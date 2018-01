Politica

NEWS ALERT Declaraţia 600, amânată până în martie. Se ia în calcul eliminarea

de mediafax, 22 ianuarie 2018, 16:20

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat, luni, că a solicitat ca în următoarea şedinţă de Guvern, pe 31 ianuarie, să se adopte ordonanţă pentru amânarea termenului de depunere până la 1 martie pentru declaraţia 600 "pentru a le da posibilitatea să meargă până la eliminarea Declaraţiei 600".

"Am avut o întâlnire, doamna prim ministru cu mine, colegii de la ALDE, cu ministrul Mişa, am discutat despre declaraţia 600, am solicitat pe 31 ianuarie, în prima şedinţă de guvern, să adopte ordonanţă pentru amânarea termenului de depunere până la 1 martie pentru a le da posibilitatea ca în perioada următoare să meargă până la eliminarea declaraţiei 600 cu condiţia să gasească soluţia pentru ca persoanele fizice care trebuiau să plătească aceste contribuţii să ramână asiguraţi în sistemul de asigurări. Şi să găsească o soluţie civilizată pentru a evita disconfortul celor care au fost sau cei care ar trebui să meargă să depună această declaraţie ", a declarat preşedintele PSD.

Liviu Dragnea a mai precizat că, în cazul celor care au depus deja declaraţia, vor fi prevăzute în ordonanţă măsuri tranzitorii.

"S-a promovat şi s-a comunicat foarte prost. Din acest motiv, le-am cerut colegilor mei să nu se mai exprime pe acest subiect pentru că majoritatea nu l-au înţeles, nici nu a fost explicat bine. După ce se instalează Guvernul, să explice în detaliu despre ce e vorba", a completat Dragnea.