Politica

Cristian Buşoi va candida la şefia PNL. "Trebuie să revenim la România lucrului bine făcut"

de Mircea Tatar, 05 mai 2017, 12:21

Ceea ce ZIUA de CLUJ a anticipat acum câteva săptămâni, s-a întâmplat. Secretarul general interimar al PNL, Cristian Buşoi, a decis să candideze la şefia PNL.

" Am decis să îmi anunț candidatura pentru funcția de președinte al PNL la Congresul din 17 iunie. O fac cu toată responabilitatea și dorința de a schimba lucrurile în bine. Zi de zi, vedem cum din ce în ce mai mulți politicieni aleg să privească în trecut, lăsând România fără viitor. Nu caut să stârnesc nici valuri de emoții, nici vreun cutremur de aplauze. Caut eficiența și pragmatismul care caracterizează spiritul liberal.

Am 39 de ani și nu am văzut construit un spital nou în România, în schimb am văzut miliarde de euro aruncate pe proiecte inutile. Avem datoria, ca liberali, să schimbăm acest mod de a conduce România. Trebuie să revenim la ideile care au mobilizat milioane de români, trebuie să revenim la România lucrului bine făcut! Trebuie să ne clarificăm cu noi înșine și să ieșim din spirala amăgirii publice pe care o crează PSD, că exista raiul în economie și scăderile de taxe merg mână în mână cu creșterile de venituri. PNL va fi un partid care va face o opozitie dură și eficientă la PSD si care va veni mereu cu solutii alternativă.

Voi construi o echipa care sa munceasca, care sa ia decizii pragmatice si care sa dovedeasca unitate in implementarea acestor decizii. Numai așa putem da un viitor României, iar primul pas va fi câștigarea alegerilor prezidentiale din 2019!

Vom fi o echipă care va construi o Românie Dreaptă, Echilibrată, Puternică, o țară a Viitorului!", a declarat vineri, Cristian Buşoi, cu ocazia anunţării candidaturii.

Actualul secretar general interimar al PNL a afirmat că săptămâna viitoare va prezenta obiectivele şi direcţiile de acţiune, iar până în data de 16 mai va depune moţiune şi va anunţa echipa alături de care va candida.

ZIUA de CLUJ anunţa încă de la jumătatea lunii martie, într-un articol, cu ocazia vizitei în Cluj a lui Cristian Buşoi şi a liderului interimar al PNL, Raluca Turcan, că acesta tatonează terenul Clujului pentru sprijin în vederea unei viitoare candidaturi la şefia PNL. Arătam atunci că Buşoi are sprijinul preşedintelui Iohannis, iar folosirea acum de către Buşoi a sloganului preşedintelui în discursul de lansare a candidaturii, "România lucrului bine făcut", confirmă acest lucru.