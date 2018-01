Politica

Curtea Constituţională admite sesizarea lui Iohannis privind Statutul funcţionarilor publici

de mediafax, 23 ianuarie 2018, 16:45

CCR a admis, marţi, sesizarea depusă de preşedintele Klaus Iohannis, referitoare la legea privind Statutul funcţionarilor publici, care prevede ca funcţionarii publici să nu mai fie suspendaţi din funcţie în cazul în care sunt trimişi în judecată pentru infracţiuni.

"Am avut o obiecţie de neconstituţionalitate a legii 188 privind Statutul funcţionarilor publici, obiecţie ridicată de către preşedinte, pe care am admis-o şi am stabilit că abrogarea textelor care vizau posibilitatea suspendării de drept a contractelor de muncă a funcţionarilor publici care au fost trimişi în judecată a fost abrogată ilegal", a declarat preşedintele CCR, Valer Dorneanu.

Preşedintele României, Klaus Iohannis a ridicat, în 4 decembrie 2017, o obiecţie de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, care prevede ca funcţionarii publici să nu mai fie suspendaţi din funcţie în cazul în care sunt trimişi în judecată pentru infracţiuni.

Şeful statului argumenta că actul normativ diminuează standardele de integritate şi afectează încredere cetăţenilor în instituţii.

„Legea supusă controlului de constituţionalitate determină diminuarea standardelor de integritate cu privire la exercitarea unei funcţii publice şi afectează profund încrederea cetăţenilor în instituţii. Aceste standarde se constituie într-un element component al statului de drept şi al democraţiei constituţionale, valori supreme în cadrul unei societăţi democratice", se arăta în sesizarea înaintată CCR de preşedintele României.

„Acest lucru este valabil în toate cazurile exemplificate, unde valorile protejate sunt integritatea şi prestigiul funcţiei publice, iar obiectivele unui stat de drept sunt cele de a asigura cetăţenilor servicii publice de calitate şi de a crea premisele pentru încrederea cetăţenilor în instituţiile şi autorităţile publice. De aceea, apreciem că instituirea unui astfel de privilegiu pentru funcţionarii publici în cadrul Legii nr. 188/1999 nu este unul justificat obiectiv şi rational", argumenta şeful statului.

Un alt motiv invocat de preşedinte a fost că se încalcă îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce le revin persoanelor cărora le sunt încredinţate funcţii publice.

„O prevedere care elimină sancţiunea suspendării raportului de serviciu al unui funcţionar public trimis în judecată pentru infracţiuni de o anumită gravitate este de natură să aducă atingere standardelor etice şi profesionale necesare pentru persoanele învestite cu autoritate a statului", se arăta în sesizarea şefului statului.

În ceea ce priveşte introducerea posibilităţii de delegare a competenţei de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiilor publice prin ordin al Preşedintelui ANFP, şeful statului reclama că „prin soluţia legislativă se ajunge la situaţia ca un aspect esenţial care vizează raportul de serviciu, reglementat de legea organică, să fie delegat printr-un act administrativ".

Potrivit actului normativ, funcţionarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei funcţii publice vacante de nivel inferior, chiar şi atunci când funcţia vacantă de nivel inferior este o funcţie publică de execuţie şi nu corespunde studiilor şi/sau vechimii în specialitatea funcţionarului public de conducere. În acest caz, funcţia publică de execuţie de nivel inferior va fi transformată într-o funcţie publică corespunzătoare, dacă transformarea nu afectează structura organizatorică aprobată.

„În comparaţie cu persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime pentru ocuparea funcţiei publice vacante, acordarea priorităţii la ocuparea respectivei funcţii unui funcţionar public de conducere, chiar în situaţia în care acesta nu îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime, reprezintă un privilegiu nejustificat raţional şi obiectiv", a mai argumentat Klaus Iohannis.