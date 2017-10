Politica

Comisia juridică a Camerei a RESPINS cererea DNA de încuviinţare a urmăririi penale a Rovanei Plumb

de mediafax, 16 octombrie 2017, 20:04

Membrii Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor au decis, cu 14 voturi ”împotrivă” şi nouă ”pentru”, să respingă cererea DNA de încuviinţare a începerii urmăririi penale împotriva fostului ministru Rovana Plumb.

DNA a cerut sesizarea Camerei Deputaţilor pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale faţă de Rovana Plumb, fost ministru al Mediului şi Schimbărilor Climatice la data faptei, în legătură cu săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu, în dosarul care o vizează şi pe vicepremierul Sevil Shhaideh, referitor la trecerea ilegală a unei părţi din Insula Belina şi Braţul Pavel în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman.

Preşedintele Comisiei juridice, Eugen Nicolicea, a precizat, joi, că va solicita parchetului să pună la dispoziţie documente care au fost cerute de avocatul Rovanei Plumb cu privire la dosarul deschis.

"Din partea doamnei Rovana Plumb, prin avocat, a fost depusă o solicitare, o să aveţi acces la ea, prin avocat, ne-a învederat faptul că de la dosarul cauzei lipsesc mai multe declaraţii despre care s-ar putea crede că există, spre exemplu, declaraţia dată de Lucia Varga, fost ministru delegat, semnatar al notei de fundamentare alături de doamna Rovana Plumb, procesul verbal, mai multe declaraţii, memorii ce aparţin doamnei ministru Shaidehh şi consideră că acestea sunt utile cauzei ţinând cont de următoarea chestiune: doamna Rovana Plumb este acuzată că este complice la o faptă făcută de doamna Sevil Shhaideh. Evident, ca să poţi să fii complice la ceva, trebuie să poţi să discuţi despre fapta principală. Aceasta este motivaţia pentru care avocatul cere lămuriri despre fapta principală. Voi înainta o solicitare către Parchet, dacă Parchetul va binevoi să ne pună la dispoziţie aceste acte, este treaba Parchetului, dacă nu, va trebui să decidem dacă vom aştepta în continuare peste termenul respectiv sau dacă vom decide fără răspuns", a explicat Nicolicea.

Fostul ministru al Fondurilor europene, Rovana Plumb, a declarat, luni, după audierea sa de către Comisia juridică a Camerei, sesizată cu cererea DNA privind începerea urmăririi penale în cazul său, că le-a transmis membrilor acestui for, în mod expres, că este nevinovată.

„Mi-am expus punctul de vedere. Am subliniat faptul în mod expres că sunt nevinovată, referitor la acuzaţia pe care o aduce DNA, de complicitate la abuz în servicu, spunând foarte clar şi ferm că niciodată nu am încălcat legea, în toată activitatea de ministru am tratat cu maximă responsabilitate şi am acţionat cu bună credinţă. Niciodată nu am avut cu vreo persoană vreo înţelegere ilicită sau nu am ajutat sau sprijinit în premise nelegale vreo persoană", a spus Plumb, la ieşirea de la audieri.

Ea a arătat că a subliniat faptul că nu a existat nicio citaţie şi nicio chemare din partea DNA în ceea ce o priveşte şi că a aflat din presă despre acuzaţiile care i se aduc. „Am parcurs dosarul cu avocatul şi nu există niciun fel de argument care să stea la baza unei astfel de acuzaţii. Cele două HG sunt legale deoarece au toate avizele de la toate ministerele de linie şi de la tot ceea ce înseamnă aparat administrativ, care, conform atribuţiilor de servicu, respectă normele şi prevederile legale. Nu s-a încălcat nicio prevedere legală privind HG 858/2013 care face referire la inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public", a subliniat Plumb.

"Fostul ministru al Mediului Rovana Plumb va fi invitat, luni, la ora 17:00, la Comisia juridică", în vederea dezbaterii solicitării justiţiei privind începerea urmăririi penale în său, a declarat preşedintele Comisiei juridicea Camerei Deputaţilor, deputatul PSD Eugen Nicolicea, la solicitarea MEDIAFAX.

Eugen Nicolicea a precizat, joi, că va solicita parchetului să pună la dispoziţie documente care au fost cerute de avocatul Rovanei Plumb cu privire la dosarul deschis.

Eugen Nicolicea a mai spus că membrii Comisiei juridice vor încerca să finalize raportul pentru ca acesta să poată fi înscris pe ordinea de zi a plenului de marţi.

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a decis ca în termen de 11 zile Comisia juridică să depună raportul în cazul solicitării DNA de urmărire penală a fostului ministru al Mediului Rovana Plumb.