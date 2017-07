Politica

Dragnea, despre contestaţia depusă de Grindeanu privind excluderea din PSD: Comisia de integritate va decide

de mediafax, 31 iulie 2017, 20:58

Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni, întrebat despre contestaţia înaintată de fostul premier, Sorin Grindeanu, privind excluderea sa din partid, că aceasta va fi analizată de Comisia de integritate, care va lua o decizie.

Publicitate

Dragnea a fost întrebat, luni, după şedinţa de coaliţie, cum vede faptul că Sorin Grindeanu a contestat excluderea sa din PSD, el răspunzând: „Foarte important subiectul, pentru ţară. Într-adevăr, despre contestaţie am aflat şi eu înainte de conferinţa de presă. Este adresată Comisiei naţionale de integritate care se va întruni când o va convoca preşedintele acestei comisii şi vor lua o deczie. E simplu".

Fostul premier Sorin Grindeanu a declarat vineri agenţiei MEDIAFAX că a trimis PSD contestaţia la excluderea sa din formaţiunea social-democrată, exprimându-şi speranţa că aceasta va fi soluţionată atât "în litera cât şi în spiritul" statutului partidului.

"Motivaţia din contestare nu este doar în litera, ci şi în spiritul statutului şi mă aştept să fie soluţionată în acest sens", a spus fostul premier Grindeanu.

"Nu pot să trădez încrederea oamenilor din Timiş care m-au votat şi susţinut preşedinte de filială. Am recurs la contestaţie la semnalele lor şi ca urmare a întâlnirilor din această săptămână. Sper că reprezentanţii Bucureştiului au înţeles dorinţa filialei PSD Timiş, care în cvasiunanimitate a decis să mă susţină şi să susţină acest demers", a mai spus pentru MEDIAFAX fostul premier.

Întrebat dacă se aşteaptă la o soluţionare rapidă şi corectă a contestaţiei, Grindeanu a spus: "Vom vedea cum şi când". El nu s-a pronunţat şi în privinţa unui eventual apel la justiţie, dacă nu va avea câştig de cauză în forul de arbitraj al partidului.

Fostul premier a mai spus ca a trimis contestaţia atât prin e-mail, cât şi prin serviciul poştal clasic, "cu confirmare de primire".

Secretarul general al PSD, Marian Neacşu, a declarat, marţi, după întâlnirea cu membrii filialei PSD Timiş, că a aflat în şedinţă că Sorin Grindeanu va contesta măsura excluderii din PSD, menţionând că până la acel moment o astfel de contestaţie nu a fost depusă la nivel central.

"Am aflat, aici, la Timişoara, nu am ştiut, nu este înregistrată niciun fel de contestaţie. Aici am aflat de posiblitatea depunerii unei astfel de contestaţii din partea domnului Grindeanu. Dacă se va depune, va fi analizată în forurile corespunzătoare", a spus Neacşu.

De de altă parte, Neacşu declarase, înainte de a merge la Timişoara, că Sorin Grindeanu este exclus din PSD, dar că organizaţia PSD Timiş nu a operat încă în baza de date acest lucru.

Statutul PSD prevede că hotărârea de sancţionare adoptată de către organele competente la nivelul organizaţiilor judeţene ale PSD şi a municipiului Bucureşti poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare Comisiei Naţionale de Etică, Integritate şi Arbitraj.