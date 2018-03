Politica

Congresul PSD: Rezoluţii în serie pentru susţinerea lui Dragnea. Cine şi-a anunţat deja candidatura

de mediafax, 04 martie 2018, 14:38

Comitetul Executiv al PSD se va reuni luni pentru a stabili modul de organizare a Congresului din 10 martie, modificarea Statului partidului, dar şi dacă este necesară schimbarea structurii Biroului Permanent. Printre cei care vor candida se află Codrin Ştefănescu, Gabriel Firea sau Marian Oprişan.

Şedinţa CExN al PSD va avea loc de la ora 11:00, la Parlament. Purtătorul de cuvânt al PSD, Adrian Dobre, a declarat, după şedinţa BPN al PSD, din 21 februarie, că: „La CExN se va discuta dacă se vor face alegeri, dacă se va schimba structura BPN, dacă mai sunt alte modificări, ce modificări au fost propuse la Statut. Între 22 şi 27 vor fi comitetele judeţene".

De asemenea, se va discuta şi adoptarea unor rezoluţii. În ceea ce priveşte modificarea Statului PSD, liderii de organizaţii vor depune în cadrul CExN propunerile de modificare, adoptate în birourile judeţene, acestea urmând a fi centralizare de o comisie specială condusă de secretarul general al PSD, Marian Neacşu.

La ultimul CExN, care a avut loc în 14 februarie, liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat că va propune convocarea unui congres extraordinar în martie, dorind redefinirea şi relansarea programului de guvernare.

De asemenea, preşedintele social-democrat a precizat că va cere şi un vot de reconfirmare în funcţia de preşedinte PSD.

„Asistăm de o perioadă bună de timp la dezbateri în societarea românească care este plină de turbulenţe, dezbateri în domeniul justiţiei, fiscalităţii, educaţiei şi PSD trebuie să aibă o poziţie bine definită. Vreau să redefinim şi să relansăm programul de guvernare. Vreau să eliberăm societatea românească de presiuni nedemocratice şi ilegitime. Vreau să angajăm PSD în cel mai ambiţios program de dezvoltare din istoria României. (...) Principalul motiv pentru care vreau să fac acest Congres este că este cadrul cel mai bun ca şi cei care au făcut şi transmis scrisori să vină să le dezvolte", a afirmat liderul PSD.

Întrebat dacă în cadrul congresului va cere un vot de reconfirmare ca preşedinte al partidului, Dragnea a răspuns: "Categoric da".

Cele mai multe organizaţii şi-au exprimat în această perioadă sprijinul politic pentru Liviu Dragnea şi pentru actualul guvern.

„Prin rezoluţia de susţinere a preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, social-democraţii maramureşeni şi-au arătat totala susţinere pentru cel care a obţinut, la cârma acestei formaţiuni politice rezultate remarcabile, care a reuşit să menţină unitatea în partid şi, mai ales, să lupte alături şi în fruntea echipei PSD, pentru asigurarea unei guvernări performante", se arată într-un comunicat al PSD Maramureş.

De asemenea, şi organizaţiile Caraş Severin, Hunedoara şi Alba au adoptat un ton similar.

„Conferinţa Judeţeană Extraordinară a PSD Alba a aprobat propunerile de modificare a statutului PSD şi delegaţii la Congresul PSD care va avea loc în 10 martie la Bucureşti (...) şi o rezoluţie pentru susţinerea lui Liviu Dragnea, în continuare, în calitatea de preşedinte al PSD. Totodată, PSD Alba susţine actuala coaliţie guvernamentală şi programul de guvernare al cabinetului Dăncilă votat de Parlament (...) Delegaţia PSD Alba merge la Congres cu un mesaj de unire şi îi invită pe toţi social-democraţii din România la Alba Iulia de 1 Decembrie", se arată într-un comunicat.

Şi PSD Teleorman a adoptat o rezoluţie pentru susţinerea lui Liviu Dragnea, la congres pentru că îl consideră „garantul consolidării şi unităţii partidului, al implementării consecvente a Programului de guvernare în folosul românilor, al consolidării statului democratic şi de drept în România, al parcursului euro-atlantic al ţării noastre, dovedindu-se a fi un excepţional strateg politic şi un eficient manager al resurselor umane şi organizaţionale ale partidului".

Filiala din Buzău, condusă de fostul vicepremier Marcel Ciolacu, Filiala din Buzău, susţine, la rândul său, conducerea partidului şi Guvernul.

„Susţinem în continuare Guvernul, programul de guvernare şi pe preşedintele partidului, Liviu Dragnea. Personal, am respectat deciziile luate de partid şi le voi respecta întotdeauna", a declarat Ciolacu.

Şi PSD Botoşani şi-a exprimat susţinerea pentru liderul PSD, Liviu Dragnea.

„Liviu Dragnea este primul preşedinte al PSD care s-a implicat în elaborarea, implementarea şi monitorizarea unui program de guvernare ambiţios, prin care s-au adus beneficii pentru fiecare categorie socială şi profesională din ţara noastră", se arată rezoluţia votată de organizaţia din Botoşani.

