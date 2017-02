Politica

NEWS ALERT Discuţii aprinse în Parlament la moţiunea de cenzură. Grindeanu: "Am irosit deja prea mult timp şi energie pe alte lucruri"

de mediafax, 08 februarie 2017, 13:15

Parlamentul României s-a reunit miercuri, de la ora 12.00, pentru a dezbate şi vota moţiunea de cenzură iniţiată de PNL şi USR împotriva Cabinetului Grindeanu, provocată de modificările la legile penale promovate de Guvern.

UPDATE 13.11 Nicuşor Dan (USR): Ce a făcut guvernul Grindeanu la unu noaptea a fost să aducă România în zona bunului plac. Ştim cu toţii că nu d-l Grindeanu a depus ordonanţa, ci D-l Dragnea a pus presiune pe d-l Grindeanu.

UPDATE 13.00 Raluca Turcan (PNL): Noaptea ca hotii a devenit sloganul Dragnea-Grindeanu-Tariceanu/ Parlamentarii PNL-USR au aprins luminiţele de la telefoane

"Ma tem ca problema e la dvs si doar la dvs. Aceasta motiune de cenzura este o sanctiune politica la adresa unui comportament de guvernare incceptabil in UE. Noaptea ca hotii a devenit sloganul Dragnea-Grindeanu-Tariceanu. Este sloganul unei democratii originale pe care domnii amintiti incearca sa o instaureze in România, o democratie reinterpretata in cheie infractionala si care pretinde ca in baza unui vot popular orice este permis, ordonante croite pentru clientela politica"

UPDATE 12.50 Liviu Dragnea: Ati depus o moţiune politicianista ipocrita, inutilă. Guvernul a inteles mesajul oamenilor care au iesit in strada si a decis sa retraga oug. Guvernul va lua si alte masuri.

Eu vroiam sa intreb cand s-a vb despre Ordonanta rusinii, a fost vb de Ord Pruna prin care s-au modificat art din Codul Penal in 24 de ore? Tot cu privire la adoptarea acelei ordonante, am vazut si eu ca multi altii dupa ce s-a facut publica stenograma ca nu au fost puse in practica toate deciziile CCR. Cum si-a permis acel guvern si acea dna ministru sa hotarasca care din deciziile CCR sa fie puse in practica si care nu si la sugestia cui?

Marturisesc ca m-am asteptat cel putin de la politicienii din PNL la mai multa intelepciune in aceste momente dificile. Ne-am inselat. Si PNL si USR din pacate alaturi de presedintele Iohannis se pare ca nu sunt interestai decat de recastigarea rapida a unui biet capital politic asumand-si riscul sa dezbine Români.

Ati depus o moţiune politicianista ipocrita, inutila care exprima exasperant ca ati pierdut alegerile. Aceasta motiune nu este decat o nota de subsol la discursul slab si rautacius de ieri la discursul lui KLaus Iohannis. Faptul ca partide intregi se pun la remorca unui om este o mare dezamagire.

Lasati guvernul sa guverneze. Intrebul nostru program a fost contestat de dvs inainte de a fi aplicat. A fost contestat, dar votat de romani.

Guvernul a inteles mesajul oamenilor care au iesit in strada si a deciz sa retraga oug. Guvernul va lua si alte masuri. Sper ca sunteti constienti cu totii ca daca guvernul nu a adoptat aceste modificari asta nu inseamna ca ele nu trebuiesc facute. Ele treb facute cat mai curand de judecatorii din Romania pt a feri oamenii de o justitie ndepreata. Pt Codul Penal zdrentuit de peste 100 de decizii ale CCR, cine isi asuma raspunderea? Cei care au lucrat inainte ca acest poriect sa vina la vot?

