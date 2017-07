Politica

Cum a pierdut Clujul lupta pentru putere la Bucureşti

de Mihai Moga, 26 iulie 2017, 17:32

După mulţi ani în care în toate cercurile formale sau informale ale puterii găseai cel puţin un clujean, lucrurile par să se schimbe radical. Asta pentru că îndepărtarea clujenilor de centrele de decizie din politică continuă în toate partidele şi instituţiile sensibile.

După ce şi ultimul reprezentant al fostului "Grup de la Cluj", Vasile Dâncu, s-a distanţat de echipa din jurul lui Liviu Dragnea, iar Clujul nu mai are nici un cuvânt de spus în PSD, iată că şi PNL urmează acelaşi plan. Alin Tişe, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj şi fost vicepreşedinte PNL la nivel naţional, a pierdut contactul cu zona de decizie a partidului încă de la Congresul de luna trecută, iar la începutul săptămânii liberalii şi-au desemnat un aşa-zis "Guvern din umbră" în care nu şi-a găsit loc nici un clujean.

Europarlamentarul PNL Daniel Buda se menţine la vârful partidului, însă mai mult prin poziţia pe care o are la Bruxelles decât prin funcţia de preşedinte al Curţii de Arbitraj a PNL. Emil Boc este încă băgat în seamă în partid, însă doar pe canale secundare şi doar prin prisma relaţiei personale pe care o are cu unii liberali. Imaginea bună pe care Cluj-Napoca o are la Bucureşti nu s-a transformat în influenţă pentru Emil Boc, care decontează încă oalele sparte cu mâna sa de Traian Băsescu în timpul guvernării PSD.

Să fie răzbunarea "premierului din umbră", care nu a avut susţinerea totală a Clujului la Congres? Nici vorbă. Liberalii clujeni - proveniţi din vechiul PNL - care l-au susţinut necondiţionat pe Ludovic Orban la Congres au rămas şi ei, cum era de aşteptat, cu mâna întinsă şi cu cura căscată.

În afara funcţiei de vicepreşedinte la nivel naţional, pe care a primit-o cadou deputatul Adrian Oros (un cvasi-necunoscut chiar şi la Cluj), funcţie care nu serveşte nimănui pentru că cel care o ocupă are, de fapt, zero influenţă în PNL, nici un alt clujean din gaşca "vechilor" nu a prins un fotoliu în "Guvernul din umbră":

Ludovic Orban - Premier

Ovidiu Raețchi - Apărare

Ion Dumitrel - Administrație publică

Lucian Heiuș - Buget și politici fiscaleMarilen Pirtea - Educație

Cristian Bușoi - Sănătate

Ben-Oni Ardelean - Externe

Mara Calista - Muncă

Nini Săpunaru - Agricultură

Antonel Tănase - Transporturi

Pavel Popescu - Comunicații

Lucia Varga - Mediu

Petru Luhan - Fonduri Europene

Ioan Cupșa - Justiție

Social-democraţii care citesc aceste rânduri îşi freacă în acest punct al lecturii mâinile de bucurie că duşmanii locali de la PNL şi-au pierdut influenţa la Bucureşti. Însă uită că nici ei nu stau mai bine. Ioan Rus nu prea mai este iubit pe Dâmboviţa (lucru care nu cred că îl prea deranjează), Vasile Dâncu şi-a dat repede seama că Liviu Dragnea este o carte pierzătoare şi aşteaptă "la cotitură" contrarevoluţia din partid, în timp ce "lupii mai tineri" sunt ori răsplătiţi cu funcţii care sună bine, dar unde sunt doar executanţi (Remus Lăpuşan - numit unul dintre administratorii provizorii la Transgaz), ori sunt prea fresh în jocurile de putere pentru a avea cu adevărat un cuvânt de spus (Horia Nasra - proaspăt deputat şi preşedinte interimar PSD Cluj). Restul celor care ar fi putut să însemne ceva au fost ori îndepărtaţi din partid (Aurelia Cristea, Gabriel Oniga), ori au făcut singuri un pas în spate (Vasile Puşcaş), scârbiţi de partid şi de politică în general.

Situaţia e, însă, doar temporară. L-am menţionat deja pe Vasile Dâncu, cel care nu poate sta niciodată prea mult timp departe de zonele de decizie şi care aşteaptă doar prăbuşirea iminentă a lui Liviu Dragnea. În PNL, Daniel Buda ar putea juca un rol mult mai vizibil şi deja o face, fiind cel mai vocal contestatar clujean al politicilor guvernului Tudose. Alin Tişe este tânăr, iar în politică nimic nu este definitiv, nici măcar înfrângerile usturătoare.

Un caz special îl reprezintă Emil Boc, cel care a plecat (a fost alungat) din funcţia de premier fără să fi apucat "să îşi încheie conturile cu ţara". A lăsat în urmă o imagine extrem de proastă, lucru greu de suportat de ardeleanul ocoş crescut în Apuseni. Aşa că Emil Boc aşteaptă şi el momentul în care se va putea întoarce la Bucureşti pentru a repara greşelile făcute ca premier, când a acceptat fără luptă dominarea lui Traian Băsescu. Emil Boc are nevoie de un Cluj prosper şi cu o imagine bună în ţară, dar mai are nevoie şi de puţin timp pentru a reveni în politica mare.

Există, bineînţeles. şi alţi clujeni care ar putea fi cooptaţi în structurile centrale de putere, apropiaţi atât ai social-democraţilor, cât şi ai liberalilor, însă e nevoie de anumite circumstanţe care să îi propulseze în zonele de decizie.