Politica

Dragnea: Am dat dovadă de maximă răbdare, înțelegere și responsabilitate

de mediafax, 30 decembrie 2016, 14:29

Coaliția PSD - ALDE a dat dovadă de maximă răbdare, înțelegere și responsabilitate, a declarat vineri președintele social-democraților, Liviu Dragnea, după desemnarea de către șeful statului a lui Sorin Grindeanu în funcția de premier.

Publicitate

"Noi am dat dovadă de maximă răbdare, înțelegere și înțelepciune, pentru că am pus în permanență deasupra dorințele legitime, firești, și ale noastre și ale populației, de a avea un guvern cât mai repede instalat și asta putea genera o reacție mai dură din partea noastră, care avea ca finalitate o criză politică profundă. Am pus deasupra interesul României, de a avea o stabilitate politică ce ne dă posibilitatea să punem în aplicare programul nostru de guvernare votat", a afirmat Dragnea, într-o conferință de presă.

El a adăugat că nu înțelege de ce desemnarea premierului nu a fost făcută joi.

Dragnea a trecut în revistă o serie de măsuri sociale din programul de guvernare, care vor fi aplicate începând de anul viitor.