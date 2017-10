Politica

Deputaţii decid astăzi dacă încuviinţează cererea DNA de urmărire penală în cazul Rovanei Plumb

de mediafax, 17 octombrie 2017, 10:32

Plenul Camerei Deputaţilor va decide, marţi, dacă încuviinţează cererea DNA de începere a urmăririi penale în cazul fostului ministrul Rovana Plumb, vizată în dosarul Belina. Comisia juridică a decis respingerea cererii.

Membrii Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor au decis, luni, cu 14 voturi "împotrivă" şi nouă "pentru", să respingă cererea DNA de încuviinţare a începerii urmăririi penale împotriva fostului ministru Rovana Plumb.

„Mi-am expus punctul de vedere. Am subliniat faptul în mod expres că sunt nevinovată, referitor la acuzaţia pe care o aduce DNA, de complicitate la abuz în servicu, spunând foarte clar şi ferm că niciodată nu am încălcat legea, în toată activitatea de ministru am tratat cu maximă responsabilitate şi am acţionat cu bună credinţă. Niciodată nu am avut cu vreo persoană vreo înţelegere ilicită sau nu am ajutat sau sprijinit în premise nelegale vreo persoană", a spus Plumb, la ieşirea de la audieri.

DNA a cerut sesizarea Camerei Deputaţilor pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale faţă de Rovana Plumb, fost ministru al Mediului şi Schimbărilor Climatice la data faptei, în legătură cu săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu, în dosarul care o vizează şi pe vicepremierul Sevil Shhaideh, referitor la trecerea ilegală a unei părţi din Insula Belina şi Braţul Pavel în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman.