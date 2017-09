Politica

Daniel Dragomir va fi audiat de Comisia de control a SRI din Parlament

de mediafax, 18 septembrie 2017, 16:05

Fostul colonel SRI Daniel Dragomir va fi audiat marţi de Comisia de control a SRI din Parlament. Audierea vine ca urmare a dezvăluirilor făcute de Dragomir în spaţiul public.

Publicitate

"Am avut o discuţie astăzi cu toţi membrii comisiei. Am discutat un pic despre cum ar trebui să funcţioneze activitatea la comisie. Mâine avem prima şedinţă ordinară. Am avut o discuţie cu domnul Daniel Dragomir. L-am invitat pentru mâine, la ora 16.30, la Comisia de control SRI, deci mâine la 16.30 va veni. I-am trimis şi pe adresa de e-mail pe care mi-a propus-o dumnealui o solicitare scrisă", a declarat preşedintele Comisiei de control a SRI din Parlament, Claudiu Manda.

Acesta a afirmat că întâlnirea de marţi este o "primă etapă", Comisia de control a SRI având "disponibilitatea" de a tranşa toate declaraţiile făcute de Dragomir sau de a analiza inclusiv probe.

"Este o întâlnire într-o primă etapă. Am văzut o serie de declaraţii făcute de domnia sa în mass-media. Comisia SRI îşi exprimă disponibilitatea de a discuta pe toate detaliile pe care domnul Dragomir poate să le prezinte, inclusiv cu probe, inclusiv cu chestiuni pe care le poate spune. (...) Va rămâne ca domnul Dragomir să ne spună, la Comisie, cu nume şi prenume, lucruri pe care consideră că le poate spune sau lucruri pe care să sperăm că doreşte să le spună comisiei", a mai spus Manda.

Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a declarat că are informaţii legate de acoperiţii din Justiţie, presă şi politică, dar şi despre cum s-au făcut abuzuri în numele unor şefi de instituţii. Dragomir a solicitat de mai multe ori să fie chemat în faţa unei comisii parlamentare.