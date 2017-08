Politica

Ce spun parlamentarii clujeni despre pensiile speciale uriaşe

de Mircea Tatar, 03 august 2017, 15:30

În ultimele zile subiectul central de dezbatere publică este legat de pensiile speciale uriaşe ale unor şefi din armată, poliţie, magistratură şi servicii secrete.

Publicitate

În presă şi în mediul online au fost amplu mediatizate cazurile unor tineri pensionari din aceste structuri, de circa 40 de ani, care după ce au obţinut pensii uriaşe au fost şi reangajaţi pe funcţiile pe care le-au avut anterior, cumulând la pensie şi un salariu consistent.

Guvernul a anunţat că vrea să modifice începând din 15 septembrie o parte din prevederile legale care permit asemenea anomalii, în sensul în care legea să stabilească că o pensie nu poate fi mai mare decât salariul pentru aceeaşi poziţie deţinută şi că aceste pensiile speciale nu vor mai fi indexate în viitor decât cu indicele inflaţiei.

Dar nici Guvernul şi nici şeful PSD Liviu Dragnea nu au scos o vorbă despre acest cumul imoral pensie salariu la vârful unor instituţii de forţă ale statului român. Cert este că în ultimele zile instituţiile statului sunt bombardate de cereri de pensionare ale unor cadre, care vor să beneficieze de prevederile extrem de favorabile ale actualei legi de pensionare.

ZIUA de CLUJ a întrebat parlamentari de Cluj atât de la putere cât şi din opoziţie cum li se pare această stare de fapt şi dacă ea ar trebui schimbată.

Deputaul PSD Horia Nasra: "S-ar fi ajuns în câțiva ani ca statul să nu mai poată plăti pensiile a milioane de români din cauza pensiilor speciale"

Liderul interimar al PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, şi-a menţinut discursul pe linia şefilor săi de la centru, Dragnea-Tudose, de schimbare a sistemului de creştere a pensiilor speciale, dar fără niciun cuvânt despre limitarea cumulului pensie-salariu în sistemul de stat.

"Toată discuția pleacă de la realitatea că sistemul nu mai putea suporta creșterea pensiilor speciale în raport cu creșterile salariale de pe aceeași poziție, prevăzute deja în Legea Salarizării. Având în vedere majorările de salarii din Legea salarizării unitare, s-ar fi ajuns în câțiva ani ca statul să nu mai poată plăti pensiile a milioane de români din cauza pensiilor speciale, mai ales în contextul în care o parte din pensiile speciale s-a triplat ca urmare a indexărilor aplicate în ultimii ani,

Important de precizat este faptul că nicio pensie aflată în plată nu va fi redusă!", a spus Horia Nasra.

Emanuel Ungureanu: "Ce se întâmplă este mai mult decât strigător la cer"

Deputatul USR de Cluj, Emanuel Ungureanu, a criticat în termeni duri prevederile actuale ale legii, acuzându-i pe guvernaţi de rea voinţă şi de incompetenţă. "Ce se întâmplă este mai mult decât strigător la cer, este modul plin de nesimţire în care statul şi-a construit arhitectura. Acesta este un dispreţ incredibil la adresa poliţistului simplu care stă în stradă, pentru că de fapt Legea salarizării ar trebui să fie coroborată cu modificări în Legea pensiilor pentru că aşa zisa echitate din sistemul de salarizare unic dispare şi se vede clar că este şi rea voinţă şi incompetenţă din partea guvernanţilor, pentru că frustarea este la nivelul celor care muncesc cel mai mult, văzând că şeful lor după ce s-a pensionat mai vine şi ia şi un salariu mare în plus pe lângă pensia pe care o are deja în plată", a afirmat Emanuel Ungureanu

Deputatul Ungureanu, şah la DNA

Deputatul USR de Cluj a criticat şi DNA dar şi alte structuri ale Parchetului, pentru faptul că nu s-au autosesizat după declaraţiile publice din ultima perioadă, potrivit cărora unii şefi din poliţie şi-ar fi falsificat statele de plată ca să primească pensii mai mari.

"Gândiţi-vă cât de ciudat este pentru mine ca deputat să văd că domnul Coarnă, şef de sindicat declară pe toate posturile de televiziune de 48 de ore că el are informaţii că generali din MAI şi-au falsificat statele de plată pentru a primi nişte pensii uriaşe şi nu am văzut până acum niciun comunicat de presă din partea DNA care să spună că îl cheamă pe domnul Coarnă şi-l întreabă de unde are acele informaţii şi să înceapă investigaţii. Adică se autosesizează pe nişte chestiuni din 2011 iar acum când sunt lucruri atât de clare şi atât de uşor de demonstrat, nu am văzut nicio instituţie a statului care să înceapă cercetări, cine are competenţe pe aceşti supraoameni care sunt generalii din aceste structuri", a spus Ungureanu

Pensionările din Cluj, sub lupa deputatului USR

Deputatul clujean a mai precizat că va cere informaţii despre recentele pensionări dar şi despre valul actual de cereri de pensionare din structurile de forţă ale statului de la nivelul Clujului.

"Vreau să ştiu la ce vârstă a ieşit şeful SRI Cluj la pensie, care este cuantumul pensiei, şi averea pe care a avut-o acesta. Mie mi se pare foarte ciudat că noi nu cunoaştem averile marilor generali din MAI sau din structurile de informaţii. Eu voi sesiza ANI în legătură cu aceşti generali din SRI şi din MAI ca să vedem dacă această instituţie are forţa şi capacitatea să verifice aceste averi.

Voi cere informaţii despre şefi de servicii de la vămile din Cluj, jandarmerie, structuri de poliţie, care au făcut sau care fac cereri de pensionare în această perioadă până în 15 septembrie şi cam care ar fi cuantumul sumelor care trebuiesc plătite pentru pensiile acestora. Este clar că sistemul acum încearcă să se reseteze dar se resetează făcând o pagubă imensă, practic este o hemoragie în MAI şi în alte structuri de forţă ale statului de personal care nu ştiu cum va fi acoperit atâta timp cât salariile rămân mici şi pensiile sunt imense pentru persoane care sunt active, cu vârste între 38 şi 45 de ani", a mai arătat deputatul Emanuel Ungureanu.