UPDATE 12.48 După ce i-a dat cuvântul liderul PNL Cătălin Predoiu, preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu a menţionat că îi dă cuvântul ca drept la replică însă scade din timpul PNL. Tăriceanu ameninţă cu ieşirea din sală a celor care vociferează: "Încurcaţi locurile, aici este Parlament, nu stadionul municipal"

Cătălin Predoiu (PNL): "Ordonanţa ruşinii a fost de transparentă încât i s-a văzut şi Teleormanul"

Nu ma indoiesc ca in ultima vreme ati studiat cateva articole legate de dreptul penal. Ceea ce nu stiti legat de Coduri e ca cateva au fost invalidate la CCR. Din ele foarte multe au fost elaborate impreuna, aici in Camera.

Codurile raman unele dintre putinele proiecter concretizate in România si trebuie sa le aparam. Spre deosebire de Ordonanţa rusinii, codurile au fost dezbatute aici in Parlament, in Comisii.

A fost o dezbatere, asta e democratia de care vorbiţi? Asta e spiritul de toleranta pe care l-ati invocat? Am sa continui. Spre deosebire de ordonanta rusinii, codurile au fost facute transparent, în vazul tuturor. Ordonanta Rusinii a fost asa de transparenta ca i s-a vazut Teleormanul iar poporul a fost asa de hotarat ca nu se mai vad nici frunzele la morcovi.

UPDATE 12.40 Grindeanu: Iohannis se agaţă de protestele românilor pentru a-şi reface credibilitatea

Premierul Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, în timpul dezbaterilor moţiunii de cenzură, că, prin discursul său, preşedintele Klaus Iohannis se agaţă de protestele românilor pentru a-şi reface credibilitatea şi pentru a avea, cât mai repede, "guvernul meu".

"Aţi auzit ieri discursul preşedintelui României. Dincolo de lozinci şi încercarea de a se agăţa de protestele românilor pentru a-şi reface credibilitatea, cred că a reieşit un lucru destul de clar - dorinţa arzătoare a preşedintelui Iohannis să pună cât mai degrabă, din nou, guvernul Meu", a spus Sorin Grindeanu.

El a mai spus că Guvernul Cioloş va fi reţinut de istorie drept "guvernul Zero".

"Eu cred că avem o datorie faţă de încrederea populară pe care am câştigat-o la urne şi că trebuie să ne asumăm în continuare guvernarea acestei ţări. Vă rog să nu acceptaţi acest joc şi să nu mai cădem o dată în această capcană. Sper ca astăzi să tranşăm lucrurile şi să ne întoarcem la treabă", a mai spus premierul Grindeanu.

Cele mai importante declaraţii ale Premierului Grindeanu:

Ieri in parlament am aprobat bugetul pt anul 2017.Va multumesc cu aceasta ocazie pentru efortul pe care l-ati depus in aceste zile. Stiu ca nu e usor si apreciez straduinta dvs din comsii pe acest subiect. Avem un bug care aduce prosperitate romanilor. Avem toate parghiile necesare pt a implementa programul de guvernare pe care românii l-au votat intr-o proporitie covarsitoare. Astazi avem ocazia de a ne vedea din nou si asta la o luna de la instalarea actualului guvern. Opozitia a depus o motiune de cenzura.

E greu sa nu remarc ca aceasta motiune nu mai are obiect. În primul rand mă aşteptam la o abordare profesionista din partea PNL atunci cand vine vorba de lucruri serioase. Dumnealor l-au gasit de cuviinta sa l trimita pe Catalin Pedoiu sa sustina aceasta motiune. Vb de un fost ministru al justitiei care a elaborat doua legi fundsamentale pe care CCR le-a amendat de nenumărate ori.

Domnule Predoiu si stimati colegi din PNL, nu a fost niciodata vb de o o ordonanta pe gratiere. Colegii liberali au dat socoteala cu varf si indesat la alegerile din 11 decembrie. Ma uit la parlamentarii USR care au sustinut acest demers, poarte lipsa de experienta si avantul i-au facut sa se asocieze cu un partid pe care pana mai ieri il criticau cu vehementa. Aveam asteptari mult mai mari de la aceasta genereatie de noi politicieni evnita in parlament. Cred ca si-au propus sa salveze Ro prin somn, altfel nu pot sa inteleg cum poti sa dormi in parlam cand dezbatem bugetul României.

