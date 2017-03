Politica

Cioloş, curtat de USR. "Dacă vine înainte de congresul de la Cluj, poate candida la orice funcţie"

de Ziua de Cluj, 21 martie 2017, 20:11

Uniunea Salvaţi România i-a adresat o invitaţie formală fostului premier Dacian Cioloş de a intra în USR, a declarat, marţi, la RFI preşedintele formaţiunii, Nicuşor Dan. El precizează răspunzând unei întrebări că, dacă Dacian Cioloş vine în USR până la Congresul din luna mai, poate să candideze la orice funcţie.

În opinia lui Nicuşor Dan, "important este că o majoritate îl doreşte în USR (pe Dacian Cioloş-n.r.) şi pentru că lucrul acesta se întâmplă, o invitaţie formală i-a fost adresată, pentru un dialog în ce condiţii ar dori să vină".

Liderul USR precizează că există argumente pro şi contra venirii fostului premier în partid: "Argumentele pro sunt faptul că ar aduce un plus de profesionalism USR, că ar aduce un plus de notorietate şi ar face un transfer de credibilitate şi ar aduce un plus de leadership USR. Astea sunt pe scurt argumentele pro şi ele sunt majoritare în USR".

