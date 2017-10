Politica

Criza din PSD. Rareș Bogdan: "Premierul va ieşi câştigător"

de Ziua de Cluj, 10 octombrie 2017, 17:25

Rareş Bogdan, realizatorul emisiunii "Jocuri de putere", de la Realitatea TV, a făcut marţi câteva comentarii despre noua criză apărută la vârful PSD.

"Criza momentului va duce la o împăcare de moment - parțială - între președintele PSD și premier, premierul va ieși câștigător, va primi satisfacție pentru că singura șansă a lui Liviu Dragnea este ca în prezent să joace cartea înțeleptului și să dea satisfacție domnului Tudose, a declarat Rareș Bogdan, realizatorul show-ului de teleziviune „Jocuri de Putere", pentru psnews.ro.

„În cazul în care nu dă satisfacție premierului, chiar cu ușoară negociere, adică din cinci nume propuse de Tudose să accepte trei sau să încerce să-și impună dânsul trei oameni din cinci, deci o negociere. În cazul în care joacă pe modelul Grindeanu, PSD este pierdut pentru că a pierdut guvernarea. Mă îndoiesc că vreun președinte în această țară va mai acorda unui partid care în 10 luni de zile își dă al doilea Guvern jos, prin proprie auto-moțiune de cenzură, caz unic în istoria democrației, va mai primi guvernarea.", a spus Bogdan.

Dragnea, vătaf în țara lui

Rareș Bogdan a comentat și poziția liderului PSD în criza politică. Astfel, Dragnea pare să vrea să conducă țara după modelul Teleorman.

„Deci 100% PSD nu are șanse, cu orice risc. Sper că asa va face un președinte responsabil, iar domnul preşedinte este, din câte ştiu eu, extrem de responsabil. Ce se întâmplă de fapt? În spatele acestei crize, pe de o parte se ascunde dorința domnului Dragnea de a conduce România după modelul Teleorman, dânsul nu înțelege că țara este ceva mai mult decât județul pe care l-a păstorit timp de aproape 20 de ani.", a precizat Rareș Bogdan pentru PSNews.

Bogdan îl aseamănă pe Dragnea cu un vătaf (conducător din vremea Evului Mediu - n.r.):

„Nu poți să conduci o țară după cum conduci un județ de 220.000 de locuitori. E diferit. Aici sunt 22 de milioane de oameni, cu cei plecați în afară și e altceva. Dânsul nu înțelege asta. De 10 luni de zile, cred că are o luptă interioară cu acest lucru <<De ce nu pot fi eu vătaf pe țara mea, cum am fost vătaf pe județul meu?>> Vrea să fie vătaf pe Guvernul său, pe Curtea de Conturi, vrea să fie vătaf peste tot; la CNA, la SRI, dacă se poate, adică să conducă țara după cum a condus județul. Pentru că el a pus șef de poliție, el a hotărât procurorii-șefi, el a hotărât tot în județul Teleorman. Și vă dați seama că România este ceva mai mult decât asta.", a declarat acesta.

Tudose, baron de partid

Chestionat cine va avea de câștigat și cine va avea de pierdut în urma crizei politice, Rareș Bogdan a răspuns că Tudose, pare cel puțin pe moment, ceva mai tare pe picioare decât Sorin Grindeanu, are o istorie în Partid.

„Această forță i se trage din istoria personală, dânsul este unul dintre baronii partidului, unul dintre șefii de organizații locale. unul dintre cel care a stat alături de acei oameni în bătăliile electorale.", a precizat Rareș Bogdan.

Tudose și Grindeanu. Același Lider absolut. Modelul tătucului în PSD

Rareș Bogdan consideră că este mai ușor să comunice, pentru Mihai Tudose, cu Ciolacu, cu Paul Stănescu, cu Bădălau, cu Mitică Buzatu de la Vaslui, cu Ioan Rus, adică "greii Partidului", decât îi era lui Sorin Grindeanu:

„Grindeanu a stat întotdeauna în urma domnului Ilie Sârbu. La PSD funcționează liderul absolut, sunt pe modelul tătucului. La Cluj continuă să fie tătuc oricine ar fi lider de organizație, la Giurgiu este tătuc Bădălău, la Buzău este tătuc Ciolacu, la Vrancea rămâne tăcut Oprișan oricine câștigă primăria Focșaniului. PSD este un partid al tătucilor, al tătucilor care hotărăsc. Ce este foarte interesant este că de data asta vestalele domnului Dragnea (doamna Carmen Dan, doamna Olguța Vasilescu, doamna Gabriela Firea), nu au mai sărit în „sfâșierea victimei", după modelul Grindeanu."

