Politica

Dezbaterea OUG privind split TVA, amânată cu o zi, pentru corelarea unor texte

de Ziua de Cluj, 11 decembrie 2017, 19:48

Camera Deputatilor a decis, luni, amanarea pentru o zi a dezbaterii proiectului de aprobare a OUG privind plata defalcata a TVA.

Liderul grupului PSD, Ioan Munteanu, a facut aceasta propunere, invocand faptul ca trebuie "corelate" unele texte cu legile in vigoare.

Liderul grupului PNL, Raluca Turcan, a solicitat ca acest raport care modifica OUG privind split TVA sa fie discutat in comisie, in regim de urgenta, in paralel cu plenul, mentionand ca exista riscul ca prevederile acestei ordonante sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2018, fara modificari. Propunerea a fost respinsa de presedintele de sedinta Gabriel Vlase, pe motiv ca deja plenul a votat amanarea dezbaterii.

Comisia de buget, finante si banci a Camerei Deputatilor a dat, saptamana trecuta, raport de admitere in cazul OUG privind plata defalcata a TVA, fiind adoptate mai multe modificari.

Membrii comisiei au dezbatut timp de 2 zile proiectul de lege de aprobare a OUG privind plata defalcata a TVA, printre modificarile principale aflandu-se si cea potrivit careia masura sa fie obligatorie doar pentru companiile care au datorii la plata acestei taxe sau se afla in insolventa, iar plafoanele datoriilor de la care companiile intra in acest sistem au fost majorate de 10 ori, scrie Hotnews.