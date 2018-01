Politica

Carmen Dan, despre demiterea şefului Poliţiei Române: Vedeţi când terminăm raportul

de Ziua de Cluj, 19 ianuarie 2018, 16:36

Carmen Dan nu a dat un motiv clar pentru care şeful Poliţiei Române, Bogdan Despescu, a fost demis.

"O să fie mult mai evident când vom finaliza raportul corpului de control", a spus aceasta, întrebată de cauzele demiterii lui Bogdan Despescu. Dan a mai detaliat că motivele pentru care i-a solicitat acestuia să se retragă din funcţie au mai fost proasta comunicare si gestionare a cazului poliţistului pedofil.

Chestorul Catalin Ionita si comisarul sef Florin Dragnea si-au preluat, vineri, functiile de inspector general al Politiei Romane, respectiv inspector general adjunct, a anuntat ministrul Carmen Dan, care a subliniat ca va fi facuta o analiza a Politiei si apoi va anunta o "reformare a sistemului", scrie realitatea.net.

Potrivit ministrului, a cerut demisia lui Bogdan Despescu, din cauza proastei comunicari si pentru modul in care a gestionat cazul politistului acuzat de pedofilie.

De asemenea, in raportul prezentat de fostul sef al Politiei fostului ministru Tudose au fost "identificate lucruri care nu sunt sustinute". Ministrul Carmen Dan a evitat sa raspunda daca isi asuma vreo responsabilitate, spunand "sa avem rabdare sa finalizam raportul pe care il va intocmi corpul de control".

''Am prezentat noul inspector al Politiei Romane, Catalin Ionita, si inspectorul general adjunct, cel cu care va face echipa, Florin Dragnea. A fost o discutie prin care am transmis asumarea unei misiuni care priveste reforma profunda pe care si-au asumat ca impreuna si cu sustinerea conducerii MAI sa o infaptuiasca. Ce s-a intamplat este o situatie dificila, dar eu am spus ca are izvoarele in Politia Romana. (...) Ne-am asumat ca intr-o prima instanta sa avem o analiza a problemelor din sistem si, in cel mult o luna, un plan de masuri cu termene asumate. Politia are nevoie de o reforma profunda'', a spus Carmen Dan.

Bogdan Despescu este in acest moment la dispozitie si "va fi identificat un post pentru el", potrivit ministrului.

"Vom finaliza raportul, un raport consistent, real, nu se poate face in doua trei zile, motivul pentru care am soliciat demisia este proasta comunicare, proasta gestionare a situatiei", a spus Dan. Dan a subliniat ca exista un raport preliminar, o analiza a raportului prezentat de Despescu si au fost "identificate lucruri care nu sunt sustinute, dar acest raport va fi integrat in raportul final".