am avut o discuţie cu reprezentaţii acestor autorităţi care se preconizează să fie înfiinţate şi din nefericire nu ne-au oferit un orizont foarte clar înăuntrul căruia ele vor fi înfiinţate. Deci erau reprezentanţi din partea ministrului de resort şi am întrebat cu subiect şi predicat: când estimaţi că aceste autorităţi vor fi funcţionale. Şi mi-au spus: nu ştim. Pentru că se pare că nu există o preocupare majoră în această direcţie", a spus Buda, citat de news.ro.

Vicepremierul Sevil Shhaideh a declarat în 21 februarie, într-o întrevedere cu Kazatsay Zoltan, adjunctul directorului general pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Comisia Europeană, că guvernul şi-a propus finalizarea procedurilor de acreditare a autorităţilor de management pentru fondurile europene până pe 1 iulie astfel încât nivelul sumelor de rambursat de către CE să ajungă la 5,2 miliarde de euro la finele anului 2017.

De asemenea, Daniel Buda reclamă faptul că măsurile anunţate de Minsterul Dezvoltării Regionale ar putea aduce cu sine măsura de infrigement asupra României.