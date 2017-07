Politica

Deputaţii clujeni, de pe plajă, în parlament. Ce spun aleşii Clujului despre pensiile speciale

de Mircea Tatar, 31 iulie 2017, 16:39

Liderii coaliţiei PSD-ALDE au discutat luni cu primul ministru şi cu alţi miniştri despre schimbarea Legii pensiilor speciale, fiind analizată şi posibilitatea convocării unei sesiuni parlamentare extraordinare în următoarele zile.

Anomalie "made in Romania": pensia mai mare decât salariul



Liderii coaliţiei de guvernare, Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu, au anunţat că s-a decis ca Guvernul să modifice prin Ordonanţă de Urgenţă Legea pensiilor speciale pentru eliminarea une anomalii care a apărut în sistemul de pensii, adică situaţia în care pensiile au ajuns să fie mai mari decât salariul pe care l-a avut omul înainte de ieşirea la pensie. Astfel se va stabili ca pensia sub nicio formă să nu fie mai mare decât salariul iar creşterile viitoare ale acestor pensii să se facă doar cu indicele de inflaţie şi nu cu indicele de creştere a salariului, aşa cum era până acum. Liderii coaliţiei au afirmat că nicio pensie aflată în prezent în plată nu va scădea odată cu aceste modificări legislative.

Parlamentarii ar putea fi şi ei convocaţi în sediune extraordinară dacă Guvernul va lua o altă Ordonanţă de Urgenţă pentru trecerea Elcen la Primăria Capitalei, ordonanţă ce ar trebui aprobată şi de parlament în maxim 5 zile de la adoptare.

Deputaţii clujeni au primit deja de la Liviu Dragnea sms-uri prin care erau informaţi că s-ar putea să fie convocaţi în zilele următoare într-o sesiune extraordinară a parlamentului.

Deputatul PSD de Cluj Horia Nasra: "Nu mi se pare normal ca un parlamentar să aibă pensie specială"

Liderul PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, a declarat pentru ZIUA de CLUJ că se află în vacantă dar că se va prezenta la parlament dacă va fi convocat. Horia Nasra condideră că nişte corecţii la legea pensiilor speciale trebuie făcute şi se declară împortiva pensiilor speciale ale parlamentarilor.

"Cred că sunt nişte corecţii necesare şi nu cred că trebuie să existe discrepanţe foarte mari între pensiile unor generali şi pensiile unor soldaţi. Aşa cum spun foarte sincer, pe mine mă irită termenul acesta de pensie specială, inclusiv cea a parlamentarilor, de care eu nu sunt foarte încântat. Nu cred că a fost cea mai bună opţiune ca să avem o pensie specială. La fel cum nici militarul nu trebuie să aibă o pensie foarte mare, la fel nu mi se pare normal ca un parlamentar să aibă pensie specială", a declarat Horia Nasra.

Parlamentarii opoziţiei au criticat demersul reprezentanţilor puterii, pe care îi acuză de incompetenţă.

"Deocamdată e o intenţie, aştept să văd o formă scrisă, oficială, vreau să vedem cifrele, ce anume se modifică. Tocmai au discutat modificarea Legii salarizării, nu ştiu de ce nu au discutat atunci şi modificarile la Legea pensiilor? Aceasta este o dovadă de incompetenţă", a afirmat senatorul PNL de Cluj Marius Nicoară.

Deputatul Emanuel Ungureanu: "Sunt absolut nesimţiţi"



Un alt parlamentar al opoziţiei, deputatul USR de Cluj Emanuel Ungureanu, a folosit un limbaj şi mai dur la adresa parlamentarilor puterii care au dublat salariile parlamentarilor de la 1 iulie şi a propus şi el eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor.

"Am o problemă de conştiinţă şi de etică. Sunt foarte deranjat de faptul că parlamentul nu se întruneşte în sesiune extraordinară pentru a readuce indemnizaţiile parlamentarilor la valoarea lor iniţială. Sunt absolut nesimţiţi, pentru că parlamentarii vorbesc despre solidaritate cu populaţia dar n-au crescut salariile medicilor aşa cum au promis, n-au crescut salariile profesorilor, nu aveau nicio justificare să-şi dubleze salariile de la 1 iulie în condiţiile în care nu s-a dublat volumul de muncă şi nu s-a dublat eficienţa. Şi a doua chestiune pe care noi am propus-o este eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari", a afirmat deputatul de Cluj Emanuel Ungureanu, care a precizat că are şi el o surpriză pentru Liviu Dragnea, pe care o va face publică în cursul zile de miercuri.