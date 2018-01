Politica

Dragnea cere să fie audiat de Comisia SRI: Aceste lucruri trebuie ştiute; sunt lucruri grave

de mediafax, 30 ianuarie 2018, 10:46

Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni, că va răspunde oricăror întrebări în faţa Comisiei SRI, el arătând că ştie lucruri care trebuie cunoscute legate de destine frânte şi de oameni distruşi şi arătând că el va muri în picioare şi că şeful statului, Klaus Iohannis, nu este protejat.

„Răspund la orice fel de întrebare, şi la comisie (Comisia SRI, n.r.), dacă sunt invitat. Aceste lucruri trebuie ştiute, pentru că vorbim de o perioadă neagră din istoria acestei ţări. Vorbim de destine frânte, oameni distruşi. Cum să rămână nespuse, neştiute? Eu stau şi mă uit la televizor, mai şi citesc prin presă interviuri...apostolii dreptăţii şi alţi apostoli. Nu stau sa vorbesc la televizor cum vorbea altul de tăiat de porci. Astea sunt lucruri mult prea serioase care trebuie spuse pentru prima dată într-o comisie (Comisia SRI, n.r.)", a spus Dragnea la Antena 3.

„Dacă voi fi chemat şi întrebat n-o să mă joc cu vorbele, nu o să spun jumătăţi de adevăruri. Am sperat mult că o să fiu luat în serios prin ceea ce spun de-a lungul vremii. Am spus că nu mi-e teamă, dacă mor, mor în picioare, nu am de ce să mint şi când e vorba de un interes major al acestei ţări nu mă dau înapoi. Se pare că n-am fost luat în serios. Am tot avertizat, am tot cerut public de foarte mult timp să intrăm în normalitate. Se pare că nu. Şi eu nu sunt împotriva nimănui, dar trebuie să fie lucruri ştiute, pentru ca toată lumea să înţeleagă că nu se mai poate continua aşa, sunt lucruri grave. Nu putem trăi aşa. Nu e normal să se trăiască aşa. Nu mai poate continua în felul ăsta. Sunt lucruri întâmplate care nu trebuie să se mai întâmple şi, din păcate se mai întâmplă şi acum. Credeţi că preşedintele Iohannis e protejat? Nici vorbă!", a adăugat Dragnea.

El a arătat că preşedintele Iohannis nu va putea să spună niciodată că nu a ştiut despre aceste „practici", ale căror „reminiscenţe" se simt şi astăzi.

„Eu tot sper ca preşedintele Iohannis să fie mult mai conştientizat şi să înceapă să aibă acces la mai multe informaţii decât are acum şi despre ceea ce s-a întâmplat înainte şi despre remanenţele din acei ani pentru că nu s-a terminat, mai sunt reminiscenţe, mai sunt practici la fel de nenorocite. E şeful statului, nu se poate deroba de această răspundere. Nu poate să spună niciodată că nu a ştiut, nu e treaba mea. E obligat să se implice", a adăugat liderul PSD.