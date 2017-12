Politica

Comisia Iordache a adoptat și Legea privind organizarea judiciară

de Ziua de Cluj, 19 decembrie 2017, 21:08

Comisia parlamentara speciala pentru Legile Justitiei a adoptat marti un raport de admitere a legii 304/2004 privind organizarea judiciara, urmand ca actul normativ sa intre miercuri in dezbaterea Senatului, care este for decizional.

Raportul a trecut cu 12 voturi "pentru" si 5 voturi "impotriva". Deputatul USR Stelian Ion a pus in timpul lucrarilor melodia "Requiem" de Mozart, dar si "Nu ne-am nascut in locul potrivit", cantata de Guess Who, scrie ziare.com

Singurele modificari semnificative aduse legii privind organizarea judiciara fata de forma adoptata de Camera Deputatilor au fost in ceea ce priveste sectia speciala pentru investigarea magistratilor.

Astfel, comisia speciala a decis ca sectia speciala sa fie condusa de un procuror-sef numit de presedintele Romaniei, la fel ca DNA sau DIICOT.

De asemenea, comisia a adoptat un amendament prin care acorda puteri sporite nou infiintatei sectii de investigare a magistratilor, astfel incat aceasta structura va putea sa cerceteze toate infractiunile savarsite de procurori si judecatori.

"In cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie se infiinteaza si functioneaza Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie care are competenta exclusiva de a efectua urmarirea penala pentru infractiunile savarsite de judecatori si procurori, inclusiv judecatorii si procurorii militari si cei care au calitatea de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii", se arata in amendamentul adoptat de comisia speciala.

In varianta votata de Camera Deputatilor, sectia speciala avea competenta de a investiga doar unele infractiuni savarsite de magistrati, nu toate infractiunile, asa cum a decis comisia speciala.

O alta noutate introdusa de comisie a fost prevederea ca sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie isi pastreaza competenta de urmarire penala si in situatia in care alaturi magistrati sunt cercetate si alte persoane.

Comisia a mai decis ca sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie sa fie condusa de un procuror sef sectie, ajutat de un procuror-sef adjunct, iar ambii sa fie numiti in functie de plenul Consiliului Superior al Magistraturii.

De asemenea, conflictele de competenta aparute intre sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie ar urma sa fie solutionate de catre procurorul general al Romaniei.

Proiectul de modificare a legii 304/2004 privind organizarea judiciara va fi transmis plenului Senatului, in calitate de for decizional, pentru dezbatere si vot final. Actul normativ a fost adoptat deja de Camera Deputatilor miercurea trecuta.