Cioloș, ironic la adresa lui Dragnea: PSD face spicul mai gros şi bobul mai mare

de mediafax, 22 august 2017, 22:22

Fostul prim-ministru Dacian Cioloş a ironizat, într-o postare pe Facebook, declaraţiile preşedintelui PSD, Liviu Dragnea privind factorii care au determinat o producţie agricolă bogată în acest an, Cioloş amintind că guvernul său a făcut primele plăţi în avans ale subvenţiilor pentru anul 2017.

"Domnul Liviu Dragnea se laudă cu producţii record la grâu şi secară, la rapiţă şi mazăre, la orz şi orzoaică. În parte, pentru că «ne-a ajutat şi Dumnezeu anul ăsta», spune domnul Dragnea, dar şi datorită programului de guvernare PSD, care, iată, implementat la literă, face spicul mai gros şi mai înalt, face bobul mai mare şi mai rotund, face să crească iarba mai deasă şi, în general, face să răsară soarele în România (chiar şi azi, în vreme ce în Statele Unite este eclipsă)", a scris, marţi, pe facebook, Dacian Cioloş

Fostul şef al Guvernului susţine că recolta de anul acesta se datorează şi măsurilor luate de cabinetul pe care l-a condus. "A fost bine că Ministerul Agriculturii a alocat subvenţiile la timp şi că fermierii au putut beneficia de aceşti bani. Aici sunt întru totul de acord cu dumnealui! Da, a fost bine că guvernul de anul trecut, care a preluat de la precedenta guvernare PSD întârzieri importante în pregătirea plăţii subvenţiilor pentru 2016 - sistem informatic nedezvoltat, legislaţie inexistentă etc. - a muncit la corectarea lor. A fost bine că am lăsat lucrurile în regulă astfel încât, deja, de la sfârşitul anului 2016 am plătit în avans pentru 2017 sume masive către fermieri. A fost bine că guvernul instalat în ianuarie 2017 a implementat ceea ce noi pregătiserăm pentru a face la timp restul plăţilor către fermieri", a afirmat Cioloş.

El evocă şi faptul că, în perioada când era comisar european pentru agricultură, a reuşit să obţină creşterea gaduală a subvenţiilor pentru fermierii români până în anul 2020. Cioloş consideră că problema majoră care trebuie rezolvată în domeniul agriculturii este acum "creşterea valorii adăugate a produselor agroalimentare realizată în ţară şi, în general, cât din valoarea comercială finală a produselor agricole rămâne la producător", problemă la care Platforma Platforma România 100 va propune câteva soluţii



"Ştiu cu câtă modestie îşi fac meseria oamenii pământului, supuşi între vrerea naturii şi greutăţile vremurilor. Sunt sigur că politizarea absurdă a roadelor muncii lor şi ale pământului, fala cu plata subvenţiilor, care e mai mult meritul celor ce-au muncit la deblocarea sistemului în anul trecut, îi face pe aceşti oameni să zâmbească... poate cu ceva amar", a conchis Dacian Cioloş.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, marţi, la Călăraşi, că problemele de finanţare a fermierilor au fost rezolvate prin plata la timp a subvenţiilor aferente anului în curs, situaţie ce a determinat, alături de vremea favorabilă agriculturii, obţinerea unor recolte foarte bune. "Datorită faptului că Ministerul Agriculturii a alocat subvenţiile la timp, adică până la finalul lunii martie, iar fermierii au putut beneficia de aceşti ban, şi vorbim de bani serioşi - 2,7 miliarde de euro, s-a ajuns în situaţia în care în mai mule zone băncile au început să îi caute pe fermieri, pentru că fermierii nu au mai fost la bănci pentru că nu au mai avut nevoie, au avut banii la timp", a spus liderul PSD.

El a adăugat că Guvernul este hotărât să-şi respecte angajamentele privind agricultura din programul de guvernare, îndeosebi pe cel referitor la refacerea sistemului de irigaţii.

Preşedintele PSD l-a însoţit pe ministrul Agriculturii, Petre Daea, într-o vizită de lucru în judeţul Călăraşi.