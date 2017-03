Politica

Dezbatere crucială despre viitorul UE. Eurodeputatul Daniel Buda: „Uniunea ne-a asigurat timp de 60 de ani pacea și prosperitatea"

de Mircea Tatar, 02 martie 2017, 16:15

În plenul Parlamentului European de la Bruxelles a avut loc o dezbatere pe marginea declaraţiei preşedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pe tema adoptării Cartei Albe cu privire la viitorul Europei.

Publicitate

Europarlamentarul clujean Daniel Buda a apreciat că această discuţie de miercuri seara a fost una crucială pentru proiectul european.

„Astăzi a avut loc una dintre cele mai importante dezbateri poate din ultimii 60 de ani din Parlamentul European, când s-a vorbit cu subiect și predicat despre ce a fost înainte de existanța Uniunii Europene și ce este astăzi Uniunea. Cu alte cuvinte, despre război și pace. În mod cert, este doar începutul unor discuții care vor continua în perioada următoare, despre ce fel de Europă ne dorim în viitor. Cu siguranță, soluția este o Europă puternică a celor 27 de state, cu o singură viteză și profund ancorată la nevoile cetățenilor. Dincolo de asta, 1939 se poate repeta în orice moment", a declarat Daniel Buda, care este membru al PPE şi preşedintele PNL Cluj.

Europarlamentarul clujean a susţinut în cadrul dezbaterii o intervenție în plenul Parlamentului European de la Bruxelles, în baza procedurii de intervenții cu durata de 1 minut, pe tema viitorului parcurs al UE.

"Quo vadis, Europa? Cred că înainte de a răspunde la această întrebare, trebuie să spunem de unde a pornit Uniunea Europeană. Cu toții știm că lipsa de libertate, moartea, foametea, sărăcia și războiul au generat în mod paradoxal acest măreț proiect. Iar astăzi putem constata că Uniunea ne-a asigurat timp de 60 de ani pacea și prosperitatea, ceea ce ne demonstrează că nu a existat, nu există și nici nu va exista o alternativă la Uniunea Europeană. O Europă cu cercuri concentrice sau cu 2 viteze nu va fi un loc în care adversarii și aliații să se unească așa cum doreau părinții fondatori ai UE. Dimpotrivă, această reconfigurare ar duce în mod cert la dezintegrarea proiectului european și de aceea România se pronunță pentru o Europă puternică, consolidată și unitară. Indiferent de soluțiile ce le vom urma, ele trebuie să fie un rezultat al consensului iar o Europă puternică este o asigurare de viață pentru toate statele membre", a afirmat Daniel Buda în plenul forului legislativ european.

Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a vorbit despre cele cinci scenarii legate de viitorul Uniunii Europene.

„Primul scenariu pleacă de la continuarea politicii actuale. Comisia a obţinut progrese importante în varii domenii. Oamenii nu îşi doresc să le spunem noi ce trebuie să facă. Am retras sute de propuneri şi avem doar 23 de iniţiative în fiecare an şi ne concentrăm exact pe ce îşi doreşte cetăţeanul şi totuşi suntem acuzaţi ca reglementăm prea mult. De fapt, nu mai există temei pentru a da vina doar pe Bruxelles. Cred că cu toţii am avea de profitat dacă nu am da vina doar pe instituţiile din Bruxelles pentru că deseori se ascund eşecurile naţionale. Investim energii pentru a avea rezultate pozitive.

Al doilea scenariu este de a ne concentra strict pe piaţa unică. Dacă statele membre nu reuşesc să ajungă la o poziţie comună şi statele membre îşi doresc să managerieze strict piaţa internă, atunci vom acţiona ca atare. Dar Europa nu este doar piaţa unică şi moneda unică. Acestea trebuie să servească oamenilor şi cu toate acestea există guverne care doresc ca Comisia să fie un simplu administrator al pieţei unice. Iar eu nu sunt de accord cu acest aspect.

Al treilea scenariu: trebuie ca toate statele membre să meargă pe acelaşi ritm? Cei care doresc să meargă mai departe trebuie să meargă mai departe doar acolo unde cred că este necesar iar alte state pot decide altfel. Însă care ar fi impactul unui asemenea sistem? Pentru un număr redus de state ar produce efecte importante. Cooperarea pe cercuri concentrice pe anumite teme va face ca Europa să fie mai greu de înţeles.

A patra posibilitate este aceea ca UE cu 27 de state membre să poată decide împreună într-un număr redus de domenii, unde măsurile comunitare ar aduce un plus de valoare. Asta înseamnă că respectăm principiul că mai puţin este mai mult.

A cincea variantă se referă la mai multe resurse şi competenţe prin apăsarea acceleraţiei mai ales în domeniul mediului înconjurător, a dezvoltării durabile, a apărării.

Toate aceste schiţe teoretic posibile sunt alegeri care ne stau în faţă. Nu o să vă spun azi care scenariu este în preferinţa mea. Nu sunt un dictator dar îmi place să spun lucrurilor pe nume. Nu vreau să anunţ astăzi culoare Europei de mâine. Nu trebuie confundat leadership-ul cu dictatul. Dorim să vă ascultăm înainte de a decide. Tratatele trebuie adaptate la o voinţă colectivă. Avem nevoie de o dezbatere reală şi cinstită legat de ce aşteaptă Europa de la noi", a spus preşedintele Comisiei Europene.