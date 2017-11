Politica

Daea: Prin sistemul antigrindină am obținut cea mai mare producție de struguri din istoria țării

de Agerpres, 24 noiembrie 2017, 18:27

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, vineri, la Pitești, că prin extinderea sistemului antigrindină, în acest în România s-a obținut cea mai mare producție de struguri din istorie, însă despre acest sistem s-a vorbit foarte puțin.

"Un alt program a fost acela de a extinde sistemul de combatere a grindinei și am avut ca termen de punere în funcțiune 15 aprilie, când au fost realizate 34 puncte de lansare care acoperă partea cea mai vulnerabilă a țării din punct de vedere al fenomenelor extreme, înțelegând aici grindina, care anul acesta ne-a dat de furcă având zile în care am lansat aproape 100 de rachete pentru a preveni căderea ei. (...) Folosind acest sistem, am putut duce în butoaiele de vin ale țării cea mai mare producție de struguri din istoria țării. Lucrurile acestea sunt realizate și sigur că va continua extinderea, având în vedere că până la sfârșitul lunii decembrie vom realiza încă 26 de puncte de lansare, asigurând astfel protejarea a 850.000 de hectare", a spus Daea.

Ministrul Agriculturii a afirmat că despre acest sistem s-a vorbit foarte puțin, însă este bine că a mers presa să îl vadă, că altfel întreba pe unde se dă cu aceste rachete.

"Foarte puțin s-a vorbit despre asta. Bine că a venit presa să-l și vadă că altminteri ne întreba pe unde dăm cu rachetele astea și ce facem cu ele pe sus pe acolo, mai ales că cu câțiva ani în urmă se îmbrăcau oamenii în paparude ca să cheme ploaia să protejeze aceste zone", a mai spus ministrul Daea, la o dezbatere la care au participat câteva zeci de producători agricoli, reprezentanți ai instituțiilor din domeniu, autorități publice.

Ministrul Agriculturii a participat vineri, la Pitești, la dezbaterea cu tema "Dezvoltarea economică, socială și culturală a zonelor rurale din România" organizată de Confederația Sindicală Națională Meridian și Federația Agro Propact, la care au mai fost prezenți ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, și europarlamentarul PSD, Viorica Dăncilă, vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul European.