Carmen Dan: Am solicitat abrogarea textului de lege privitor la pensionarea polițiștilor înainte de 47 de ani

de Agerpres, 25 noiembrie 2017, 10:19

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat vineri seara, la Antena 3, că a solicitat "categoric" abrogarea din Statutul polițistului a textului ce permite pensionarea polițiștilor la vârste mai mici de 47 de ani.

"Încă avem în vigoare acea prevedere din Statutul polițistului, acel buclucaș articol 69, litera j, care a creat posibilitatea să se iasă din sistem la vârste mai mici de 47 de ani. Era o discuție publică despre o situație cu o persoană care a ieșit din sistem la 39 de ani și a beneficiat de plata drepturilor de pensie. Pentru că acest articol din Statutul polițistului se corelează cu o prevedere din Legea 223 care spune foarte clar că dacă îndeplinești condițiile de pensionare, asta însemnând, cumulativ, 20 de ani de muncă și 10 ani în minister - eu v-am mai spus o dată că acești 10 ani în minister pot fi acoperiți foarte ușor - până la urmă că am putea să luăm în calcul patru ani de Academie, un an de stagiu militar și îți mai rămâne să lucrezi efectiv în minister cinci ani și poate că aici este o altă discuție. În mod categoric noi am solicitat abrogarea acestui text de lege din Statutul polițistului și (...) aș face câteva precizări și referitoare la vârsta de pensionare, pentru că au apărut iarăși discuții: Legea 223 spune că în funcție de condițiile de muncă se pot scădea din vârsta limită de pensionare 13 ani. Maximum 13 ani", a subliniat Carmen Dan.