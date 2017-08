Politica

Clujul iese în stradă. "Justiţie curată, nu politizată / Pilonul 2 este pentru noi"

de Ziua de Cluj, 30 august 2017, 16:31

Clujenii vor ieşi în stradă, duminică seara, ca să apere forma legilor şi mecanismelor care asigură independenţa justiţiei, coloana vertebrală a oricărui stat de drept şi pentru a apăra viitorul economic pus în pericol de desfiinţarea Pilonului 2 de Pensii.

Publicitate

"Duminică ieșim ca să oprim:

Distrugerea independenţei justiției.

Distrugerea viitorului nostru, protejarea pensiilor noastre.

Acesta este un eveniment făcut în urma declaraţiilor repetate şi propunerilor privind modificarea legii justiţiei, precum şi desfiinţarea Pilonului 2 de Pensii şi propunerea pentru scoaterea Roşiei Montane din patrimoniul UNESCO. Aceste propuneri urmează să se transforme în legi dacă noi nu ne opunem vehement, în stradă.

1. Propunerile prezentate de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, se constituie într-un atac asupra statului de drept, independenţei şi bunei funcţionări a justiţiei, precum şi împotriva luptei anticorupţie.

De la anul am putea vedea la DNA, DIICOT și la Procuratura Generală șefi numiți doar de PSD.

Trecerea Inspecţiei Judiciare la Ministerul Justiţiei e doar un alt punct prin care ne întorc, dacă îi lăsăm, în epoca în care Justiție era de forma, iar randamentul lor in lupta cu coruptia, egal cu zero. Vezi filmul "De ce eu?" pentru a afla cum funcţiona justiţia în anii 2000, pe vremea guvernului PSD condus de Adrian Năstase.

2. Premierul României a minţit când a spus că „randamentul la pilonul I de pensii este mult mai mare decât randamentul obţinut la pilonul 2". Este inimaginabilă folosirea cuvântului „randament" în relaţie cu un sistem care nu investeşte nimic din sumele alocate (Pilonul 2) (astfel încât să se poată discuta despre un randament al investiţiei, precum Pilonul 1). Vrem demisia premierului Mihai Tudose. Nu tolerăm să avem în fruntea guvernului o persoană ce minte voit populaţia", se arată în evenimentul creat pe Facebook.

Proteste se anunţă şi în Bucureşti şi în alte oraşe din ţară. La Cluj, protestul începe la or 19.30 în Piaţa Unirii.