Ce le promite clujenilor guvernul lui Dragnea

de Valentin Malaescu, 11 ianuarie 2017, 15:17

Conform programului de guvernare, la finele mandatului actualului cabinet, clujenii ar urma să aibă, în sfârşit, cale liberă spre vestul Europei pe un drum de mare viteză. În schimb, guvernul PSD-ALDE nu promite nimic legat de alte proiecte importante ale Clujului, cum ar fi Spitalul Regional de Urgenţă sau dezvoltarea aeroportului.

Că PSD a câştigat alegerile din decembrie promiţând tăieri de taxe şi creşteri de salarii şi pensii o ştim, şeful partidului Liviu Dragnea şi purtătorul său de cuvânt în guvern, Sorin Grindeanu, o repetă cu obstinaţie, în vreme ce opoziţia şi specialiştii finanţişti îşi exprimă, cu aceeaşi osârdie, serioase rezerve în privinţa păstrării sănătăţii echilibrului financiar al ţării dacă promisiunile de campanie ale social-democraţilor chiar vor fi transpuse în fapte.

Mult mai puţin spre deloc am primit informaţii din partea noilor guvernanţi în privinţa proiectelor de investiţii vitale dezvoltării României, în special din zona infrastructurii de transport, pe care intenţionează să le continue, finalizeze sau demareze. Drept urmare, ZIUA de CLUJ a baleiat programul de guvernare, în încercarea de a descoperi dacă şi ce proiecte de investiţii cu impact asupra clujenilor se vor afla, cel puţin la nivel de intenţie, în atenţia noului executiv în următorii patru ani.

Cum cel mai oropsit sector - care ne ţine blocaţi în timp cu zeci de ani în urma Europei civilizate, fiind, probabil, principalul obstacol pe traseul marilor investitori străini spre România şi, implicit, principala frână în cale dezvoltării economice a ţării - este infrastructura de transport, vom începe cu acest domeniu.

Dacă în privinţa eternei Autostrăzi Transilvania se vorbeşte despre „finalizare" la modul generic, fără a fi avansat vreun termen sau cost estimativ, date ceva mai concrete şi mai aplicate regăsim când vine vorba de tronsoane ale ei. Considerând, probabil, bucata Gilău - Nădăşel ca şi finalizată (cu podul peste Someş care ar face-o şi utilizabilă mai vedem ce şi cum), actualul guvern promite că în cursul acestui an vor fi reluate, respectiv demarate lucrările şi la ultimele două tronsoane spre vestul Europei.

Astfel, tronsonul Suplau de Barcău - Borş, cu costuri de finalizare estimate la 304,43 milioane de euro, ar urma să devină circulabil în 2019. Un an mai târziu ar urma să fie dat în folosinţă şi tronsonul Nădăşel - Suplacu de Barcău, la un cost estimat de 1002,55 milioane de euro. Cu alte cuvinte, dacă ar fi să dăm crezare promisiunilor incluse de PSD în programul de guvernare, în 2020, ar trebui să ajungem, în sfârşit, la graniţa cu Ungaria circulând exclusiv pe autostradă.

În sensul celălalt al Autostrăzii Transilvania, segmentul Câmpia-Turzii - Târgu Mureş ar urma să fie dat circulaţiei în 2018, cu costuri estimate la 224,94 milioane de euro. Despre tronsonul Târgu Mureş - Braşov, care ar întregi, cu adevărat, Autostrada Transilovania, nu se suflă, în continuare, nici un cuvinţel.

Pentru clujenii care au drum la Bucureşti, guvernul PSD-ALDE are o veste bună şi una proastă. Prima ar fi angajamentul finalizării, în cursul acestui an, a autostrăzii Turda - Sebeş, ceea ce ne-ar permite să parcurgem drumul până la Sibiu pe şosea de mare viteză. Pentru ca drumul nostru până în capitală să se desfăşoare civilizat ar mai rămâne să scăpăm doar de chinul traversării Văii Oltului.

Aici, însă, vine vestea mai puţin plăcută: deşi principalul constructor auto din ţară a recurs inclusiv la şantajul relocării pe meleaguri mai prietenoase pentru construirea autostrăzii Sibiu - Piteşti, aceasta apare în programul guvernului lui Dragnea fără a avea vreun termen de demarare sau de finalizare a proiectului şi nici vreun cost estimativ.

Despre cel de-al doilea cel mai mare aeroport al României, programul de guvernare spune că, alături de alte câteva aeroporturi importante din ţară, ar trebui transformat într-un „hub internaţional", fără a adăuga alte detalii logistice, financiare sau legate de termene de implementare a conceptului. E drept, documentul vorbeşte şi despre introducerea sistemului de transport multimodal, menţionează chiar şi un cost estimativ al proiectului (34,25 milioane de euro), dar, din nou, nu avansează nici un termen de execuţie.

În privinţa transportului feroviar, guvernul lui Dragnea promite să aloce Regionalei CFR S.A. Cluj, în următorii patru ani, 30,01 milioane de euro pentru reabilitarea podurilor, podeţelor şi tunelelor din cele şase judeţe arondate. De asemenea, documentul vorbeşte şi despre mult promisa electrificare a căii ferate dintre Cluj-Napoca şi Episcopia Bihor, lucrare estimată la un cost de 572,88 milioane de euro, dar, din nou, nu avansează nici un termen pentru realizarea acestui proiect.

PSD nu pomeneşte absolut nimic, în programul său de guvernare, despre Spitalul Regional de Urgenţă. Există doar o constatare, pe parcursul unei singure fraze, în care se vorbeşte de „întârzierile majore în pregătirea proiectelor pentru cele trei spitale regionale (Cluj, Iaşi şi Craiova - n.red.) şi pericolul pierderii acestor sume (fondurile europene alocate - n.red.)".

Nici pentru mult visatul centru de colectare a deşeurilor, guvernul PSD-ALDE nu promite vreo mână de ajutor clujenilor, care s-au dovedit incapabili să-l realizeze ani în şir. Documentul vorbeşte doar la modul generic despre extinderea Sistemelor de Management Integrat al Deşeurilor.

În fine, programul de guvernare mai face referire la o singură lucrare importantă pentru clujeni, promiţând continuarea investiţiilor la Opera Română din Cluj, amintind faptul că prestigioasa instituţie clujeană de cultură va împlini în 2019 un secol de existenţă.