Discuţii aprinse la Senat pe tema Zilei Maghiarilor

de mediafax, 16 octombrie 2017, 21:00

Plenul Senatului a retrimis la comisia de specialitate proiectului de lege apartinand UDMR prin care ziua de 15 martie devine Ziua Maghiarilor, în pofida solicitării senatorului PMP Traian Băsescu, care a cerut respingerea acestuia, susţinând că este un element de şantaj reciproc între PSD şi UDMR.

"Grupul parlamentar al UDMR este deschis dialogului în continuare şi susţine forma actuală a proiectului legislativ privind consacrarea zilei de 15 martie ca sărbătoare a comunităţii maghiare, dar având în vedere această situaţie şi înţelegând că astăzi nu există o majoritate care să susţină acest proiect legislativ, fac propuneri ca iniţiator şi lider al grupului UDMR. Prima propunere este aceea de a retrimite la comisiile raportoare această propunere legislativă şi, în paralel cu această retrimitere, plenul Senatului să aprobe şi extinderea termenului de adoptare a acestui proiect legislativ de la 45 la 60 de zile", a spus liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila.

Fostul preşedinte Traian Băsescu, senator PMP, a cerut respingerea proiectului legislativ în şedinţa de luni, susţinând că proiectul reprezintă un element de şantaj reciproc.

"Acest proiect se plimbă funcţie de nevoia de şantaj a majorităţii de către UDMR. De aceea, eu vă propun să votăm azi, pentru că va trebui să ştim cât de departe poate merge PSD cu concesiile faţă de UDMR şi câtă răbdare are UDMR la şantajul pe care, la rândul său, îl face PSD-ul. Sunt un om care respectă naţiunea maghiară şi toate sărbătorile ei. Ca cetăţean şi ca preşedinte i-am felicitat adesea. M-am dus şi în mijlocul lor şi când au vorbit despre autonomie şi le-am spus câtă autonomie au la Caracal vor avea şi la Sf. Gheorghe (...) Dar Ungaria şi ungurimea are trei sărbători naţionale. Nu spune nimeni că 15 martie 1848 nu a fost un moment de lansare de la Parlamentul de la Pesta a Revoluţiei de la 1848, dar acest program, printre altele, viza şi anexarea Transilvaniei la Ungaria. Acest punct a generat mii de morţi printre români şi maghiari. De aceea, personal, consider că a insista în Parlamentul României şi a menţine acest proiect de lege în viaţă, amânându-l din şedinţă în şedinţă, funcţie de nevoile politice ale celor două partide politice, nu înseamnă decât a da ocazia unui şantaj", a spus Traian Băsescu.

El a apreciat că proiectul nu va fi aprobat niciodată.

"Convingerea mea este că niciodată această lege nu o să treacă, pentru că rostul ei nu este să celebreze maghiarimea, ci de a-i umili pe români. Părerea mea este că ar trebui să renunţaţi, că este incorect ce faceţi", a adăugat fostul şef al statului.

Supuse la vot, propunerile liderului UDMR, Cseke Attila, au fost aprobate de plenul Senatului.