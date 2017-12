Politica

Codul Administrativ: Se menține intrarea în guvern a persoanelor condamnate penal, dar care au fost reabilitate

de Ziua de Cluj, 19 decembrie 2017, 19:49

Codul Administrativ nu va mai fi adoptat prin proiect de lege de Guvern ci a fost depus la Parlament, mai exact la Senat, ca propunere legislativa a senatorilor PSD, in frunte cu Liviu Dragnea.

Proiectul mentine doua aspecte controversate: persoanele care au suferit condamnari penale dar pentru care a intervenit reabilitarea pot face parte din Guvern iar procurorii nu vor mai putea verifica "necesitatea si oportunitatea" emiterii actelor administrative ale ministrilor, scrie Hotnews.

Proiectul urmeaza sa fie discutat in procedura de urgenta. Printre initiatori figureaza si Florin Iordache.

In vara acestui an, proiectul Codului Administrativ a fost postat in dezbatere pe site-ul Ministerului Dezvoltarii Regionale condus la acea vreme de Sevil Shhaideh.

Proiectul modifica, printre altele, Legea 90/2001 care interzicea persoanelor condamnate sa fie membri in Guvern, din cauza careia Liviu Dragnea nu a putut ajunge premier, in sensul in care persoanele care au suferit condamnari penale pentru care a intervenit reabilitarea pot face parte din Guvern.

Liviu Dragnea a fost condamnat in aprilie 2016 la doi ani de inchisoare cu suspendare, cu un termen de incercare de patru ani, ceea ce ar insemna ca reabilitarea in cazul sau ar urma sa se calculeze pentru anul 2020 (perioada curge din momentul condamnarii definitive).

Potrivit Codului Penal, reabilitarea are loc de drept pentru pedepse de pana in 2 ani inclusiv, daca in decurs de 3 ani condamnatul nu a savarsit o alta infractiune. Prin urmare, Liviu Dragnea va fi considerat reabilitat in 2023.