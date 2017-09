Politica

Dosarul "Belina" încinge spiritele. Ponta îi cere demisia lui Dragnea din fruntea PSD şi de la şefia Camerei Deputaţilor

de Ziua de Cluj, 24 septembrie 2017, 18:37

Victor Ponta continuă seria declaraţiilor legate de dosarul "Belina" şi lansează un atac dur la dresa lui Liviu Dragnea.

După ce a anunţat că nu a făcut niciun denunţ în dosarul "Belina", instrumentat de DNA, şi în care a fost audiat ca martor, fostul lider al PSD Victor Ponta a revenit cu o lungă postare pe Facebook, în care, printre altele, îi cere demisia lui Liviu Dragnea din fruntea PSD şi din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor.

"Toată problema a venit de la lăcomia bolnavă a unui singur om"

"Luni ajunge la Camera Deputatilor pentru aviz dosarul DNA privind "Lacul Belina" - dupa ce toti deputatii din Comisia Juridica vor putea avea acces la documentele sale putem ajunge la primele concluzii bazate pe adevar si nu pe campanii mincinoase de manipulare:

1. Se va vedea din dosar ca nici eu, nici Grindeanu sau Cazanciuc nu am depus niciun denunt contra lui Dragnea sau oricui altcuiva - am fost citati ca martori intr-un dosar la care se stransesera documente inainte de audierea noastra si am spus doar adevarul / toata campania de presa platita cu bani multi privind "denuntatorii" pesedisti la DNA se va dovedi inca o uriasa minciuna marca "Liviu Dragnea" ! Dragnea chiar ii minte si manipuleaza pe membrii si votantii PSD cu multa nerusinare si cinism si acest lucru nu poate merge asa la nesfarsit.

Nu ma astept la scuze dar acum sunt sigur ca vor intelege toti cei din PSD care inca mai gandesc cu mintea lor ca se improasca cu mizerii in mine si in alti colegi pentru a se ascunde adevaratul responsabil pentru toate aceste situatii !

2. Se va intelege acum faptul ca toata problema a venit de la lacomia bolnava a unui singur om care nu s-a multumit sa treaca Lacul Belina la CJ Teleorman pentru a accesa un program european si a lasa totul deschis pentru public - ci imediat si-a trecut ceea ce trebuia sa fie pentru toti oamenii la firma TELDRUM si in folosinta sa exclusiva si restrictiva!

Nici Ponta , nici Maior nici Soros nu au luat o uriasa proprietate a statului sa o treaca la firma lor privata pe doi bani!!!

Cine fura asa ceva din proprietatea publica nu este o victima a Justitiei ci trebuie sa plateasca in fata legii ! Faptul ca intr-un asemenea caz te pretinzi "abuzat" in loc sa lamuresti lucrurile este o jignire pentru toti cei care chiar au fost acuzati pe nedrept in ultimii ani de catre procurori abuzivi, pe criterii strict politice si pe motive inventate!

3. Sunt convins ca Rovana Plumb (ca si mine sau ca si Chitoiu sau Cazanciuc) nu avea nicio idee ca Lacul Belina va ajunge in final la Teldrum! Este doar o victima colaterala in aceasta afacere si din acest motiv in calitatea mea de deputat NU VOI VOTA cererea DNA de incepere a urmaririi penale in cazul ei - si cred ca toti colegii deputati din toate partidele trebuie sa respinga aceasta cerere total gresita.

4. Acum Guvernul este complet blocat din cauza problemelor personale ale lui Liviu Dragnea / Parlamentul dar si PSD au devenit doar un instrument de aparare pentru o persoana. Aceasta situatie va afecta grav atat imaginea si rezultatele PSD cat si dezvoltarea Romaniei - distrugem tot ce am facut bun din cauza unui singur om lacom si mincinos!

5. In comunicarea paranoica din aceste zile am aflat ca Maior de la Washington si Ponta de la "Pro Romania" vor sa ia PSD - cei care sustin aceste minciuni pentru prostirea oamenilor nu explica cum anume ar putea sa ia un Partid doi oameni care nici nu sunt membri in acea formatiune politica?!? Mesaje de Gaga venite de la un fost PD-ist si de la grupul sau de fosti PRM-isti care au confiscat PSD si i-au inlaturat pe toti cei care au luptat toata cariera lor politica doar pentru acest Partid.

"Liviu Dragnea sa isi dea demisia din functiile politice si parlamentare"

6. Desi am fost dat afara din PSD de catre Dragnea mie imi pasa de oamenii din acest Partid si de cei multi care l-au votat / cred ca spre binele PSD , al Guvernului si al Romaniei exista o solutie simpla care poate fi aplicata chiar de maine: Liviu Dragnea sa isi dea demisia din functiile politice si parlamentare / la PSD presedintele executiv , al Consiliului National sau unul din vicepresedinti ( cel mai corect si eficient chiar Prim Ministrul) sa preia conducerea/ la Camera Deputatilor unul din actualii vicepresedinti sa preia functia de presedinte! Si asa nu ar mai spune nimeni prostia cu Maior, Ponta etc - dar lucrurile ar intra inapoi pe fagasul corect! Altfel totul va merge din rau in mai rau.

Asa ar face un om care se gandeste cu adevarat la binele PSD , al Guvernului si al Parlamentului! Si asa ar arata ca este nevinovat si se apera linistit fara sa faca scut din colegii sai si din institutiile fundamentale ale statului! Eu asa am facut si nu am gresit ! Ce zici Liviu - esti in stare macar o data sa faci ceva pentru ceilalti nu doar pentru tine ?!", a scris duminică, Victor Ponta, pe Facebook.