Politica

Departamentul de Stat al SUA revine cu lămuriri în legatură cu comunicatul referitor la Legile Justiției

de realitatea.net, 28 noiembrie 2017, 19:40

Jurnalista Sorina Matei a solicitat lămururi suplimentare de la Departamentul de Stat al SUA după comunicatul de luni seara. Oficialii de la Washington nu oferă detalii despre articolele din proiectele de lege care ar afecta independența Justiției sau lupta anti-corupție, ci transmite că orice lămuriri pot fi oferite doar de Ambasada SUA la București.

Publicitate

"Am făcut astăzi solicitare oficială la Departamentul de stat al SUA in legătura cu comunicatul pe legile Justiției transmis aseară. Am cerut oficial Departamentului de Stat sa precizeze care sunt prevederile din legile Justiției care afectează independența Justiției și lupta anticoruptie și dacă a recomandat ca toate cele trei legi sa nu fie adoptate sau doar anumite articole. Și care articole mai exact.

Acum, Departamentul de Stat mi-a răspuns oficial ca pentru aceste răspunsuri sa ma adresez ambasadei SUA din România. Așadar, poziționarea Departamentului de Stat de aseară are legătura directa cu ambasada SUA la Bucuresti despre care susține ca deține toate răspunsurile. Iar pentru orice alte clarificări pe legile Justiției și comunicatul de aseară Departamentul de Stat al SUA indica in mod oficial Ambasada SUA la Bucuresti. La solicitarea oficială către Departamentul de Stat, răspunsul mi-a fost oferit de către Julia Mason, Press Officer and Spokesperson at U.S. Department of State", a scris Sorina Matei, pe Facebook.