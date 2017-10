Politica

Cum îl salvează ALDE pe ministrul Ilie, propus de Tudose pentru remaniere

de mediafax, 15 octombrie 2017, 19:12

Secretarul general al ALDE, Daniel Chiţoiu, a declarat, duminică, la Alba Iulia, că nu au existat presiuni din partea lui Mihai Tudose sau a altcuiva pentru înlocuierea ministrului Viorel Ilie, precizând că premierul a luat act de decizia de susţinere a ALDE.

Publicitate

El a subliniat că ALDE nu se dezice de la principiul prezumţiei de nevinovăţie, chiar dacă DNA a cerut urmărirea penală pentru că acesta ar fi "aranjat" câştigarea unui concurs pentru ocuparea unui post de funcţionar public.

Întrebat dacă au existat presiuni pentru remanierea lui Viorel Ilie, ministru pentru Relaţia cu Parlamentul, în condiţiile în care se află în vizorul DNA, Daniel Chiţoiu, al doilea om din ALDE, a răspuns că nu poate spune că a fost o presiune.

„După cum ştiţi, acum două săptămâni, Biroul Politic Central al ALDE a dat un vot în unanimitate pentru sprijinirea rămânerii în Guvern a colegului nostru, ministru pentru Relaţia cu Parlamentul, Viorel Ilie şi senator. De asemenea, săptămâna trecută, vineri, am avut o reuniune a Biroului Politic Executiv în care am reafirmat sprijinul acordat în urmă cu două săptămâni. Mai mult decât atât, acum o săptămână, votul în Senatul României a fost în favoarea neînceperii urmării penale în cazul domnului senator, mai ales că în Comisia juridică de la Senat au constatat că nu sunt elemente pentru a declanşa începerea urmăririi penale pentru domnul senator. De asemenea, legat de presiunea premierului Mihai Tudose pentru demiterea sau demisia domnului Viorel Ilie, nu pot să spun că a fost o presiune. Am discutat în coaliţia de guvernare care a avut loc sâmbătă dimineaţa şi am reafirmat sprijinul ALDE pentru ministrul Viorel Ilie", a răspuns Daniel Chiţoiu.

Totodată, întrebat dacă Viorel Ilie este un ministru de neînlocuit, Chiţoiu a răspuns: „Nu este un ministru de neînlocuit, dar noi avem nişte principii pe care vrem să le respectăm şi mai ales prezumţia de nevinovăţie. Nu se pune în discuţie această prezumţie, indiferent dacă este om politic sau cetăţean al României".

Daniel Chiţoiu a participat, duminică, la Alba Iulia, la Conferinţa Judeţeană a ALDE Alba, în urma căreia Ioan Lazăr a fost reales preşedinte pentru un nou mandat.

DNA a cerut Senatului, pe 25 august, încuviinţarea începerii urmăririi penale a ministrului pentru Relaţia cu Parlamentul, Viorel Ilie, pentru instigare la infracţiunea de folosire de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii. În acelaşi dosar, sunt urmăriţi penal directoarea de cabinet a ministrului pentru Relaţia cu Parlamentul (MRP), Elena-Felicia Pop şi doi angajaţi ai ministerului, membri ai comisiei de concurs, Maria Alexandrescu şi Mihai-Cornel Zaharia. Cu toţii sunt acuzaţi de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii.

În 4 octombrie, plenul Senatului a respins solicitarea DNA de încuviinţare a urmăririi penale împotriva ministrului pentru Relaţia cu Parlamentul, Viorel Ilie, cu 37 de voturi „pentru", 77 „împotrivă" şi o abţinere.