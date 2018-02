Politica

Ciorbea: Membrii Comisiei de la Veneţia, îngrijoraţi de proiectul care modifică Legea ONG

de mediafax, 08 februarie 2018, 15:56

Membrii Comisiei de la Veneţia s-au arătat îngrijoraţi de conţinutul proiectului care modifică Legea ONG-urilor, fiind sesizaţi cu privire la faptul că proiectul ar încălca standardele internaţionale în domeniu, precizează, joi, Avocatul Poporului, după întrevederea cu delegaţii acestui for.

Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, s-a întâlnit, luni, în 5 februarie 2018, cu o delegaţie a Comisiei de la Veneţia, din care au făcut parte Herdis Thorgeirsdottir, prim-vicepreşedinte al Comisiei, Alice Thomas, expert, Ziya Caga Tanyar, administrator, Richard Clayton, avocat. Ministerul Afacerilor Externe a fost reprezentat la reuniune de către Ilinca Ilie, consilier diplomatic, precizează Avocatul Poporului, într-un comunicat remis joi presei.

Potrivit sursei citate, în cadrul întâlnirii, membrii Comisiei de la Veneţia s-au arătat îngrijoraţi în legătură cu conţinutul proiectului de Lege referitor la modificarea Ordonanţei nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (proiect adoptat tacit de către Senat şi aflat în procedură la Camera Deputaţilor). Delegaţii au precizat că au fost sesizaţi cu privire la faptul că proiectul sus-menţionat ar încălca standardele internaţionale în domeniu.

Avocatul Poporului a declarat că instituţia nu are prerogative de examinare a proiectelor de lege aflate în procedură parlamentară. Domnul Victor Ciorbea a adăugat faptul că, în faza procedurii parlamentare, iniţiatorii proiectelor pot consulta Avocatul Poporului, însă acest lucru nu s-a întâmplat în privinţa respectivului proiect de act normativ. Domnia sa a afirmat că abia după adoptarea actului normativ de către Parlament, Avocatul Poporului poate efectua controlul de constituţionalitate şi conformitatea cu reglementările internaţionale.

Senatorul PSD Şerban Nicolae a precizat, marţi, că a discutat cu reprezentanţii Comisiei de la Veneţia despre proiectul de lege pe care l-a iniţiat împreună cu deputatul Liviu Pleşoianu referitor la finanţarea ONG-urilor, şi nu despre legile Justiţiei.

„Am fost informat în urmă cu mai multe zile de faptul că la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei s-au primit sesizări sau a fost atenţionată în legătură cu proiectul de lege iniţiat de mine şi de Liviu Pleşoianu cu privire la transparentizarea finanţării ONG-urilor şi o reglementare ceva mai clară şi mai predictibilă în privinţa acordării statutului de organizaţie de utilitate publică. APCE a solicitat o informare din partea Comisiei pentru Democraţie prin Drept, cunoscută sub numele generic <<Comisia de la Veneţia>>", a precizat Şerban Nicolae, care a arătat că a programat o întâlnire cu acest corp de experţi, din care fac parte şi doi membri ai Comisiei de la Veneţia din Islanda şi din Marea Britanie.

Senatorul PSD a precizat că a participat la întâlnire împreună cu Liviu Pleşoianu, iar luni reprezentanţii Comisiei de la Veneţia au avut întâlniri la ministerul Justiţiei şi cu ONG-urile.

„După întâlnirea cu noi a mai fost o întâlnire programată cu preşedintele Comisiei juridice din Camera Deputaţilor, Eugen Nicolicea, cu preşedinţi ai comisiilor pentru Drepturile omului şi egalitatea de şanse tot din Camera Deputaţilor şi cu Titus Corlăţean - senatorul care conduce delegaţia Romaniei la APCE", a adăugat Şerban Nicolae.

El a mai spus că reprezetanţii Comisiei de la Veneţia au vrut să afle dacă proiectul privind ONG-urile este de natură să aducă atingere vieţii asociative din România, societăţii civile, dacă restricţionează, dacă stabileşte interdicţii, dacă există vreo altă formă de presiune.

„A fost un dialog deschis, a durat mult mai mult decât prognozasem noi (...), cam două ore şi jumătate. Lucrurile sper să fi fost lămurite. În fapt este un lucru destul de simplu - am spus de un an de zile de când am propus această modificare a legii asociaţiilor şi fundaţiilor - Ordonanţa de Guvern 26 pe 2000 - că nu dorim altceva decât ca acest mecanism de acordare a statutului de utilitate publică unor ONG-uri să fie transparent pe criterii clare şi evaluabile periodic iar, în ceea ce priveşte finanţarea ONG-urilor, să existe o transparentizare totală, astfel încât o activitate morală, legală, publică, utilă social, să nu aibă niciun fel de suspiciune cu privire la identitatea finanţatorilor sau a sumelor care le vehiculează", a spus Şerban Nicolae.

El a arătat că, împreună cu Pleşoianu, a ţinut cont de mai multe observaţii ale ONG-urilor, au formulat amendamente, depuse la Camera Deputaţilor, (proiectul a trecut tacit de Senat, n.r.) care privesc exceptarea de la obligaţia publicării semestriale a listei de finanţări a donatorilor şi a sumelor primite de la diferiţi donatori prin SMS şi exceptarea de la publicare a donaţiilor rezultate prin redirecţionarea a 2 % din impozitul pe profit al persoanelor fizice.

Întrebat dacă în cadrul acestor întâlniri cu reprezentanţii Comisiei de la Veneţia s-a discutat despre legile Justiţiei, Şerban Nicolae a negat.

„Nu. Nici nu aveau cum pentru că nu se practică, cel puţin la acest nivel, o scamatorie de genul ăsta - venim pentru o temă şi abordăm o altă temă. Nici nu aveau cum pentru că nu puteau fi mandataţi de APCE cu o temă care ţine de legislaţia internă a României", a spus senatorul PSD.