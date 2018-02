Politica

Dăncilă nu renunţă la Vâlcov. "Nu am abandonat niciodată un membru al echipei mele"

de mediafax, 12 februarie 2018, 11:54

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, luni, că Darius Vâlcov nu va fi schimbat din funcţia de consilier de stat până la o decizie finală, ea precizând că nu şi-a ”abandonat” niciodată un membru al echipei sale.

"Nu am abandonat niciodată un membru al echipei mele care trece printr-un moment dificil. Atunci când vom avea o hotărâre definitivă abordarea mea, probabil, va fi alta", a declarat premierul Viorica Dăncilă. Ea a mai spus că fiecare cetăţean are dreptul la prezumţia de nevinovăţie până la decizia definitivă.

"Acest lucru (prezumţia de nevinovăţie, n. red.) trebuie să se aplice pentru fiecare român indiferent de locul în care se află. Eu voi merge pe acest lucru. Aşa cum am menţionat, am votat o directivă europeană care susţine prezumţia de nevinovăţie până la decizia finală, deci nu pot să neg ceva ce am votat", adăugă Dăncilă.

La insistenţele jurnaliştilor, potrivit cărora există riscul ca Vâlcov să fie încătuşat în Palatul Victoria, premierul a repetat că abordarea sa se va schimba după decizia finală. Vâlcov, fostul ministru al Finanţelor, în prezent consilier de stat al premierului, a fost condamnat, joi, de instanţa supremă, la opt ani de închisoare.

Decizia judecătorilor nu este definitivă. Vâlcov este acuzat de trafic de influenţă, spălare de bani şi operaţiuni financiare sau acte de comerţ incompatibile cu funcţiile.