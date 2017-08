Cei mai bogaţi preşedinţi de Consilii Judeţene

Politica

de mediafax, 18 august 2017, 13:45

Pe baza declaraţiilor de avere postate pe paginile de internet ale instituţiilor, Mediafax a alcătuit un top al celor mai înstăriţi preşedinţi de Consilii Judeţene.

Alin Tişe, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, are o casă în Cluj Napoca şi două autoturisme de lux, conform celei mai recente declaraţii de avere postate pe pagina de internet a instituţiei. Familia Tişe mai deţine bijuterii în valoare de 16.000 de euro şi depozite bancare în valoare de 156.000 de lei şi 2.700 de euro. Soţii Tişe au însă investiţii de milioane de lei în proiectul imobiliar Central Business Plaza din Cluj Napoca, care se ocupă cu vânzări sau închirieri spaţii comerciale, birouri şi apartamente. Suma de bani se ridică la aproape trei milioane de lei. Tişe are însă şi datorii la bănci, în valoare de 326.000 de euro.

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Maricel Popa, are, conform declaraţiei de avere postată pe pagina de internet a instituţiei, 21 de terenuri în judeţul Iaşi. Dintre acestea, 17 sunt terenuri intravilane, cu suprafeţe între patru şi 900 de metri pătraţi, iar alţi 44.000 de metri pătraţi reprezintă teren agricol. De asemenea, familia Popa mai deţine şase apartamente şi o casă în Iaşi. Maricel Popa a menţionat în document şi bijuterii în valoare de 11.000 de euro, dar şi tablouri semnate de Dan Hatmanu, Bogdan Bârleanu şi Gabriel Moisuc, în valoare totală de 40.000 de euro. În cont, Popa are 24.000 de lei, însă are de achitat la bănci datorii de 21.000 de lei. De asemenea, acesta este acţionar în nouă firme.

Preşedintele CJ Arad, Iustin Cionca, este proprietarul a 17 terenuri în localitatea Pecica. Cinci dintre acestea sunt intravilane, iar restul, terenuri agricole. Acesta şi-a mai notat în declaraţia de avere un apartament, două case şi un spaţiu comercial. De asemenea, acesta are şi conturi bancare în valoare de 200.000 de lei, dar şi de recuperat 110.000 de euro acordaţi împrumut în nume personal.

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, a avut, în anul precedent, încasări foarte mari de bani din agricultură: 3.434.082 lei.Cu toate acestea, el nu are depozite bancare, însă deţine, împreună cu soţia sa, cinci terenuri, dintre care patru intravilane şi unul agricol în judeţul Călăraşi. Soţii Iliuţă au mai au un apartament, o casă şi două spaţii comerciale în Călăraşi şi o casă în localitatea Vîlcelele.

Sorin Braşoveanu, preşedintele Consiliului Judeţean Bacău, are cinci terenuri, un apartament şi o casă de vacanţă, toate în judeţul pe care îl conduce. Acesta nu deţine autoturisme, însă şi-a trecut în declaraţia de avere faptul că şi-a construit o ambarcaţiune.

Preşedintele CJ Constanţa, Marius Ţuţuianu, are, conform declaraţiei de avere, două terenuri intravilane în localitatea constănţeană Palazu Mare. De asemenea, împreună cu soţia sa, acesta are două apartamente şi o casă în Constanţa. Ţuţuianu nu şi-a trecut în declaraţia de avere nici depozite bancare, dar nici datorii.

Gigi-Aladin Georgescu, preşedintele CJ Mehedinţi are două terenuri intravilane, unul agricol şi unul forestier. Acesta mai deţine o casă de locuit în localitatea mehedinţeană Vânju Mare şi o casă de vacanţă în Eşelniţa. Georgescu are un depozit bancar de 91.000 de euro, dar şi o serie de datorii. În primul rând e datornic cu 120.000 de euro la stat, în urma unei decizii de impunere emisă de ANAF. Însă mai are de achitat şi un credit bancar de 20.000 de euro. Anul trecut, preşedintele CJ Mehedinţi a încasat suma de 560.624 de lei de la Ion Varlam, banii reprezentând un onorariu rămas restant încă din 2010, de când presta servicii de avocatură.