„Dacă vă amintiți atunci, principalii vectori de atac erau cele trei vestalele, astăzi vestalele tac, ba mai mult decât atât (cu excepția doamnei Olguța Vasilescu care se află în tabăra Dragnea, asumat și a doamnei Carmen Dan care este în tabăra Dragnea, dar stă la distanță de conflict), Gabriela Firea, din informațiile mele, este în tabăra Tudose, împreună cu soțul ei, care sunt foarte influenți, poate cea mai influentă familie din PSD, Pandele-Firea, la ora actuală.", a mai afirmat Rareș Bogdan pentru sursa citată

Tudose, greu de ucis

Întrebat despre maniera în care se va ieși din această situație tensionată, Rareș Bogdan a afirmat că Tudose a reușit să-și atragă oameni de partea sa și va fi mult mai greu de ucis decât Grindeanu, iar după asta, „prin factorul constituțional, vor ajunge la președinte, care va spune probabil <<Atât timp cât ați reușit să creați haos în România, să vă împrumutați, să duceți România în gard, să nu reușiți să faceți o investiție publică, să nu vă certați pe cum construiți autostrăzi, ci pe cine punem la ministere sau la companii naționale, din ce gașcă face parte, nu pot să-mi asum a treia oară un premier de la un partid iresponsabil>>."

Cum se poate prăbuși un partid politic prin propriile forțe

Rareș Bogdan a afirmat că războiul politic al momentului este emblematic pentru o strategie politică defectuoasă, adăugând că evenimentele petrecute în perioada guvernării PSD ar putea fi studiate în facultățile cu profil politic.„Eu cred că ce s-a întâmplat în aceste 10 luni în România, merită studiat la științe politice, la „cum se poate prăbuși un partid politic prin propriile forțe". Nu cred că mai există unde în lume o așa situație, să câștigi alegerile cu aproape 50%, să ai totul la dispoziție, să ai încrederea și susținerea de la președinte la oamenii care nu te-au votat, și tu să te auto-detonezi. Eu mă uit la ei cu uimire și nu înțeleg.", a afirmat Rareș Bogdan.

Chestionat despre avantajele sau dezavantajele ulterioare crizei politice pentru președintele Iohannis, Rareș Bogdan a replicat: „Dânsul nu se gândește la ce are de câștigat sau de pierdut, se gândește la ce are de câștigat România, pentru că este mai responsabil decât ceilalți. Sigur, eu cred că este destul de mâhnit, pentru că dacă aș fi în locul dumnealui m-aș uita cu mâhnire cum țara mea sau țara pe care o conduc, în loc să se ocupe de fructificarea unor oportunități uriașe prin căderea Turciei de pe harta NATO, sau alte evenimente, trebuie să ne uităm pe lucruri minore, pe bătălii interne, ridicole, în loc să încercăm să atragem mai multe investiții aici, adică investiții în fabrici de armament, energie, agricultură, infrastructură, spitale."

„Cred că dânsul privește cu uimire cum asistăm la o luptă între doi copii de grădiniță, cine să ia geanta celuilalt. Așa ceva nu este posibil. Dânsul sigur, are de câștigat, dar nu are satisfacție pentru că are de câștigat din ducerea României în direcția zid.", a adăugat Rareș Bogdan.

Tudose, moțiunea și tehnocrații

Întrebat despre cazul în care Tudose va pleca - prin demisie sau prin moțiune - și dacă există posibilitatea numirii de către Iohannis a unui nou premier tehnocrat, Rareș Bogdan a precizat că președintele trebuie să cumpănească situația și să decidă dacă mai acordă guvernarea unui partid iresponsabil.

„Eu nu știu asta, nu știu ce are în cap domnul președinte, ce au în cap consilierii dânsului, eu spun un singur lucru: sper ca în cazul în care domnul Tudose pleacă, domnul președinte să se gândească foarte serios dacă mai merită un partid iresponsabil să primească guvernarea. Nu știu ce are dânsul în cap, dar eu dacă ar fi după mine aș DIZOLVA parlamentul, pentru că sunt inconștienți și iresponsabili. Cred că unii dintre ei fac jocuri, nu poți duce România spre Vișegrad sau spre altă parte decât spre zona pro-occidentală, nu poți să gândești în alt fel având în vedere contextul extern.", a afirmat Rareș Bogdan.