Rezoluţiile de susţinere ale organizaţiilor PSD Suceava, Braşov, Galaţi, Constanţa şi Dolj au fost votate cu unanimitate.

Cei care şi-au anunţat candidaturile pentru funcţii de conducerela Congresul PSD sunt liderul PSD Vrancea, Marian Oprişan, secretarul general adjunct al partidului, Codrin Ştefănescu, iar vineri, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a susţinut că, dacă va fi recomandată de către organizaţia de femei a PSD pentru o funcţie de conducere, va candida la un post de vicepreşedinte.

Întrebat, în 21 februarie, dacă va candida la o funcţie de conducere în PSD, Oprişan a spus: „Să vedem ce stabilim în BPN, în CExN, ce formă va exista şi Congresul va avea loc la data stabilită. Dacă se impune alegere a unui nou BPN în Congres, da, fără niciun fel de problemă. Nu am candidat în 2015 la Congres pentru că am spus că nu candidez pentru că am un dosar, e dosarul meu, nu e dosarul partidului. De data asta, pentru că am demonstrat întregii naţiuni că sunt nevinovat şi nu am nicio legătură cu ceea ce mi-au fost aduse ca şi acuzaţii, vă spun cât se poate de clar că eu candidez la o funcţie de conducere în PSD".

La rândul său, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, a declarat că va candida la Congresul extraordinar din luna martie pentru orice funcţie, el arătând că nu îi este frică de concurenţă.

„Ştiţi foarte bine că voi candida, pentru orice funcţie. Nu mi-e frică de concurenţă în interiorul partidului. Chiar am fost printre cei care au susţinut ideea de Congres cu alegeri şi pentru vicepreşedinţi. O să fie o competiţie probabil în partid, dacă vom stabili lucrul ăsta. Încă nu am bătut în cuie", a spus Ştefănescu.

De asemenea, acesta a arătat că nu ştie de ce i-a devenit antipatic liderului PSD Liviu Dragnea.

„A zis domnul Dragnea şi asta este! Nu ştiu de ce am devenit antipatic domnului Dragnea în ultima perioadă, că-s acelaşi Codrin Ştefănescu care a stat langă Liviu Dragnea în momente foarte grele şi nu fac nici eforturi disperate să devin nici simpatic, nici antipatic mai mult decât sunt antipatic. Voi continua aşa cum fac de 28 de ani să spun lucrurilor pe nume, exact ce gândesc", a spus Ştefănescu.

Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, vineri, că în cazul în care va fi propusă de organizaţia de femei din cadrul PSD pentru o funcţie de vicepreşedinte al PSD, îşi va depune candidatura.

„Dacă colegele mele de la organizaţia de femei mă vor recomanda, pentru că aşa cum ştiţi doamnele sunt de obicei recomandate de organizaţia de femei şi intră pe norma internă de partidului în Biroul Permanent Naţional, le voi mulţumi şi voi candida pentru un post de vicepreşedinte al PSD. Mi-aş dori nu atât pentru funcţia în sine, ci pentru faptul ca Bucureştiul să aibă un reprezentant în BPN, mai ales că în Bucureşti avem foarte multe probleme", a declarat Gabriela Firea, care a precizat şi faptul că nu este interesată de o candidatură la Preşedinţia României.

Pe de altă parte, preşedintele executive al PSD, Niculae Bădălău, nu s-a hotărât încă dacă va candida sau nu pentru un nou mandat.

„99 % din primari au spus sa candidez în continuare (...) ca şi din preşedinţii de organizaţii judeţene, dar pâna la urmă e decizia mea şi a familiei vizavi de subiectul ăsta - dacă imi mai asum încă un mandat. Este o sarcină extrem de importantă şi, dacă voi considera că încă pot să-i fac faţă, voi candida. Dacă voi considera că trebuie sa vină cineva mai tânăr cu o nouă forţă, atunci, pentru binele partidului, voi sprijini acea persoană", a spus Bădălău în 21 februarie, întrebat dacă va mai candida la Congres.

Totodată, întrebat dacă relaţia sa cu liderul PSD Liviu Dragnea e la fel ca atunci când a preluat funcţia de preşedinte executiv, Bădălău a răspuns: „Cred că e mai bună în acest moment".

Chestionat ce modificări ar trebui introduse în Statutul PSD, Bădălău a spus: „Să fie un statut mult mai simplu, mai eficient, mai viabil şi în acelaşi timp cred că trebuie, la alegeri, ca asumare, schimbate foarte multe lucruri. Vom veni cu propuneri".

Cel care a exclus o candidatură la Congresul din 10 martie este vicepremierul Paul Stănescu. Acesta a precizat că nu candidează la nicio funcţie la Congresul extraordinar al PSD. „Nu mai candidez. Nu mai vreau. Simplu", a spus Stănescu.