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Dănuţ Cristescu, are, potrivit declaraţiei de avere, două apartamente, unul în Bucureşti şi altul în Alexandria şi două autoturisme marca Skoda. Acesta are însă şi două credite ipotecare, scadente in anul 2032, în valoare totală de peste 300.000 de lei. Cristescu a încasat în anul precedent drepturi salariale în valoare de 53.000 de lei, în timp ce soţia sa, Cristina Cristescu a încasat suma de 9.627 de lei, reprezentând indemnizaţia pentru creşterea copilului.

Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu, şi-a trecut în declaraţia de avere două terenuri intravilane în judeţele Tulcea şi Constanţa şi trei case de locuit, în Tulcea, Constanţa şi Buzău. Acesta are şi bijuterii de aur, în valoare totală de 35.000 de euro, dar şi conturi bancare în valoare de peste 90.000 de euro şi 550.000 de lei. Teodorescu are acţiuni la trei firme, care totalizează suma de 330.000 de lei.

Marian Mina, preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, are, împreună cu soţia sa, două apartamente, o casă şi un autoturism Renault. Acesta nu are, conform declaraţiei de avere, depozite bancare, în schimb, are de achitat un împrumut de 8.000 de euro.

Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, are opt terenuri, dintre care majoritatea sunt agricole. Acesta mai are un apartament, o casă şi un spaţiu comercial, toate în judeţul Vaslui.

Andrei Toader, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova are şase terenuri, dintre care patru intravilane şi două agricole şi două apartamente în Ploieşti. Acesta are şi un cont în valoare de 20.000 de lei şi nicio datorie la bănci.

Preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, Csaba Pataki, are două terenri intravilane şi unul agricol, un apartament şi două case în Satu Mare. Acesta deţine, împreună cu soţia sa, mai multe conturi bancare în valoare de 55.000 de lei şi 450.000 de forinţi, dar şi un credit bancar de 32.500 de franci elveţieni, scadent în 2032.

Tiberiu Marc, preşedintele CJ Sălaj, este proprietarul a patru terenuri, dintre care două intravilane. Acesta şi-a mai trecut în declaraţia de avere o casă în Zalău, dar şi un credit bancar de 90.000 de lei.

Preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu, Daniela Câmpean, are, conform declaraţiei de avere, două terenuri intravilane, două apartamente şi o casă de vacanţă în judeţul Sibiu. Aceasta are şi depozite bancare de aproape 200.000 de lei şi 1.7000 de euro.

Gheorghe Flutur, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava şi-a notat în declaraţia de avere cinci terenuri, dintre care trei intravilane şi doua extravilane, în judeţul Suceava, dar şi o casă de locuit, care este pe numele fiului său. Acesta are şi un autoturism marca BMW, primit sub formă de donaţie de la un cumnat din Germania şi un depozit bancar de 20.000 de lei.

Ionel Dobra, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş este proprietarul a două terenuri intravilane, trei apartamente şi două spaţii comerciale, în judeţele Timiş şi Arad. Acesta are depozite bancare în valoare de peste 22.000 de lei, dar şi credite în valoare de 38.000 de euro.

De cealaltă parte, sunt preşedinţi de consilii judeţene care au datorii mari de bani fie la instituţii bancare, fie la persoane fizice. Între aceştia se numără Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, are două terenuri intravilane, două apartamente şi o casă, dar şi datorii la bănci, în valoare de 70.000 de euro.

Preşedintele CJ Ilfov, Marian Petrache, are un teren agricol în Ialomiţa şi altul intravilan în Teleorman, un apartament în Bucureşti, două case în Zimnicea, dar şi un autoturism de lux marca Range Rover Evogue. Acesta are şi conturi bancare în valoare de 100.000 de lei, 11.000 de dolari şi 5.700 de euro. Petrache are însă şi datorii către persoane fizice, în valoare de 75.000 de euro, 11.000 de dolari şi 57.500 de lei.

Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, Ionel Arsene, are, conform declaraţiei de avere, două terenuri intravilane, dintre care unul de 25.000 de metri pătraţi. Acesta mai are un apartament, o casă şi un autoturism marca Mercedes, dar şi datorii de aproape 200.000 de euro la bănci.

Sunt şi şefi de judeţe care nu au, conform declaraţiei furnizate, nici case, nici maşini, nici depozite, dar nici datorii la bănci. Un exemplu este preşedintele Consiliului Judeţean Olt, Marius Oprescu, nu are, conform declaraţiei de avere niciun fel de proprietate şi niciun ban în cont.