Dosarul Belina. Ponta: nu am făcut niciun denunț împotriva cuiva

de Ziua de Cluj, 23 septembrie 2017, 11:31

Fostul premier Victor Ponta a declarat că nu a făcut niciun denunț împotriva cuiva sau a liderului PSD Liviu Dragnea.

"Nu am făcut niciun denunț, nici vreun autodenunț, contra lui Liviu Dragnea, sau contra altcuiva. (...) Luni dosarul va veni la Parlament, se vor uita toți cei din Comisia Juridică și în momentul în care vor constata că nu există niciun denunț al meu sau autodenunț, aștept de la domnul Dragnea și de la domnul Savu și de la alții scuze. Am fost citat legal ca martor (...) într-un dosar din 2014, deoarece eu sunt premierul care a semnat cele două hotărâri de guvern. Timp de trei-patru ore am explicat care este circuitul hotărârilor de guvern", a spus Ponta, vineri, la Antena 3, citat de agerpres.ro.

Legat de acelaşi dosar Belina, în care sunt vizaţi unii miniştri din Guvernul României, Victor Ponta a afirmat că PSD ar trebui să aibă o reacţie pentru a salva partidul, chiar cu "sacrificarea unora dintre liderii săi".

"Eu m-am retras de la conducerea PSD in 2015 pentru ca nu am vrut sa pun tot partidul sa raspunda zi de zi la niste acuzatii care ma priveau doar pe mine ( oricat de neadevarate sunt acestea)! Asa cred ca era obligatia mea fata de PSD si fata de propria constiinta!

Acum PSD este intr-un moment mult mai greu in care lucruri grave care nu au legatura cu Partidul apar in discutia publica si in justitie / ar trebui gandita o reactie care sa salveze PSD chiar cu sacrificarea unora dintre liderii sai/ sa raspunzi la ceva atat de serios si de grav cu un comunicat isteric semnat de un bufon este cel putin iresponsabil - si oricum ineficient!", a scris Vicor Ponta pe Facebook.

Vicepremierul Sevil Shhaideh s-a prezentat, vineri dimineaţă, la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, unde a fost pusă sub urmărire penală pentru abuz în serviciu de către procurorii DNA în dosarul " Insula Belina".

Procurorii DNA susţin că în 2013, părţi din Insula Belina şi Braţul Pavel, cu suprafaţă de 278,78 hectare, respectiv 45 hectare, situate în albia minoră a Dunării, au fost trecute ilegal din proprietatea statului în proprietatea judeţului Teleorman şi în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman, pentru ca, doar la câteva zile, să fie închiriate tot ilegal unei firme private.

În dosarul în care a fost pusă sub urmărire penală Sevil Shhaideh, vicepremier în Guvernul Tudose, DNA cere şi încuviinţarea urmăririi penale pentru Rovana Plumb, ministru al Fondurilor Europene.

Procurorii cer urmărirea penală pentru Rovana Plumb în legătură cu săvârşirea complicităţii la infracţiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în exercitarea funcţiei ministeriale, se arată într-un comunicat al DNA