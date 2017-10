Politica

Cum a ratat clujeanul Vasile Dâncu de două ori funcţia de premier. Dezvăluirile lui Victor Ponta

de Mircea Tatar, 11 octombrie 2017, 14:23

Fostul premier Victor Ponta a făcut câteva dezvăluiri despre jocurile de la vârful puterii politice din ultimii ani, în care vorbeşte şi despre cum a ratat "la mustaţă" clujeanul Vasile Dâncu, fost vicepremier în Guvernul Cioloş, funcţia de şef al Guvernului.

Ne amintim că în anii 2015-2016, numele sociologului clujean Vasile Dâncu a fost de foarte multe ori vehiculat în mediile politice şi jurnalistice ca posibil candidat cu şanse mari la funcţia de prim ministru al României.

Într-o postare făcută, miercuri, pe Facebook, Victor Ponta avansează ideea că actualul premier Mihai Tudose ar trebui să preia şi conducerea PSD, altfel, dacă va rămâne Liviu Dragnea preşedinte, lucrurile vor merge din rău în mai rău în România, dar vorbeşte şi despre jocurile de la vârful puterii politice din ultimii ani.

Potrivit lui Ponta, Dragnea este cel care s-a aflat în spatele tuturor celor trei guverne care s-au succedat la putere după demisia sa în noiembrie 2015, inclusiv Guvernul "Cioloş-Dâncu".

"Din Noiembrie 2015 si pana azi Romania a fost condusa de 3 Guverne "Liviu Dragnea" - din rau in mai rau:

1. " Dragnea 1 " = Guvernul "Ciolos - Dancu" a fost negociat, votat si sprijinit de Liviu Dragnea dupa care a fost folosit drept cal de bataie si tap ispasitor in campania din 2016 .

In toamna lui 2015 Liviu Dragnea s-a tot rugat de Klaus Iohannis sa accepte un targ : el Dragnea ii retrage sprijinul politic Guvernului "Ponta" si Iohannis il pune pe Vasile Dancu Prim Ministru pana la alegeri / eu am stiu de la inceput de acest lucru dar am vrut sa duc la bun sfarsit guvernarea - a venit insa tragedia de la "Colectiv" si tot ce a mai obtinut Dragnea de la Iohannis a fost Dancu vicepremier si sef la MDRAP ( cu Mihai Busuioc Secretar general al Ministerului)!

Pentru "deontologii" care inca spun pe la tv ca se lupta cu abuzurile lui Kovesi le reamintesc ca aceasta a primit al doilea mandat in 2016 la propunerea Ministrului Justitiei din Guvernul "Ciolos - Dancu" / atunci Dragnea a sustinut aceasta numire pentru ca spera sa isi negocieze in continuare dosarele cu "Teldrum" ", a scris Victor Ponta pe reţeaua de socializare.

Fostul premier afirmă în continuare că atât clujeanul Vasile Dâncu cât şi Dacian Cioloş ar fi fost minţiţi de Liviu Dragnea că vor primi funcţia de premier după alegerile din 2016.

"Dacian Ciolos nu a candidat nici pt PNL nici pentru USR pentru ca avea promisiunea lui Dragnea ca va continua ca Premier al unui guvern PSD-PNL pana in 2020 - ghinion.

Si Vasile Dancu avea promisiunea lui Dragnea ca va fi propus Premier PSD dupa Alegeri - alt ghinion!

Cuvantul lui Dragnea valoreaza mai putin si decat cuvantul lui Basescu! In timp ce ii mintea pe Ciolos si Dancu el i-a facut tinta in Campania din 2016 fiind convins ca poate sa ajunga el insusi Premier / dar a aparut acea problema legala din Legea 90/2001 si refuzul lui Iohannis - ghinion Dragnea aici !", a mai afirmat, printre altele, Victor Ponta, în aceeaşi postare.

Fostul vicepremier Vasile Dâncu nu a putut fi contactat până la publicarea acestui articol pentru a exprima un punct de vedere referitor la afirmaţiile făcute de fostul preşedinte al PSD Victor Ponta.