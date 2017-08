Politica

Comisia de anchetă a alegerilor din 2009 vrea modificarea legislaţiei pentru sporirea atribuţiilor

de mediafax, 10 august 2017, 17:04

Comisia de anchetă a alegerilor din 2009 a decis, joi, să elaboreze o serie de propuneri de modificare a legislaţiei actuale în sensul sporirii atribuţiilor comisiilor parlamentare de anchetă, astfel încât aceste foruri să beneficieze de pârghii pentru a-şi îndeplini obiectivele.

De altfel, comisia a decis să revină cu solicitarea adresată procurorului general, Augustin Lazăr, pentru a-i pune la dispoziţie o copie după dosarul alegerilor şi cercetările privind posibilitatea de fraudare a alegerilor din 2009.

„Am decis că, având în vedere că această comisie de anchetă a dat naştere la 3 decizii ale CCR care au creat practic precedent şi au instituit pincipiul colaborării loiale între instituţii, faptul că acele anchete - judiciară şi parlamentară - pot coexista, care au statuat cu privire la obligativitatea persoanelor să se prezinte, şi alte asemenea, deciziile CCR vor fi prinse într-o propunere de modificare legislativă şi se va face vorbire despre aceasta în raportul final. Asta s-a votat astăzi", a precizat preşedintele Comisiei, deputatul PSD Oana Florea.

Întrebată, cocret, ce modificări legislative vor fi propuse şi ce legi sunt avute în vedere pentru a fi modificate, Oana Florea a precizat că deciziile CCR respective vor fi prinse într-o legislaţie ulterioară, referitoare la regulamentul de funcţionare a comisiilor de anchetă.

„Pe lângă raportul final cu privire la obiectivele care ne-au fost date prin hotărârea Parlamentului, astăzi am hotărât ca ceea ce CCR a statut prin cele 3 decizii să fie prins într-o legislaţie ulterioară referitor la activitatea comisiilor de anchetă parlamentară pentru că, iată, din experienţa de până acum, am văzut ceea ce funcţionează, ce nu funcţionează, şi am descoperit că nu avem pârghiile legale necesare pentru a ne atinge cu adevărat obiectivul pentru care am fost înfiinţaţi. O să vorbim de regulamentul de funcţionare al comisiilor de anchetă", a spus Florea. Ea a arătat că aceste modificări legislative vor conţine inclusiv măsuri ca persoanele care au obligativitatea să se prezinte la comisii şi nu o fac să fie afectate de repercursiuni - fie să-şi piardă funcţia, fie să primească amendă.

„La acest moment nu avem pârghiile necesare, nu putem obliga oamenii să vină (...) Acum am invitat şi ce am obţinut? Nimic. Avem vreo informaţie la momentul acesta? Nu. Trebuie să instituim un mecanism. Dacă nu putem să ne facem treaba şi suntem împiedicaţi, mai bine nu mai facem comisie de anchetă. În mod clar se impun modificări legislative de sporire a atribuţiilor comisiilor de anchetă", a subliniat Oana Florea.

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a refuzat în mod repetat să se prezinte la audieri în faţa Comisiei. Gabriel Oprea, Florian Coldea şi Ana-Maria Pătru nu au dat curs invitaţiei de a fi audiaţi, dar au transmis poziţiile lor în scris.

Comisia de anchetă a scrutinului din 2009 îi solicită din nou lui Lazăr dosarul alegerilor

Comisia de anchetă a scrutinului din 2009 a decis, joi, să revină cu solicitarea adresată procurorului general, Augustin Lazăr, pentru a-i pune la dispoziţie o copie după dosarul alegerilor şi cercetările privind posibilitatea de fraudare a alegerilor din 2009.

„O altă propunere care a fost votată astăzi priveşte o revenire cu o solicitare către domnul Augustin Lazăr pentru a ne pune la dispoziţie o copie după dosarul şi cercetările privind posibilitatea de fraudare a alegerilor din 2009, având în vedere poziţia CSM, deciziile CCR date în speţă", a precizat, joi, preşedintele Comisiei, deputatul PSD Oana Florea.

Întrebată dacă se va cere sancţionarea lui Lazăr, în cazul în care Parchetul ca refuza în continuare să trimită dosarul, Florea a răspuns: „Astăzi nu s-a solicitat sancţionarea. Astăzi s-a votat ca ministrul Justiţiei să-şi exercite atribuţiile. Dânsul are atribuţii în a verifica şi cum îşi exercită sarcinile de serviciu procurorii conform Legii 304 şi vom lăsa la latitudinea acestuia ce decizii va lua".

„Noi doar vom face vorbire despre poziţia CSM, poziţia CCR şi legislaţia în vigoare, pentru că este clar că documentele din dosarul respetiv nu au nicio problemă în a intra în posesia noastră, având în vedere că noi nu intenţionăm să le dăm publicităţii, doar vrem să tragem nişte concluzii în raportul final. Nu vrem să controlăm nici activitatea Parchetului, nici nu am avea cum", a adăugat Oana Florea.

Comisia de anchetă a alegerilor a solicitat, în 27 iulie, ca liderii coaliţiei de guvernare, preşedinţi ai celor două Camere, să sesizeze CCR în privinţa unui conflict juridic de natură constituţională între Parlament şi ministerul Public, pentru faptul că dosarul alegerilor din 2009 nu a fost înmânat Comisiei parlamentare de anchetă de către Parchetul General.

Comisia de anchetă a alegerilor din 2009 a trimis, anterior, o scrisoare procurorului general Augustin Lazăr în care susţine că refuzul de a furniza documentele din Dosarul "Sufrageria lui Oprea" încalcă legislaţia penală şi Constituţia.

Parchetul General a respins, în 14 iulie, solicitarea Comisiei parlamentare de anchetă privind alegerile din 2009, care ceruse dosarul care viza scrutinul.

"Codul de procedura penală prevede în mod expres şi limitativ persoanele care au acces la dosar şi care pot obţine fotocopii, comisiile parlamentare neregăsindu-se printre acestea", a arătat procurorul general Augustin Lazăr în răspunsul transmis Parlamentului.