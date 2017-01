Politica

Ce i-a propus Dragnea lui Dîncu, după ce l-a scos din guvern

de Ziua de Cluj, 05 ianuarie 2017, 09:20

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri seara, la Realitatea TV, că fostul vicepremier Vasile Dîncu trebuie să fie coordonatorul unui proiect important al României.

Clujeanul Vasile Dîncu, neinclus în Guvernul Grindeanu, a fost invitat miercuri seara la Realitatea TV, unde a vorbit despre pericolul la care este expus Liviu Dragnea.

''Sunt mai multe tipuri de duşmani pe care îl are un asemenea proiect. Primul duşman este un duşman interior, ca să zic aşa. Duşmanul cel mai important - şi eu i-aş dori să reuşească să treacă peste asta - să nu îl cuprindă beţia puterii. Asta este un lucru care este banal, dar în momentul în care ai reuşit o asemenea victorie în asemenea condiţii, după ce ai fost singur împotriva tuturor, pentru că a fost diabolizat în mod nedrept de foarte multe ori de mass-media, te poate lua beţia puterii şi să-ţi pierzi capul. Ăsta este cel mai mare pericol'', a spus Dîncu.

''Sunt un om echilibrat şi nu am de gând să folosesc această putere iluzorie în sens rău, ci în sens bun. Nu m-am născut acuma şi nu am aterizat acum într-o funcţie'', a venit reacţia lui Liviu Dragnea, prin intermediul unei intervenţii telefonice, el susţinând că nu a urmărit niciodată funcţii.

În cadrul emisiunii, Dragnea i-a propus lui Dîncu să coordoneze proiectul de sărbătorire a 100 de ani de la Marea Unire din 1918 şi i-a urat ''să treacă peste supărări pe care le-am avut şi eu şi pe care le am şi eu''.

''Eu cred, sunt absolut convins că unul dintre coordonatorii sau poate coordonatorul principal al acestui proiect trebuie să fie Vasile Dîncu'', a spus Dragnea.

Drept răspuns, Dîncu a spus că Dragnea este ''singurul politician care a putut să conceapă la un moment dat un proiect transpartinic''.

"Mie îmi este foarte greu sa îmi schimb prietenii, pentru că prietenii sunt foarte rari. Din punctul meu de vedere, Vasile Dîncu este un prieten al meu. Uneori a fost cel mai bun prieten al meu.(...) Dacă s-ar fi putut ca eu să fiu prim-ministru, ar fi fost în echipa mea guvernamentală", a afirmat liderul PSD, la întrebarea dacă mai este prieten cu Dîncu.