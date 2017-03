Politica

Cum explică liberalii clujeni îngroparea meritocraţiei în PNL

de Valentin Malaescu, 05 martie 2017, 16:17

Consiliul Naţional de sâmbătă a validat în funcţia de secretar general al PNL unul dintre marii contraperformeri de la ultimele alegeri şi a respins o propunere de sancţionare a organizaţiilor codaşe

Cristian Buşoi

Consiliul Naţional al PNL de sâmbătă a luat câteva decizii majore, cea m ai importantă fiind stabilirea datei congresului în 17 iunie. De asemenea, liberalii şi-au redenumit forul suprem de conducere din Convenţie Naţională (formulă a vechiului PDL, moştenire a trecutului FSN-ist, identică cu denumirea fosului omolog al PSD) în Congres şi au respins o tentativă de relaxare a criteriilor de integritate.

Dar cea mai decizia care a produs cele mai multe valuri a fost validarea lui Cristian Buşoi în funcţia de secretar general al partidului, după ce liderul PNL Bucureşti a obţinut un ruşinos 12% la ultimele alegeri. Această veritabilă lovitură dată meritocraţiei a urmat respingerii în BPN a propunerii de sancţionare a ultimelor 12 organizaţii judeţene din punct de vedere al scorului electoral cu retragerea dreptului de a-şi desemna singure proprii viitori candidaţi.

În vechiul PNL exista o asemenea regulă, potrivit căreia organizaţiile care obţineau rezultate sub media naţională a partidului erau obligate să cedeze un loc eligibil unui candidat „paraşutat" de la centru. Aşa au ajuns liberalii clujeni să fie reprezentaţi în parlament de Norica Nicolai şi Radu Zlati. După fuziunea cu PDL, a cărei organizaţie clujeană era una de vârf, şi obţinerea unuia dintre cele mai bune rezultate naţionale la alegerile locale, liberalii sperau că au scăpat de blestemul paraşutaţilor. Ei bine se pare că, între timp, regula s-a schimbat şi tocmai organizaţiile performante au fost pedepsite, liberalii treyindu-se cu un nou paraşutat, actualul deputat Sorin Moldovan.

„Asistăm în ultima vreme la o serie de lupte interne, normale pentru viaţa unui partid înainte de Congres. Însă, cei care astăzi vorbesc despre unificare, unificatorii, în spatele acestor vorbe mieroase, de fapt, se ascund dezintegratori. (...) Modificarea statutului s-a făcut pentru ca unii oameni care ne-au adus aici să stea în continuare acolo. Acest Statut este modificat pentru ca Gigei şi Mişulei să vă conducă în continuare destinele. Ca să poată face treaba asta au nevoie de două lucruri, să se modifice statutul, iar cei incomozi să fie daţi la o parte.

Se pare că unii colegi nu au înţeles nimic din rezultatele alegerilor palamentare (...) Nu o să îi vedeţi niciodată pe cei (...) acei Mişulei, Gigei să se lupte cu PSD. (...) îi veţi vedea, însă, întotdeauna gudurând-se pe lângă şefi, oricare ar fi ei. Primul lucru, se gudură pe lângă ei, apoi îi trădează, de fiecare dată. Întotdeauna au ştiut să se gudure pe lângă şefi.

În schimb nu îl veţi vedea niciodată, în primul rând, unde stă un coleg care a obţinut 12% pe Ion Dumitrel, preşedintele CJ Alba, pe care îl cunosc foarte bine şi care alături de echipa de acolo câştigă alegeri de fiecare dată pentru PNL. Nu veţi avea niciodată loc de Gigei şi de Mişulei (...) Nu am nimic cu Cristi Buşoi ca persoană. Cristi este un om tânăr dar care are în spate un rezultat de 12% la Bucureşti. Din acest motiv eu am votat împotrivă şi cred că meritocraţia va trebui să izbutească odată pentru totdeauna şi în PNL. În stilul nostru liberal astăzi l-am promovat cu vot covârşitor numindu-l secretar general", a reacţionat deputatul de Alba Florin Roman, în aplauzele asistenţei, potrivit mediafax.

Preşedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, se spală pe mâini în scandalul Buşoi şi spune că nu a auzit de propunerea sancţionării organizaţiilor slabe ale partidului. „Decizia alegerii lui Buşoi a aparţinut vechilor liberali, pentru că, potrivit protocolului de fuziune, dacă preşedintele e dintr-o parte (Raluca Turcan provine din vechiul PDL - n.red.), cealaltă parte desemnează secretarul general. A fost alegerea vechilor liberali, noi (foştii PDL-işti - n.red.) am luat doar act. Dar sunt convins că domnul Buşoi îşi va face datoria până la congres.

În privinţa sancţionării celor mai slabe 12 organizaţii, vă pot spune că eu fac parte din comisia de redactare a noului statut al partidului şi nu a existat o asemenea propunere. O asemenea decizie este una politică şi se ia în contextul electoral respectiv, pot fi 12, 15 sau 24 de organizaţii sancţionate, aşa ceva nu trebuie trecut în statut", a apreciat Buda.

Deputatul Adrian Oros, provenit din vechiul PNL, admite că decizia alegerii lui Buşoi a aparţinut vechilor liberali. „Au fost doi candidaţi şi Buşoi a obţinut cele mai multe voturi, deci a fost ales, nu desemnat. Acolo au votat preşedinţii organizaţiilor judeţene ale vechiului PNL. Oricum, e o ocupare provizorie a acestei funcţii , într-o perioadă destul de grea pentru Buşoi, nu-i va fi uşor. Cred, totuşi, că la congres meritocraţia îşi va spune cuvântul, deşi, conform statutului, nu congresul alege secretarul general, ci acesta e propus de preşedinte şi validat sau invalidat de Consiliul Naţional", a explicat Oros.

Fostul preşedinte şi încă liderul informal al vechilor liberali clujeni, senatorul Marius Nicoară n-a putut fi contactat. Din păcate, nici posibilul candidat la preşedinţia partidului, şeful judeţului, Alin Tişe, un susţinător vehement al promovării în partid pe baza performanţelor electorale, nu a răspuns la telefon.