Dizidenţii din PSD Cluj nu fac pasul spre Victor Ponta. Rămân să se bată cu Dragnea şi cu oamenii lui

de Mircea Tatar, 01 august 2017, 18:30

Fostul premier Victor Ponta a luat atitudine în cazul excluderilor din PSD Cluj şi a anunţat că o construcţie politică nouă poate să ofere alternativa pentru cei dezamăgiţi de ceea ce văd astăzi în PSD.

Victor Ponta: " Voi face un nou proiect politic cu oameni profesionişti şi de caracter"



"Grindeanu, Ivan, Oniga si mulţi alţii refuză să părăsească PSD-ul din care Dragnea si "Gaşca" i-au gonit - este singurul Partid în care au activat şi în care au crezut! Ii înteleg şi îi laud pentru asta şi îi sprijin din toată inima!

Eu cred însă că PSD de azi nu mai are nimic din ceea ce trebuie să ofere un partid modern de centru stânga care să ofere o viziune de viitor, bunăstare şi seriozitate! Şi că o construcţie nouă şi curată poate să ofere alternativa pentru toţi cei dezamăgiţi de ceea ce văd azi la PSD!

Să avem succes toţi cei de bună credintă!", a scris Victor Ponta pe Facebook.

Răspunzând unui comentariu la o postare, Victor Ponta a accentuat ideea că va construi un nou proiect politic în care îi cheamă pe cei dezamăgiţi de actuala conducere a PSD.

"Nu îmi este deloc uşor după 15 ani să las în urmă atâţia oameni pe care îi stimez şi atâtea proiecte comune - dar dacă tot m-au dat Dragnea si Gaşca lui afară asta voi face : un nou proiect politic cu oameni profesionişti şi de caracter - un loc în care să se regăsească toţi cei care sunt dezamăgiţi de modul în care "Cartelul de la Teleorman" a confiscat PSD si România! Sper să fiţi alături de mine", a punctat Victor Ponta.

Mihai Sturzu, un apropiat al lui Victor Ponta, fost deputat şi lider al tinerilor din PSD, a fost chiar mai direct îi a-I invita pe "un drum nou" pe dizidenţii din PSD.

"Dragă Gabi Oniga, dragi prieteni care mai sunteți în PSD și încă nu aveți coloana vertebrală frântă de micul dictator mustăcios, eu cred că vă pierdeti timpul. Vă cunosc pe mulți dintre voi și nu sunteti nici comuniști, nici corupți, nici sclavii lui Dragnea... deci nu prea sunteși PSD-iști.

Porniți pe un drum nou! Sunt convins că mulți vă vor urma. Mai mult, promit ca, între zboruri, să dau și eu o mână de ajutor !", a scris tot te Facebook Mihai Sturzu.

Gabriel Oniga şi Mihnea Stoica nu pleacă din PSD şi vor reformarea partidului



ZIUA de CLUJ a stat de vorbă cu cei doi membri PSD Cluj, excluşi recent din partid, dar şi cu fostul ministru al Cabinetului Ponta, Aurelia Cristea, demisionară din PSD-ul condus de Dragnea, pe care i-am întrebat dacă iau în calcul plecarea din partid şi alăturarea de Victor Ponta în noul proiect politic pe care îl pregăteşte.

Gabriel Oniga, de 18 ani în PSD, a afirmat că nu pleacă din partid şi că va lansa în perioada următoare alături de alţi colegi, o platformă de idei şi principii pentru conducerea "altfel" a social-democraţilor.

"Eu iau în calcul orice variantă îşi propune să democratizeze PSD. Nu iau în acest moment sub nicio formă în calcul înscrierea într-un alt partid, mai ales într-unul care nu există încă. Ceea ce încerc să fac acum cu alţi colegi din ţară este o platformă de idei şi principii după care poate fi guvernată o ţară şi un partid altfel decât se întâmplă acum astfel încât tot mai mulţi colegi să poată să vadă că se poate şi altfel. O să devină şi mai public în zilele următoare", a fost de părere Gabriel Oniga.

Nici politologul Mihnea Stoica nu este convins de proiectul politic al lui Victor Ponta. Şi acesta, la fel ca şi Gabriel Oniga, crede că soluţia este un nou proiect politic dar în interiorul PSD.

"Ceea ce cred foarte clar este că există o ruptură în interiorul partidului, cei care conduc partidul sunt doar o mână de oameni, aşa cum vedem şi la Cluj, fără legitimitate, pentru că, să fim serioşi, cei care sunt acum la Cluj sunt într-un interimat de un an şi ceva, iar marea masă a pesediştilor sunt nemulţumiţi, fie că o spun fie că nu o spun." (...)"Eu o să-mi aduc aportul la încercarea de a creiona un nou proiect politic în interiorul PSD", a arătat Mihnea Stoica.

Aurelia Cristea: Nu am cum să-i spun "nu" lui Victor Ponta



Fostul deputat Aurelia Cristea, fost ministru în Guvernul Ponta, a lăudat activitatea Executivului din care a făcut parte şi pe premierul Ponta şi şi-a declarat disponibilitatea de a-i acorda sprijin acestuia dacă i se va cere.

"Dacă va fi un proiect care să schimbe în bine România, atunci voi sprijini. În rest nu mă mai interesează nicio funcţie politică într-o organizaţie politică, indiferent ce proiect politic aş susţine. Da îmi pasă, nu pot sta nepăsătoare şi mă interesează ca cei care pot să schimbe ceva în bine în România, să-I sprijin, să-i ajutăm şi să-I promovăm. Nu vreau nicio funcţie. Am o mulţime de oferte de un an de zile dar vreau să aleg în ce mă implic şi voi chibzui foarte atent orice fel de implicare într-un proiect politic sau într-o platformă politică. (...)Am fost membru al Cabinetului lui Victor Ponta, nu am cum să spun "nu" unui sprijin pe care mi l-ar solicita vreodată Victor Ponta, pentru că am fost într-o echipă performantă atunci când el a fost prim-ministru. Şi el intră în istorie cu o guvernare eficientă şi predictibilă", a declarat Aurelia Cristea.

Fostul ministru mai afirmă că acum este momentul pentru o construcţie de centru, pentru a echilibra lucrurile pe scena politică din România.