Primarii şi presedinţii de consilii judetene vor sa faca ceva bun pt comunitatile noi. De aceea, vor sa vina la Buc pt proiecte si finantari. La fel ca si dvs, parlamentarii alesi in decdembrie, acesti oameni au proiecte, dar au nevoie de bani ca sa le implementeze. Pentru drumuri, infrastructura, scoli, gradinite, pt o viata mai buna pt romani. Am irosit deja prea mult timp si energie pt alte lucruri. E timpul sa ne intoarcem la ceea ce aveam de facut cu adevărat pentru oameni.

UPDATE 12.20 Şedinţa în care se dezbate şi votează moţiunea de cenzură cu care se confruntă guvernul Grindeanu a început miercuri, la şedinţă fiind prezenţi 379 de senatori şi deputaţi, din totalul de 464 de parlamentari.

Şedinţa, la care participă premierul Sorin Grindeanu, secondat de membri ai Executivului, este condusă de preşedinţii celor două camere ale Parlamentului, Călin Popescu Tăriceanu şi Liviu Dragnea.

Moţiunea de cenzură discutată, miercuri, este susţinută şi de PMP, iar UDMR a anunţat că se va abţine de la vot.

Dezbaterea cu privire la moţiunea de cenzură va începe la ora 12.00, în plenul reunit, iar Sorin Grindeanu va susţine, la început, un discurs.

Moţiunea de cenzură depusă de PNL şi USR a fost citită, luni, în plenul reunit al Parlamentului, de către deputatul PNL Cătălin Predoiu, vicepreşedinte al Camerei, PMP anunţând că 25 de parlamentari vor susţine demersul opoziţiei.

"Sub masca respectării unor decizii ale unor instanţe interne sau internaţionale, guvernul girat de domnii Dragnea şi Tăriceanu, lovesc în ceea ce înseamnă siguranţa românilor şi a intereselor lor legitime", susţine PNL, în moţiunea de cenzură intitulată "Guvernul Grindeanu - Guvernul Sfidării Naţionale. Nu legalizaţi furtul în România", citită în plen de vicepreşedintele Camerei, Cătălin Predoiu.

Preşedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a anunţat în şedinţa de plen că PMP susţine moţiunea de cenzură, afirmând că demersului opoziţiei se alătură 25 de parlamentari PMP.

La începutul şedinţei USR a propus o sesiune de declaraţii politice pe tema protestelor din sală, însă, preşedintele de şedinţă, deputatul PSD Gabriel Vlase a refuzat propunerea, afirmând că "plenul nu poate vota ceva împotriva Regulamentului".

340 de parlamentari au fost prezenţi la citirea în plen a moţiunii de cenzură.

UPDATE 12:22 Şedinţa în care se dezbate şi votează moţiunea de cenzură a început

Moţiunea de cenzură, iniţiată de PNL-USR şi susţinută de PMP, a fost provocată de modificările la legile penale promovate de guvern.

La distribuirea mandatelor pentru Camera Deputaţilor, PSD a primit 154 de mandate, UDMR-21, ALDE- 20, iar PNL-69, USR- 30, PMP-18. Un număr de 17 mandate au fost atribuite minorităţilor. La distribuirea mandatelor pentru Senat, PSD a primit 67 de mandate, ALDE-9, UDMR-9, iar PNL- 30, USR-13, PMP-8.

Preşedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a anunţat în şedinţa de plen că PMP susţine moţiunea de cenzură, afirmând că demersului opoziţiei se alătură 25 de parlamentari PMP.

Parlamentarii UDMR vor participa la dezbaterea moţiunii de cenzură, însă nu vor vota nici împotrivă, nici pentru demiterea guvernului Grindeanu, liderul Uniunii, Kelemen Hunor, afirmând că, deşi au un protocol de colaborare parlamentară, guvernul Grindeanu a făcut "greşeli majore".

Premierul Sorin Grindeanu a declarat duminică seara că moţiunea de cenzură depusă de opoziţie nu va trece în Parlament, întrucât PSD şi ALDE deţin o majoritate solidă în acest moment.