Dăncilă: Am o abordare bazată pe dialog, știu să lucrez cu instituțiile europene

de Ziua de Cluj, 23 ianuarie 2018, 19:16

Premierul desemnat, Viorica Dancila, a declarat, marti, la Parlament ca pentru functia de prim-ministru o recomanda dialogul si faptul ca stie sa lucreze cu institutiile Uniunii Europene, afirmand ca modul de lucru din Parlamentul European ar trebui introdus si in Romania.

Intrebata si cum comenteaza declaratia lui Calin Popescu-Tariceanu, potrivit careia premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, Dancila a afirmat ca nu crede ca asta a vrut sa spuna Tariceanu.

"In primul rand, o alta abordare. O abordare bazata pe dialog, o abordare constructiva, faptul ca stiu sa lucrez cu institutiile europene, stiu modul de lucru al institutiilor europene, faptul ca de la 1 ianuarie vom prelua presedintia Consiliului Uniunii Europene si este important sa avem o prestatie foarte buna in cadrul acestui forum", a spus Dancila, intrebata ce o recomanda pentru aceasta functie.

Premierul desemnat a mai spus ca are o experinta politica de noua ani in Parlamentul European, dar si o "abordare constructiva", nevazand doar critici din partea cuiva, ci si solutii.

"Cred ca faptul ca am o experienta atat politica, am experienta celor noua ani in Parlamentul European, am condus delegatia europarlamentarilor romani in grupul socialistilor si democratilor europeni, am o experienta in ceea ce priveste abordarea constructiva, in sensul ca nu vad numai critica din partea cuiva, vad si faptul de a veni cu solutii", a afirmat ea.

Despre afirmatia lui Tariceanu, Dancila a declarat: "Nu cred ca asta a vrut sa spuna domnul Tariceanu. Cred ca domnul Tariceanu a vazut acest administrator, sa spunem in ghilimele, ca un om care trebuie sa administreze foarte bine programul de guvernare si sa-l puna in practica, din punctul asta de vedere vad eu declaratia domnului Tariceanu", a spus Dancila, citată de Hotnews.